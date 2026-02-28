УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
5 175 20

Атака на Іран – це спільна військова операція США та Ізраїлю, - ЗМІ

Атака на Іран 28 лютого

У Сполучених Штатах підтвердили військові удари по Ірану 28 лютого та назвали це спільною операцією з Ізраїлем.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Американські посадовці очікують, що ця атака буде набагато масштабнішою, ніж удари США у червні 2025 року по іранських ядерних об'єктах.

Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль заявив про "превентивний удар" по Ірану: у Тегерані пролунали вибухи. ФОТО

Підготовка до операції

Водночас Reuters пише, що операція планувалася місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено кілька тижнів тому. Також видання зазначає, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї немає у Тегерані, його перевели у безпечне місце.

Посольство США в Катарі запровадило режим самоізоляції для всього персоналу, рекомендуючи всім своїм громадянам робити те саме до подальшого повідомлення.

  • Вибухи, окрім Тегерану, пролунали також в Ісфахані, Караджі та Керманшаху.
  • Іран повністю закрив свій повітряний простір на невизначений час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран готовий відмовитися від запасів збагаченого урану, - МЗС Оману

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) США (26698)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
не тих бомбите, шановні...
показати весь коментар
28.02.2026 09:50 Відповісти
+8
Скотину вивезли і сховали, а жаль....
показати весь коментар
28.02.2026 09:37 Відповісти
+8
Хай зникне назавжди це ісламське терористичне утворення з релігійними фонатиками ,а слідом за ним нациська росія і таке собі непорозуміння як кндр.
показати весь коментар
28.02.2026 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скотину вивезли і сховали, а жаль....
показати весь коментар
28.02.2026 09:37 Відповісти
Вже мабуть у масквє
показати весь коментар
28.02.2026 12:27 Відповісти
В Ростове!)))
показати весь коментар
28.02.2026 18:57 Відповісти
Вміє ізраїль з амерами працювати і спільну мову знаходити.А ми-ні.
показати весь коментар
28.02.2026 09:41 Відповісти
Не сміши. Амери тримають ту шавку ради досягнення своїх цілей в регіоні. А Україна їм не потрібна, хоч ти конем виї-сь.
показати весь коментар
28.02.2026 09:46 Відповісти
Ага."Україна їм не потрібна".Як же приємно тобі відповідальність на когось перекладати.
показати весь коментар
28.02.2026 10:39 Відповісти
ізраїль управляє сша
показати весь коментар
28.02.2026 11:41 Відповісти
Ізраїль в курсі?
показати весь коментар
28.02.2026 11:46 Відповісти
натаньяхов не вилазить з білого дому, трампонов не проти
показати весь коментар
03.03.2026 01:07 Відповісти
Ну наш вождь теє був в овальному кабінеті.Але є ньюанс
показати весь коментар
03.03.2026 08:06 Відповісти
Жалкий шлепок по попе назвали операцией,комедианты
показати весь коментар
28.02.2026 09:42 Відповісти
Хай зникне назавжди це ісламське терористичне утворення з релігійними фонатиками ,а слідом за ним нациська росія і таке собі непорозуміння як кндр.
показати весь коментар
28.02.2026 09:45 Відповісти
І сша з ізраїлем також. Однії жопи половинки.
показати весь коментар
28.02.2026 09:47 Відповісти
не тих бомбите, шановні...
показати весь коментар
28.02.2026 09:50 Відповісти
Хазяїв не ********
показати весь коментар
28.02.2026 09:57 Відповісти
І на що тільки не підеш заради премії миру. Адже так важко трампанутому зупиняти війни. Якщо їх немає, то доводиться спочатку почати, а вже потім їх закінчувати
показати весь коментар
28.02.2026 09:55 Відповісти
еСвЕо буває дзеркальним.... ну майже
показати весь коментар
28.02.2026 09:57 Відповісти
Ріденько якось поки за "масштабністю" 🤔
показати весь коментар
28.02.2026 09:57 Відповісти
Атака на Іран - це АНАЛОГІЯ РАШИСТСЬКОГО СВО В УКРАЇНІ
показати весь коментар
28.02.2026 10:34 Відповісти
 
 