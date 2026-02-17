УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5911 відвідувач онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
1 713 16

Іран розпочав військові навчання напередодні переговорів з США щодо ядерної програми

Військові навчання Ірану

Іран розпочав масштабні військові навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Маневри отримали назву "Розумний контроль Ормузької протоки" і мають на меті перевірку готовності оперативних сил до можливих загроз безпеці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Напруженість у відносинах зі США

Навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США, що пов’язано з іранською ядерною програмою та реакцією Тегерана на антиурядові протести.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід. Він також продовжив погрожувати ударами по Ірану.

Ормузька протока як ключовий маршрут

Ормузька протока є важливим морським шляхом між Оманом та Іраном, що з’єднує Перську затоку з Оманською. Управління енергетичної інформації США визначає її як найважливіший у світі вузький прохід для транзиту нафти.

Через нього транспортуються великі обсяги сировини з країн ОПЕК. Іранські радикальні кола неодноразово погрожували заблокувати протоку для світової торгівлі.

Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.

Читайте: Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві: обговорили необхідність посилення санкцій проти Тегерана

Автор: 

Іран (3426) США (26600) ядерна безпека (619) Трамп Дональд (8871)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
17.02.2026 00:37 Відповісти
+3
2-3 ракурси тієї ж ракети 😂
показати весь коментар
17.02.2026 01:16 Відповісти
+2
Військові навчання, масована ракетна атака напередодні перемовин -> суто Радянська дипломатія.
показати весь коментар
17.02.2026 00:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.02.2026 00:37 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 00:47 Відповісти
2-3 ракурси тієї ж ракети 😂
показати весь коментар
17.02.2026 01:16 Відповісти
Військові навчання, масована ракетна атака напередодні перемовин -> суто Радянська дипломатія.
показати весь коментар
17.02.2026 00:49 Відповісти
Одним із найпотужніших інструментів Тегерана залишаються швидкохідні катери та берегові ракети, здатні перекрити протоку.

Це може миттєво позначитися на світових цінах на нафту.
показати весь коментар
17.02.2026 01:05 Відповісти
Це може швидко визначити їх місце в дупі. Є країна, в якої флот швидший і дуже багато літаків з ракетами.
показати весь коментар
17.02.2026 03:47 Відповісти
тогда и американская нефтянка не плохо обогатится

а заплатит обычных лох из айовы которому по быдлоньюз расскажут что то демократы виноваты
показати весь коментар
17.02.2026 04:20 Відповісти
Трамп хвалиться "блискавичним захопленням Мадуро"? Хай тепер захопить "блискавично", острови у Ормузькій протоці, які контролюються Іраном та служать місцем базування іранських протикорабельних сил... Бо іранцям і "воювать" не треба буде - під виглядом "навчань" виставлять "мінну завісу" впоперек протоки, і мінімум на півроку зупинять там судхідство...
показати весь коментар
17.02.2026 05:58 Відповісти
Венесуела зробила те саме. А подивіться, де зараз Ніколас Мадуро 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.02.2026 01:15 Відповісти
Навчання херня, потрібно аятолі потанцювати 😸. Бажано - " Джимі Джимі ача ача". Трамп оцінить. Спортивний костюм підберуть відповідного кольору 😎
показати весь коментар
17.02.2026 02:02 Відповісти
Іран повинен першим завдати масованого удару на попередження. Буде дуже епічно, якщо вони потоплять авіаносца.
показати весь коментар
17.02.2026 02:42 Відповісти
А як вони зможуть потопити авіаносець? Чи Ви думаєте, що авіаносець сам собі ходить в океані і морях? Чули щось про групу кораблів і підводних човнів,тяжкі його супроводжують? Чи офіцери флоту США ідіоти?
показати весь коментар
17.02.2026 03:49 Відповісти
Ну єдине на що здатні іранці проти ************ з'єднання це масовано застосувати повітряні і морські дрони якщо те з'єднання підійде достатньо близько ... а було б цікаво оцінити як американці б впорались з чимось хоча б схожим по масштабу до нальотів на Київ ... китайцям мабуть теж було б цікаво 🤔
показати весь коментар
17.02.2026 08:48 Відповісти
100 ракет запустити разом. Нехай 60-70 ППО знешкодить, але 30-40 влучать у ціль.
показати весь коментар
17.02.2026 13:26 Відповісти
Це конкретна заявка на червону доріжку.
показати весь коментар
17.02.2026 03:28 Відповісти
водять за рудий чуб об стіл
показати весь коментар
17.02.2026 10:18 Відповісти
 
 