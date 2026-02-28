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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран готовий відмовитися від запасів збагаченого урану, - МЗС Оману

Іран готовий відмовитися від збагаченого урану — МЗС Оману

Переговорники від США та Ірану досягли "суттєвого прогресу" на шляху до укладання угоди щодо обмеження ядерної програми Ірану.

Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді в інтерв'ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.

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Іран погодився відмовитися від запасів збагаченого урану

Міністр зазначив, що Іран погодився "ніколи, ні за яких обставин не мати ядерних матеріалів, з яких можна виготовити бомбу", що, на його думку, є "великим досягненням".

За словами Аль-Бусаїді, існуючі запаси збагаченого урану в країні будуть "перероблені до найнижчого можливого рівня" і "перетворені на паливо", і процес "буде незворотним".

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Доступ для МАГАТЕ

Крім того, Аль-Бусаїді стверджує, що Іран готовий надати інспекторам МАГАТЕ "повний доступ" до своїх ядерних об'єктів для перевірки виконання умов угоди.

"Не буде ніякого накопичення, ніякого зберігання і буде повна перевірка", - сказав очільник МЗС Оману. 

Аль-Бусаїді заявив, що якщо буде укладена справедлива і стійка угода, він "досить впевнений", що навіть американські інспектори отримають доступ на якомусь етапі процесу.

На запитання, чи вважає він, що досягнуто достатнього прогресу, щоб запобігти ударам США по Ірану, Аль-Бусаїді відповів: "сподіваюся, що так".

Водночас він додав, що "нам потрібно трохи більше часу", щоб узгодити деякі деталі.

Читайте також: Axios: Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди

Що передувало?

  • У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.

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Автор: 

Іран (3470) ядерна зброя (1292) Оман (95)
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Топ коментарі
+14
Ті тисячі іранців, які виступили проти режиму, сподіваючись на публічно обіцяну допомогу від США, замість допомоги отримали постріли КСІР в очі і статеві органи. Вони вже ніколи не побачать "феноменальних дипломатичних успіхів" озброєного авіаносцями "захисника демократії".
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28.02.2026 02:39 Відповісти
+4
Черговий "фінт ушами"... *********** програє на всіх фронтах, і Віткоф почав "петлять", щоб утихомирить "страсті"... Адже навіть всередині республіканської партії почало формуваться "антиМАГАшистське крило, і може статься розкол партії...
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28.02.2026 06:13 Відповісти
+4
Рудому покидьку пох як було на долі бранців острова Епштейна ,так і на будького,як українців чи іранців(
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28.02.2026 06:19 Відповісти
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Ті тисячі іранців, які виступили проти режиму, сподіваючись на публічно обіцяну допомогу від США, замість допомоги отримали постріли КСІР в очі і статеві органи. Вони вже ніколи не побачать "феноменальних дипломатичних успіхів" озброєного авіаносцями "захисника демократії".
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28.02.2026 02:39 Відповісти
хай буде прокляте трампбидло!
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28.02.2026 03:11 Відповісти
Рудому покидьку пох як було на долі бранців острова Епштейна ,так і на будького,як українців чи іранців(
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28.02.2026 06:19 Відповісти
Трамп сьогодні визнав, що йому доводиться робити важкий вибір у тому, як діяти щодо Ірану після того, як зусилля щодо дипломатії виявилися незадовільними.
 «Нам потрібно ухвалити важливе рішення», - сказав він перед натовпом у Корпус-Крісті, штат Техас, де пропагував свою енергетичну програму.
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28.02.2026 03:01 Відповісти
CNN
«Вони хочуть укласти угоду, але потрібно укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп.
Він повідомив, що консультувався з двома республіканськими сенаторами Техасу, Тедом Крузом та Джоном Корніном, на борту Air Force One під час польоту до штату.
«Я сказав, що ми повинні укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп, додавши: «Я б краще зробив це мирним шляхом. Але вони дуже складні люди».
Трамп зазначив, що рішення було «непростим», і що Іран давно займається згубною поведінкою.
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28.02.2026 03:06 Відповісти
Велика Британія тимчасово відкликала частину співробітників свого посольства в Тегерані та порадила утриматися від усіх поїздок до Ізраїлю, "крім вкрай необхідних". МЗС країни побоюється, що Іран може атакувати Ізраїль як ключового союзника США на Близькому Сході.
Подібні рекомендації опублікували міністерства закордонних справ Німеччини та Франції.
Китай, Індія та Канада закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Іран через ризик військових дій.

