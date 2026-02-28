Ізраїль заявив про "превентивний удар" по Ірану: у Тегерані пролунали вибухи. ФОТО
Ізраїль атакував Тегеран у суботу, 28 лютого. Міністр оборони країни Ісраель Кац назвав це "превентивним ударом" проти Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel та повідомила Армія оборони країни.
Що відомо?
Іранські ЗМІ називають удари проти Ірану спільною операцією США та Ізраїлю.
Зокрема, у Тегерані прогриміли щонайменше три вибухи й видно стовпи диму. Також під атакою опинилися об'єкти терористичного угрупування "Хезболла" у Лівані.
"Превентивний удар"
Кац заявив, що оголосив "негайний надзвичайний стан на всій території країни".
"Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану, щоб усунути загрози для держави Ізраїль", - заявив він.
The Times of Israel пише, що по всьому Ізраїлю лунають сирени, а командування армії закликає цивільних залишатися поблизу бомбосховищ. Ізраїль також закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.
Командування військ ввело обмеження по всій країні у зв'язку з початком військових дій Ізраїлю проти Ірану. Військові заявили, що всі освітні заходи, зібрання та робота, за винятком найважливіших секторів, будуть заборонені.
Окрім того, інфраструктура "Хезболли", включаючи тунельні шахти та ракетні пускові майданчики, стала ціллю хвилі ізраїльських авіаударів по півдню Лівану вранці 28 лютого.
- Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.
- Низка країн закликали своїх громадян і послів покинути Іран. Фінляндія, Австралія, Сербія, Польща, Швеція, Індія, Кіпр, Сінгапур, Німеччина та Бразилія порадили громадянам уникати поїздки до Ірану та покинути країну тих, хто перебуває там.
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Як шо так то це непогана новина до ранковой кави. Всім смачного.
Повідомлення Gemini
Відповідь на ваше питання неоднозначна: ні, такої прямої фрази в тексті Конституції немає, але документ створює ідеологічне підґрунтя для такої політики.
Ось як це влаштовано в основному законі Ісламської Республіки Іран:
1. Відсутність прямої згадки
У тексті Конституції Ірану слово "Ізраїль" взагалі не вживається. Відповідно, там немає і прямого заклику до його "знищення" як держави.
2. Експорт революції та боротьба з "імперіалізмом"
Хоча назви країни немає, Конституція містить положення, які визначають зовнішню політику країни як агресивно антизахідну та антисіоністську:
Преамбула: Наголошує на тому, що Конституція готує ґрунт для "продовження революції вдома та за кордоном" і прагне через розвиток відносин з іншими ісламськими рухами знайти шлях до "визволення позбавлених та пригноблених народів".
Стаття 152: Встановлює, що зовнішня політика базується на "відкиданні будь-якого панування", збереженні цілісності країни та захисті прав усіх мусульман.
Стаття 154: Проголошує, що Іран підтримує "справедливу боротьбу гноблених проти гнобителів у будь-якій точці світу".
3. Чому тоді про це так часто говорять?
Заклики до знищення Ізраїлю походять не з букв закону, а з офіційної ідеології, сформованої лідерами країни:
Аятола Хомейні: Засновник республіки називав Ізраїль "Малим Сатаною" і стверджував, що цей режим має бути стертий з лиця землі. Оскільки Конституція закріплює владу верховного лідера (принцип Velayat-e Faqih), його слова фактично мають силу державної доктрини.
Офіційна термінологія: В іранському політичному дискурсі Ізраїль часто називають "сіоністським утворенням", яке вважається незаконним окупантом ісламських земель.
Резюме: Юридично в Конституції немає припису нищити конкретну державу, але вона зобов'язує Іран підтримувати рухи, що борються проти держав, які Тегеран вважає "гнобителями" або "загарбниками мусульманських земель".
Ізоаїль починає,
Іран відповідає,
США та Ізраїль навалюються разом.
І, якщо ви думаєте, що Трамп про це не знав, то дуже помиляєтеся.