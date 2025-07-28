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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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США потеряли около четверти запасов ракет-перехватчиков THAAD во время войны Израиля с Ираном в июне, - CNN

США значительно исчерпали запас ракет-перехватчиков THAAD, помогая Израилю

Во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне США потеряли около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом операции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, американские войска отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив около 150 ракет THAAD. Это составляет значительную часть американских арсеналов передовой системы противовоздушной обороны.

США имеют семь систем THAAD, две из которых использовали в Израиле во время обострения конфликта с Ираном.

Использование такого большого количества ракет THAAD за такой короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США.

Отмечается, что в прошлом году США закупили 11 новых ракет-перехватчиков и ожидается, что в этом году получат только 12.

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Автор: 

Израиль (2081) ПВО (2988) США (27589)


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Топ комментарии
+1
Україні б хто дав тих 150 іранських балістичних ракет. Пітьма одразу б запросила перемир'я.
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28.07.2025 21:16 Ответить
+1
Трампу ще не прийшла в голову геніальна ідея, щоб Азія закуповувала у США озброєння для Ізраїля?
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28.07.2025 21:18 Ответить
+1
Може Зеленському та Ермаку зробити обрезаніє? Може прінудітєльно? Тоді США будуть нам допомагати?
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28.07.2025 21:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вартість однієї зенітної ракети THAAD становить близько 15,5 мільйона доларів США.
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28.07.2025 21:16 Ответить
Україні б хто дав тих 150 іранських балістичних ракет. Пітьма одразу б запросила перемир'я.
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28.07.2025 21:16 Ответить
Втратили чи витратили?
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28.07.2025 21:17 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, це досить нова система. Тому і особливих запасів нема.
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28.07.2025 21:17 Ответить
Зазначається, що торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів і очікується, що цього року отримають лише 12. --
Темпи вражають((
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28.07.2025 21:17 Ответить
Там почти поштучно производство. Это ****** какая сложная система и дорогая.
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28.07.2025 21:30 Ответить
Трампу ще не прийшла в голову геніальна ідея, щоб Азія закуповувала у США озброєння для Ізраїля?
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28.07.2025 21:18 Ответить
Ізраїль є офіційним союзником США. А ми ні та мабуть при Трампі і не будемо.
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28.07.2025 21:49 Ответить
Може Зеленському та Ермаку зробити обрезаніє? Може прінудітєльно? Тоді США будуть нам допомагати?
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28.07.2025 21:20 Ответить
США відносяться до армії Ізраїлю як до свого філіалу (з махновськими замашками), який контролює Близький Схід.
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28.07.2025 21:26 Ответить
я так розумію, щорічний оборонний бюджет США на 850 лярдів - це просто чорна діра ?

Закінчуються atacms, himars, patriot, thaad, 155 арта, javeling, stinger ? а навіщо їх мати багато .

китайці, корейці і росіяни тільки від одного мужнього вигляду американських солдатів розбіжаться (на випадок 3-ї світової)
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28.07.2025 21:57 Ответить
 
 