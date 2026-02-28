Ізраїль заявив про "превентивний удар" по Ірану: у Тегерані пролунали вибухи. ФОТО

Ізраїль атакував Тегеран у суботу, 28 лютого. Міністр оборони країни Ісраель Кац назвав це "превентивним ударом" проти Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Times of Israel та повідомила Армія оборони країни.

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Що відомо?

Іранські ЗМІ називають удари проти Ірану спільною операцією США та Ізраїлю.

Зокрема, у Тегерані прогриміли щонайменше три вибухи й видно стовпи диму. Також під атакою опинилися об'єкти терористичного угрупування "Хезболла" у Лівані.

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"Превентивний удар"

Кац заявив, що оголосив "негайний надзвичайний стан на всій території країни".

"Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану, щоб усунути загрози для держави Ізраїль", - заявив він.

The Times of Israel пише, що по всьому Ізраїлю лунають сирени, а командування армії закликає цивільних залишатися поблизу бомбосховищ. Ізраїль також закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.

Командування військ ввело обмеження по всій країні у зв'язку з початком військових дій Ізраїлю проти Ірану. Військові заявили, що всі освітні заходи, зібрання та робота, за винятком найважливіших секторів, будуть заборонені.

Окрім того, інфраструктура "Хезболли", включаючи тунельні шахти та ракетні пускові майданчики, стала ціллю хвилі ізраїльських авіаударів по півдню Лівану вранці 28 лютого.

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