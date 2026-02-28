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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль заявив про "превентивний удар" по Ірану: у Тегерані пролунали вибухи. ФОТО

Ізраїль атакував Тегеран у суботу, 28 лютого. Міністр оборони країни Ісраель Кац назвав це "превентивним ударом" проти Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel та повідомила Армія оборони країни.

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Що відомо?

Іранські ЗМІ називають удари проти Ірану спільною операцією США та Ізраїлю.

Зокрема, у Тегерані прогриміли щонайменше три вибухи й видно стовпи диму. Також під атакою опинилися об'єкти терористичного угрупування "Хезболла" у Лівані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США використали близько чверті запасів ракет-перехоплювачів THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном у червні, - CNN

"Превентивний удар"

Кац заявив, що оголосив "негайний надзвичайний стан на всій території країни".

"Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану, щоб усунути загрози для держави Ізраїль", - заявив він.

The Times of Israel пише, що по всьому Ізраїлю лунають сирени, а командування армії закликає цивільних залишатися поблизу бомбосховищ. Ізраїль також закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.

Командування військ ввело обмеження по всій країні у зв'язку з початком військових дій Ізраїлю проти Ірану. Військові заявили, що всі освітні заходи, зібрання та робота, за винятком найважливіших секторів, будуть заборонені.

Окрім того, інфраструктура "Хезболли", включаючи тунельні шахти та ракетні пускові майданчики, стала ціллю хвилі ізраїльських авіаударів по півдню Лівану вранці 28 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа проводить консультації з Ізраїлем і Саудівською Аравією щодо ударів по Ірану, - Axios

  • Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.
  • Низка країн закликали своїх громадян і послів покинути Іран. Фінляндія, Австралія, Сербія, Польща, Швеція, Індія, Кіпр, Сінгапур, Німеччина та Бразилія порадили громадянам уникати поїздки до Ірану та покинути країну тих, хто перебуває там.

Атака на Іран 28 лютого

Атака на Іран 28 лютого

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471)
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Топ коментарі
+40
Бідний Трамп! це ж йому всю каденцію доведется закінчувати війни які будь він президентом ніколи б не почались
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28.02.2026 08:59 Відповісти
+34
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Як шо так то це непогана новина до ранковой кави. Всім смачного.
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28.02.2026 09:04 Відповісти
+29
Німецькоказахській бандеровець вітае!!! Доброго ранку та Слава Украіні!!!
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28.02.2026 09:08 Відповісти
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А Трамб не хоче превентивно вдарити по Масквє?
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28.02.2026 08:58 Відповісти
Інші країни не хочуть?
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28.02.2026 09:06 Відповісти
Так це ж головні торгові партнери США, з якими можна укласти вигідну для мільйонера трампакса "угоду". Для чого їм війна з рашкою? Їм треба разом лизатися в ясна і натягувати неповнолітніх в дві суміжні дірки на вечірках Епштейна
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28.02.2026 10:07 Відповісти
в трампа москви і ссанича одни начальнік з пейсами, скоро і в ірані буде начальнік з пейсами, по всьому світу
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28.02.2026 10:11 Відповісти
Бідний Трамп! це ж йому всю каденцію доведется закінчувати війни які будь він президентом ніколи б не почались
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28.02.2026 08:59 Відповісти
Видать началось. Сейчас по Израили полетит.
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28.02.2026 08:59 Відповісти
Нехай летить. Вони там одне одного варті.
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Трамп попросил Израиль начать , потом США присоединяться
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28.02.2026 09:53 Відповісти
Я думаю это НЕ важно кто первый начинает. Важен конечный результат.
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28.02.2026 10:57 Відповісти
присоединятся
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28.02.2026 20:52 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Як шо так то це непогана новина до ранковой кави. Всім смачного.
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28.02.2026 09:04 Відповісти
Німецькоказахській бандеровець вітае!!! Доброго ранку та Слава Украіні!!!
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28.02.2026 09:08 Відповісти
Героям Слава!
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28.02.2026 09:49 Відповісти
А якби Трамп був Президентом цього б не сталося 🤔
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28.02.2026 09:12 Відповісти
Так він її вже закінчив, це відголоски викривлення простору і часу
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Значить, #уйло заробить нафтодолярів на війну, з чим ви кого вітаєте? Який, бл@дь, добрий ранок?
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28.02.2026 09:14 Відповісти
Иран союзник рашки, а доларів в неї і так на кілька років. Глупо яекати перемоги доларами😵‍💫
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28.02.2026 09:39 Відповісти
Ну, так - ми ж не долярами, а рошенівськими цукерками воюємо: дивна у вас логіка...
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28.02.2026 09:51 Відповісти
Для більшості логика взагалі дивна річ🥴 емоції і популізм рулять🤪
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28.02.2026 14:32 Відповісти
дивна у вас логіка...похоже вы тоже в логику не смогли. приплел цукерки, когда страна уже 6 лет асфальом воюет
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28.02.2026 17:28 Відповісти
Правильно,бо 48годин рудого покидька минули тиждень тому)Можна чекати і надувати щоки скільки завгодно,але Меланія оргазммвід цих рухів навряд переживе)Так і з Іраном :можна вічно слухати їх брехню про відмови від ядерної програми,але тихенько в глибині гір розробляти(
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28.02.2026 09:16 Відповісти
От і подивимось, чи дійсно армія США така потужна, як це намагаються
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28.02.2026 09:26 Відповісти
Шоб Іран не задирався потрібно бити - Кац
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28.02.2026 09:26 Відповісти
І що тільки по хезбалі? А по КСІР слабо
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28.02.2026 09:28 Відповісти
Кац предлагает сдаться (С)! ... Ирану
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Это последний шанс разобраться с аятоллами и освободить народ Ирана,скоро их начнет вооружать красный Китай и до них будет уже не подступиться,как к Киму.
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28.02.2026 09:36 Відповісти
Спеціальна військова операція? Та ні, ну що ви. Просто захист національних інтересів. Їм можна.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
В констітуціі Ірану прямо записанно,що країна Ізраїль повинна бути зниищена.Так що так,нам можна.
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28.02.2026 10:06 Відповісти
чи записано у конституції Ірану, що Ізраїль має бути знищений

