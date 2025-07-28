США використали близько чверті запасів ракет-перехоплювачів THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном у червні, - CNN

Під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні США використали близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD.

Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомих із ходом операції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, американські війська відбили шквал балістичних ракет Тегерана, випустивши близько 150 ракет THAAD. Це становить значну частину американських арсеналів передової системи протиповітряної оборони.

США мають сім систем THAAD, дві з яких використовували в Ізраїлі під час загострення конфлікту з Іраном.

Використання такої великої кількості ракет THAAD за такий короткий період виявило прогалину в мережі протиракетної оборони США.

Зазначається, що торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів і очікується, що цього року отримають лише 12.

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