Іран розпочав військові навчання напередодні переговорів з США щодо ядерної програми

Іран розпочав масштабні військові навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Маневри отримали назву "Розумний контроль Ормузької протоки" і мають на меті перевірку готовності оперативних сил до можливих загроз безпеці.

Напруженість у відносинах зі США

Навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США, що пов’язано з іранською ядерною програмою та реакцією Тегерана на антиурядові протести.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід. Він також продовжив погрожувати ударами по Ірану.

Ормузька протока як ключовий маршрут

Ормузька протока є важливим морським шляхом між Оманом та Іраном, що з’єднує Перську затоку з Оманською. Управління енергетичної інформації США визначає її як найважливіший у світі вузький прохід для транзиту нафти.

Через нього транспортуються великі обсяги сировини з країн ОПЕК. Іранські радикальні кола неодноразово погрожували заблокувати протоку для світової торгівлі.

