Атака на Іран – це спільна військова операція США та Ізраїлю, - ЗМІ

У Сполучених Штатах підтвердили військові удари по Ірану 28 лютого та назвали це спільною операцією з Ізраїлем.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Американські посадовці очікують, що ця атака буде набагато масштабнішою, ніж удари США у червні 2025 року по іранських ядерних об'єктах.

Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.

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Підготовка до операції

Водночас Reuters пише, що операція планувалася місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено кілька тижнів тому. Також видання зазначає, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї немає у Тегерані, його перевели у безпечне місце.

Посольство США в Катарі запровадило режим самоізоляції для всього персоналу, рекомендуючи всім своїм громадянам робити те саме до подальшого повідомлення.

Вибухи, окрім Тегерану, пролунали також в Ісфахані, Караджі та Керманшаху.

Іран повністю закрив свій повітряний простір на невизначений час.

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