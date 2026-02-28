Атака на Іран – це спільна військова операція США та Ізраїлю, - ЗМІ
У Сполучених Штатах підтвердили військові удари по Ірану 28 лютого та назвали це спільною операцією з Ізраїлем.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
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Американські посадовці очікують, що ця атака буде набагато масштабнішою, ніж удари США у червні 2025 року по іранських ядерних об'єктах.
Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.
Підготовка до операції
Водночас Reuters пише, що операція планувалася місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено кілька тижнів тому. Також видання зазначає, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї немає у Тегерані, його перевели у безпечне місце.
Посольство США в Катарі запровадило режим самоізоляції для всього персоналу, рекомендуючи всім своїм громадянам робити те саме до подальшого повідомлення.
- Вибухи, окрім Тегерану, пролунали також в Ісфахані, Караджі та Керманшаху.
- Іран повністю закрив свій повітряний простір на невизначений час.
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