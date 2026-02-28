Іран готовий відмовитися від запасів збагаченого урану, - МЗС Оману
Переговорники від США та Ірану досягли "суттєвого прогресу" на шляху до укладання угоди щодо обмеження ядерної програми Ірану.
Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді в інтерв'ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.
Іран погодився відмовитися від запасів збагаченого урану
Міністр зазначив, що Іран погодився "ніколи, ні за яких обставин не мати ядерних матеріалів, з яких можна виготовити бомбу", що, на його думку, є "великим досягненням".
За словами Аль-Бусаїді, існуючі запаси збагаченого урану в країні будуть "перероблені до найнижчого можливого рівня" і "перетворені на паливо", і процес "буде незворотним".
Доступ для МАГАТЕ
Крім того, Аль-Бусаїді стверджує, що Іран готовий надати інспекторам МАГАТЕ "повний доступ" до своїх ядерних об'єктів для перевірки виконання умов угоди.
"Не буде ніякого накопичення, ніякого зберігання і буде повна перевірка", - сказав очільник МЗС Оману.
Аль-Бусаїді заявив, що якщо буде укладена справедлива і стійка угода, він "досить впевнений", що навіть американські інспектори отримають доступ на якомусь етапі процесу.
На запитання, чи вважає він, що досягнуто достатнього прогресу, щоб запобігти ударам США по Ірану, Аль-Бусаїді відповів: "сподіваюся, що так".
Водночас він додав, що "нам потрібно трохи більше часу", щоб узгодити деякі деталі.
Що передувало?
- У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.
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«Нам потрібно ухвалити важливе рішення», - сказав він перед натовпом у Корпус-Крісті, штат Техас, де пропагував свою енергетичну програму.
«Вони хочуть укласти угоду, але потрібно укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп.
Він повідомив, що консультувався з двома республіканськими сенаторами Техасу, Тедом Крузом та Джоном Корніном, на борту Air Force One під час польоту до штату.
«Я сказав, що ми повинні укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп, додавши: «Я б краще зробив це мирним шляхом. Але вони дуже складні люди».
Трамп зазначив, що рішення було «непростим», і що Іран давно займається згубною поведінкою.
Подібні рекомендації опублікували міністерства закордонних справ Німеччини та Франції.
Китай, Індія та Канада закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Іран через ризик військових дій.
США також закликали своїх громадян, які перебувають на території Ірану, "негайно" залишити країну. Американське посольство в Ізраїлі дозволило частині співробітників та їхнім сім'ям тимчасово поїхати, "поки доступні комерційні рейси".
А вітьок став горою за Україну й вже не хоче здачі територій ? Шо случілааась?
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