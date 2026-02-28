Израиль заявил о "превентивном ударе" по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы. ФОТО
Израиль атаковал Тегеран в субботу, 28 февраля. Министр обороны страны Исраэль Кац назвал это "превентивным ударом" против Ирана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel и сообщила Армия обороны страны.
Что известно
Иранские СМИ называют удары против Ирана совместной операцией США и Израиля.
В частности, в Тегеране прогремели как минимум три взрыва и видны столбы дыма. Также под атакой оказались объекты террористической группировки "Хезболла" в Ливане.
"Превентивный удар"
Кац заявил, что объявил "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".
"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль", - заявил он.
The Times of Israel пишет, что по всему Израилю звучат сирены, а командование армии призывает гражданских оставаться вблизи бомбоубежищ. Израиль также закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.
Командование войск ввело ограничения по всей стране в связи с началом военных действий Израиля против Ирана. Военные заявили, что все образовательные мероприятия, собрания и работа, за исключением важнейших секторов, будут запрещены.
Кроме того, инфраструктура "Хезболлы", включая туннельные шахты и ракетные пусковые площадки, стала целью волны израильских авиаударов по югу Ливана утром 28 февраля.
- Атака произошла после неоднократных предупреждений США и Израиля о том, что они нанесут новый удар, если Иран продолжит свои ядерные и ракетные программы.
- Ряд стран призвали своих граждан и послов покинуть Иран. Финляндия, Австралия, Сербия, Польша, Швеция, Индия, Кипр, Сингапур, Германия и Бразилия посоветовали гражданам избегать поездок в Иран и покинуть страну тем, кто там находится.
