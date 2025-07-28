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США використали близько чверті запасів ракет-перехоплювачів THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном у червні, - CNN

США значно вичерпали запас ракет-перехоплювачів THAAD, допомагаючи Ізраїлю

Під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні США використали близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD.

Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомих із ходом операції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, американські війська відбили шквал балістичних ракет Тегерана, випустивши близько 150 ракет THAAD. Це становить значну частину американських арсеналів передової системи протиповітряної оборони.

США мають сім систем THAAD, дві з яких використовували в Ізраїлі під час загострення конфлікту з Іраном.

Використання такої великої кількості ракет THAAD за такий короткий період виявило прогалину в мережі протиракетної оборони США.

Зазначається, що торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів і очікується, що цього року отримають лише 12.

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Автор: 

Ізраїль (1811) ППО (3433) США (23905)


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Топ коментарі
+1
Україні б хто дав тих 150 іранських балістичних ракет. Пітьма одразу б запросила перемир'я.
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28.07.2025 21:16 Відповісти
+1
Трампу ще не прийшла в голову геніальна ідея, щоб Азія закуповувала у США озброєння для Ізраїля?
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28.07.2025 21:18 Відповісти
+1
Може Зеленському та Ермаку зробити обрезаніє? Може прінудітєльно? Тоді США будуть нам допомагати?
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28.07.2025 21:20 Відповісти
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вартість однієї зенітної ракети THAAD становить близько 15,5 мільйона доларів США.
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28.07.2025 21:16 Відповісти
Україні б хто дав тих 150 іранських балістичних ракет. Пітьма одразу б запросила перемир'я.
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28.07.2025 21:16 Відповісти
Втратили чи витратили?
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28.07.2025 21:17 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, це досить нова система. Тому і особливих запасів нема.
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28.07.2025 21:17 Відповісти
Зазначається, що торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів і очікується, що цього року отримають лише 12. --
Темпи вражають((
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28.07.2025 21:17 Відповісти
Там почти поштучно производство. Это ****** какая сложная система и дорогая.
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28.07.2025 21:30 Відповісти
Трампу ще не прийшла в голову геніальна ідея, щоб Азія закуповувала у США озброєння для Ізраїля?
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28.07.2025 21:18 Відповісти
Ізраїль є офіційним союзником США. А ми ні та мабуть при Трампі і не будемо.
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28.07.2025 21:49 Відповісти
Може Зеленському та Ермаку зробити обрезаніє? Може прінудітєльно? Тоді США будуть нам допомагати?
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28.07.2025 21:20 Відповісти
США відносяться до армії Ізраїлю як до свого філіалу (з махновськими замашками), який контролює Близький Схід.
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28.07.2025 21:26 Відповісти
я так розумію, щорічний оборонний бюджет США на 850 лярдів - це просто чорна діра ?

Закінчуються atacms, himars, patriot, thaad, 155 арта, javeling, stinger ? а навіщо їх мати багато .

китайці, корейці і росіяни тільки від одного мужнього вигляду американських солдатів розбіжаться (на випадок 3-ї світової)
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28.07.2025 21:57 Відповісти
 
 