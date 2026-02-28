Іран готовий відмовитися від запасів збагаченого урану, - МЗС Оману

Переговорники від США та Ірану досягли "суттєвого прогресу" на шляху до укладання угоди щодо обмеження ядерної програми Ірану.

Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді в інтерв'ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.

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Іран погодився відмовитися від запасів збагаченого урану

Міністр зазначив, що Іран погодився "ніколи, ні за яких обставин не мати ядерних матеріалів, з яких можна виготовити бомбу", що, на його думку, є "великим досягненням".

За словами Аль-Бусаїді, існуючі запаси збагаченого урану в країні будуть "перероблені до найнижчого можливого рівня" і "перетворені на паливо", і процес "буде незворотним".

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Доступ для МАГАТЕ

Крім того, Аль-Бусаїді стверджує, що Іран готовий надати інспекторам МАГАТЕ "повний доступ" до своїх ядерних об'єктів для перевірки виконання умов угоди.

"Не буде ніякого накопичення, ніякого зберігання і буде повна перевірка", - сказав очільник МЗС Оману.

Аль-Бусаїді заявив, що якщо буде укладена справедлива і стійка угода, він "досить впевнений", що навіть американські інспектори отримають доступ на якомусь етапі процесу.

На запитання, чи вважає він, що досягнуто достатнього прогресу, щоб запобігти ударам США по Ірану, Аль-Бусаїді відповів: "сподіваюся, що так".

Водночас він додав, що "нам потрібно трохи більше часу", щоб узгодити деякі деталі.

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Що передувало?

У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.

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