Повідомлення Gemini

Відповідь на ваше питання неоднозначна: ні, такої прямої фрази в тексті Конституції немає, але документ створює ідеологічне підґрунтя для такої політики.
Ось як це влаштовано в основному законі Ісламської Республіки Іран:
1. Відсутність прямої згадки
У тексті Конституції Ірану слово "Ізраїль" взагалі не вживається. Відповідно, там немає і прямого заклику до його "знищення" як держави.
2. Експорт революції та боротьба з "імперіалізмом"
Хоча назви країни немає, Конституція містить положення, які визначають зовнішню політику країни як агресивно антизахідну та антисіоністську:
Преамбула: Наголошує на тому, що Конституція готує ґрунт для "продовження революції вдома та за кордоном" і прагне через розвиток відносин з іншими ісламськими рухами знайти шлях до "визволення позбавлених та пригноблених народів".
Стаття 152: Встановлює, що зовнішня політика базується на "відкиданні будь-якого панування", збереженні цілісності країни та захисті прав усіх мусульман.
Стаття 154: Проголошує, що Іран підтримує "справедливу боротьбу гноблених проти гнобителів у будь-якій точці світу".
3. Чому тоді про це так часто говорять?
Заклики до знищення Ізраїлю походять не з букв закону, а з офіційної ідеології, сформованої лідерами країни:
Аятола Хомейні: Засновник республіки називав Ізраїль "Малим Сатаною" і стверджував, що цей режим має бути стертий з лиця землі. Оскільки Конституція закріплює владу верховного лідера (принцип Velayat-e Faqih), його слова фактично мають силу державної доктрини.
Офіційна термінологія: В іранському політичному дискурсі Ізраїль часто називають "сіоністським утворенням", яке вважається незаконним окупантом ісламських земель.
Резюме: Юридично в Конституції немає припису нищити конкретну державу, але вона зобов'язує Іран підтримувати рухи, що борються проти держав, які Тегеран вважає "гнобителями" або "загарбниками мусульманських земель".
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28.02.2026 19:44 Відповісти
..а от коли б не було війни у нас.... і США вирішили вдарити по смердячій кацапіїї... Ви теж би були проти?
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28.02.2026 11:38 Відповісти
Якісь дивні ..євреї- десь превентивно завдають ударів,а десь розміновують мости ,відводять військо, пускають "шатли"...Може у нас вони не тим пороблені?
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28.02.2026 09:41 Відповісти
... так у нас не євреї... У нас жидва.... І саме страшне... що вона об*єдналася з величезною масою хохлів.... Не українців..а хохлів... Але і різниця велика. Хитрі та розумні жиди..і тупі ..дурноголові хохли!!! Але ж здибалися..)))
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28.02.2026 11:43 Відповісти
От кому ще не живеться, не одним кацапам вже.
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28.02.2026 09:45 Відповісти
Як казав колись Девід Дюк-,,Стосунки США і Ізраїлю дійшли до такого рівня,що хвіст собаки виляє собакою,,Думаю що мені не прийдеться пояснювати хто хвіст а хто собака.
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28.02.2026 09:46 Відповісти
Все, як казав Ауслендер:
Ізоаїль починає,
Іран відповідає,
США та Ізраїль навалюються разом.

І, якщо ви думаєте, що Трамп про це не знав, то дуже помиляєтеся.
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28.02.2026 09:46 Відповісти
Початок операції по зміні режиму. Іран повинен стати слухняною шлю*** Ізраїлю.
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28.02.2026 09:49 Відповісти
Мадуро вже співає гімн США в камері з неграми, чекає діда в чалмі.
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28.02.2026 09:53 Відповісти
Я ж казав що не домовляться. Всі ті перагавори були тільки затягуванням часу
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28.02.2026 09:53 Відповісти
цікаво,хуйлопутлер вже підготував дачу для Хаменеі?
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28.02.2026 10:12 Відповісти
Спочатку гроші за оренду, а потім дача
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28.02.2026 10:18 Відповісти
Оце мова, яку добре розуміє навіть ×уйло. Але щодо гноблення балалайні, Трамп вмикає дурня, і не тому, що ідіот, а тому що носить кокошник під трусами.
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28.02.2026 10:21 Відповісти
Китай дуже скоро відновить американські руйнації в Ірані....Дешева нафта з Ірану тектиме рікою в Китай...(розрахунок )
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28.02.2026 10:53 Відповісти
Бог Яхве,бережи в Ізраїлі Міндіча,цукермана,Рабіновіча та іншу файну українську еліту! Такі да!!
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28.02.2026 11:11 Відповісти
Для України це непогано, коли знищують союзника кацапів.
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28.02.2026 13:15 Відповісти
ціни на нафту злетять. Нічого доброго
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01.03.2026 00:49 Відповісти
Колись історики визнають, що датою старту для розв'язання Третьої світової війни є 09.05.2018 року.
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01.03.2026 15:36 Відповісти
 
 