США потеряли около четверти запасов ракет-перехватчиков THAAD во время войны Израиля с Ираном в июне, - CNN
Во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне США потеряли около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD.
Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом операции, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам источников, американские войска отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив около 150 ракет THAAD. Это составляет значительную часть американских арсеналов передовой системы противовоздушной обороны.
США имеют семь систем THAAD, две из которых использовали в Израиле во время обострения конфликта с Ираном.
Использование такого большого количества ракет THAAD за такой короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США.
Отмечается, что в прошлом году США закупили 11 новых ракет-перехватчиков и ожидается, что в этом году получат только 12.
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Темпи вражають((
Закінчуються atacms, himars, patriot, thaad, 155 арта, javeling, stinger ? а навіщо їх мати багато .
китайці, корейці і росіяни тільки від одного мужнього вигляду американських солдатів розбіжаться (на випадок 3-ї світової)