США також закликали своїх громадян, які перебувають на території Ірану, "негайно" залишити країну. Американське посольство в Ізраїлі дозволило частині співробітників та їхнім сім'ям тимчасово поїхати, "поки доступні комерційні рейси".
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28.02.2026 03:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D3Hs860OaL8

А вітьок став горою за Україну й вже не хоче здачі територій ? Шо случілааась?
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28.02.2026 04:26 Відповісти
Черговий "фінт ушами"... *********** програє на всіх фронтах, і Віткоф почав "петлять", щоб утихомирить "страсті"... Адже навіть всередині республіканської партії почало формуваться "антиМАГАшистське крило, і може статься розкол партії...
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28.02.2026 06:13 Відповісти
Трамп, мачи казлоффф...
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28.02.2026 04:44 Відповісти
а шо МЗС Ірану каже ?
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28.02.2026 05:20 Відповісти
Вони скажуть правду: раз Оман обіцяв - нехай Оман і виконує. 😊
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28.02.2026 07:24 Відповісти
Напевно рушники поправляють
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28.02.2026 08:15 Відповісти
Трамп «не в захваті» від Ірану після останніх переговорів щодо ядерної програми - ВВС
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28.02.2026 05:26 Відповісти
одне з двох - або бадру наїбали, або бадра *******.
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28.02.2026 05:30 Відповісти
і те й інше
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28.02.2026 05:36 Відповісти
Ромео повинен померти, або розрив шаблону...що теж ймовірно, але мало.
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28.02.2026 06:01 Відповісти
"Петляють" - як і півроку тому...
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28.02.2026 06:16 Відповісти
МЗС Оману "тягне мазу" за Іран? Навіть рушникоголові бачать що трамп- балабол та лайно. Можна "втірать дічь". Ганьба США.
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28.02.2026 06:31 Відповісти
Знову звиздять. Скоріше б забомбили ті заводи з виробництва комплектуючих до шахедів у гівно.
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28.02.2026 06:34 Відповісти
А ХІМІЧНА ЗБРОЯ ...!?)
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28.02.2026 07:19 Відповісти
Хімічна зброя це як сокира для дров, або будівельна цеглина якою б'ють по голові...її не існує..існує сировина для хімічної промисловості
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28.02.2026 08:42 Відповісти
Це сказав очільник МЗС Оману. Офіційної відповіді ірану ми не чули. Отже все це можуть бути оптимістичні побрехеньки, які так ******* тампон та компанія.
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28.02.2026 07:31 Відповісти
Унтерменшам тіпа Ірана чи України не можна мати ядерну зброю. Ну просто потому. Пакістану можна, чотири потужних військових переворота, вбили Бхутто, татко талібана, конфлікти з Індією та Афганом.
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28.02.2026 07:59 Відповісти
Іран, точно так, як росія обдурили рижого дідулю і його ''супер'' переговірників - зятя та баригу по будівництву. Зроблять вранці ядерну бомбу і будете ви з ними розмовляти на Ви, як із північною Кореєю.Росія своєму корифану в цьому допоможе. Та і земля вже майже готова для переселення цілого народу, бо наявність такої бомби в терористів означає миттєвий удар по Ізраїлю.
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28.02.2026 08:04 Відповісти
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що відбувся превентивний удар по Ірану з метою нейтралізації загроз для держави.

Ізраїль запровадив надзвичайний стан по всій країні, а громадян закликали дотримуватися вказівок цивільної оборони та перебувати в укриттях.

Водночас по всій країні лунають сирени. Найближчим часом ймовірна атака з боку Ірана. (c)
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28.02.2026 08:44 Відповісти
****** ,как піть дать ******
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28.02.2026 09:12 Відповісти
 
 