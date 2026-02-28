РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
2 580 13

Израиль заявил о "превентивном ударе" по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы. ФОТО

Израиль атаковал Тегеран в субботу, 28 февраля. Министр обороны страны Исраэль Кац назвал это "превентивным ударом" против Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel и сообщила Армия обороны страны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Иранские СМИ называют удары против Ирана совместной операцией США и Израиля.

В частности, в Тегеране прогремели как минимум три взрыва и видны столбы дыма. Также под атакой оказались объекты террористической группировки "Хезболла" в Ливане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США потеряли около четверти запасов ракет-перехватчиков THAAD во время войны Израиля с Ираном в июне, - CNN

"Превентивный удар"

Кац заявил, что объявил "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль", - заявил он.

The Times of Israel пишет, что по всему Израилю звучат сирены, а командование армии призывает гражданских оставаться вблизи бомбоубежищ. Израиль также закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

Командование войск ввело ограничения по всей стране в связи с началом военных действий Израиля против Ирана. Военные заявили, что все образовательные мероприятия, собрания и работа, за исключением важнейших секторов, будут запрещены.

Кроме того, инфраструктура "Хезболлы", включая туннельные шахты и ракетные пусковые площадки, стала целью волны израильских авиаударов по югу Ливана утром 28 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа проводит консультации с Израилем и Саудовской Аравией по поводу ударов по Ирану, - Axios

  • Атака произошла после неоднократных предупреждений США и Израиля о том, что они нанесут новый удар, если Иран продолжит свои ядерные и ракетные программы.
  • Ряд стран призвали своих граждан и послов покинуть Иран. Финляндия, Австралия, Сербия, Польша, Швеция, Индия, Кипр, Сингапур, Германия и Бразилия посоветовали гражданам избегать поездок в Иран и покинуть страну тем, кто там находится.

Атака на Иран 28 февраля

Атака на Иран 28 февраля

Автор: 

Израиль (492) Иран (760)
Топ комментарии
+8
Бідний Трамп! це ж йому всю каденцію доведется закінчувати війни які будь він президентом ніколи б не почались
показать весь комментарий
28.02.2026 08:59 Ответить
+3
Німецькоказахській бандеровець вітае!!! Доброго ранку та Слава Украіні!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 09:08 Ответить
+2
А Трамб не хоче превентивно вдарити по Масквє?
показать весь комментарий
28.02.2026 08:58 Ответить
А Трамб не хоче превентивно вдарити по Масквє?
показать весь комментарий
28.02.2026 08:58 Ответить
Інші країни не хочуть?
показать весь комментарий
28.02.2026 09:06 Ответить
Бідний Трамп! це ж йому всю каденцію доведется закінчувати війни які будь він президентом ніколи б не почались
показать весь комментарий
28.02.2026 08:59 Ответить
Видать началось. Сейчас по Израили полетит.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:59 Ответить
Болеслав Прус:"Двоє б'ються- виграє єврей". Він участі у бійці не приймає. Нехай тепер буде експериментальним учасником.
показать весь комментарий
28.02.2026 09:22 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Як шо так то це непогана новина до ранковой кави. Всім смачного.
показать весь комментарий
28.02.2026 09:04 Ответить
Німецькоказахській бандеровець вітае!!! Доброго ранку та Слава Украіні!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 09:08 Ответить
Тому що,
"TACO" Trump Always Chickens Out 🐤
показать весь комментарий
28.02.2026 09:12 Ответить
А якби Трамп був Президентом цього б не сталося 🤔
показать весь комментарий
28.02.2026 09:12 Ответить
Значить, #уйло заробить нафтодолярів на війну, з чим ви кого вітаєте? Який, бл@дь, добрий ранок?
показать весь комментарий
28.02.2026 09:14 Ответить
Правильно,бо 48годин рудого покидька минули тиждень тому)Можна чекати і надувати щоки скільки завгодно,але Меланія оргазммвід цих рухів навряд переживе)Так і з Іраном :можна вічно слухати їх брехню про відмови від ядерної програми,але тихенько в глибині гір розробляти(
показать весь комментарий
28.02.2026 09:16 Ответить
От і подивимось, чи дійсно армія США така потужна, як це намагаються
показать весь комментарий
28.02.2026 09:26 Ответить
Шоб Іран не задирався потрібно бити - Кац
показать весь комментарий
28.02.2026 09:26 Ответить
 
 