Израиль заявил о "превентивном ударе" по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы. ФОТО

Израиль атаковал Тегеран в субботу, 28 февраля. Министр обороны страны Исраэль Кац назвал это "превентивным ударом" против Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel и сообщила Армия обороны страны.

Что известно

Иранские СМИ называют удары против Ирана совместной операцией США и Израиля.

В частности, в Тегеране прогремели как минимум три взрыва и видны столбы дыма. Также под атакой оказались объекты террористической группировки "Хезболла" в Ливане.

"Превентивный удар"

Кац заявил, что объявил "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль", - заявил он.

The Times of Israel пишет, что по всему Израилю звучат сирены, а командование армии призывает гражданских оставаться вблизи бомбоубежищ. Израиль также закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

Командование войск ввело ограничения по всей стране в связи с началом военных действий Израиля против Ирана. Военные заявили, что все образовательные мероприятия, собрания и работа, за исключением важнейших секторов, будут запрещены.

Кроме того, инфраструктура "Хезболлы", включая туннельные шахты и ракетные пусковые площадки, стала целью волны израильских авиаударов по югу Ливана утром 28 февраля.

