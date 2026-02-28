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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Зміна режиму в Ірані
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Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли, - Reuters

У Тегерані знайдено тіло верховного лідера Ірану алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Про це заявив високопоставлений ізраїльський чиновник агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Хаменеї загинув

Газета The Times of Israel пише, що посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер повідомив американським офіційним особам, що Ізраїлю вдалося вбити Хаменеї.

Ізраїльський "12 канал" повідомляє, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та президенту США Дональду Трампу показали зображення тіла Хаменеї, знайдене в його резиденції в Тегерані.

Напередодні у відеозверненні Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

Читайте також: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Читайте також: Є все більше ознак того, що Хаменеї більше не живий, - Нетаньягу

Автор: 

Іран (3471) Хаменеї (49)
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Топ коментарі
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28.02.2026 22:01 Відповісти
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28.02.2026 22:12 Відповісти
+28
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28.02.2026 22:03 Відповісти
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Значить будете жити )
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28.02.2026 22:23 Відповісти
а попереджали ж же і не один раз...
***** - ти вняв?
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28.02.2026 22:15 Відповісти
Що з того? В Іраку так само прибрали Хусейна - отримали Ісламську Державу. У Афганістані прибрали Бін Ладена - отримали Талібан. Замість аятоли виникне якась середньовічна хрінь, якій ви ради не дасте. Це ж було вже. Висновки треба робить, їблани!
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28.02.2026 22:16 Відповісти
їблан, ти примудрився тут порівняти мед, гівно та бджоли! "У Афганістані прибрали Бін Ладена - отримали Талібан" - ну яким **** боком в твоїй макітрі це сплелось?
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28.02.2026 22:28 Відповісти
вастокавєд.
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28.02.2026 23:31 Відповісти
Вбив Ізраїль, а піаритися буде Трамп...
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28.02.2026 22:17 Відповісти
100%
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28.02.2026 22:19 Відповісти
ізраїль не вбив би, без сша
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01.03.2026 03:11 Відповісти
А пуціну можна допомогти покинути цей світ?
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28.02.2026 22:18 Відповісти
А міг же ж у Барвісі жити. Хіба не дурень старий?
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28.02.2026 22:18 Відповісти
Ходив би до янека на чай, або з асадом в комп'ютерні ігри б грав.
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28.02.2026 22:37 Відповісти
***** понадобятся дополнительные чумонданы...
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28.02.2026 22:19 Відповісти
скількі ця потвора хаменеї , загубив люду ...Народ Ірану ,верніть себе у свою культуру 1976 р. і дай Боже шоб ніколи ,і ніяка диктатура не відродилася більше на ваший землі !!! ...І ще ,такі адміністраціє трампа , зробила разом , зу* ла з сі , на черзі їх режими на знищення ...
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28.02.2026 22:20 Відповісти
Вісь зла проважає аятолу в круїз

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28.02.2026 22:20 Відповісти
Приготуватися: Куба, Нікарагуа, Колумбія...

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
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28.02.2026 23:17 Відповісти
Уявляю, що зараз відчувають ізраїльтяни
Святкуйте браття, ви на те заслужили!
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28.02.2026 22:20 Відповісти
ми так будемо танцювати ,коли міндічів до України повернуть з грошима ,які племя за весь час накрало ...
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28.02.2026 23:59 Відповісти
Як кажуть, **********. Плачiм i скарбiм.
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28.02.2026 22:22 Відповісти
Ну то слава Аллаху!
Залишилось тільки повбивати відморожених "Корпус вартових Ісламської революції" - а тут вже не так і просто, бо їх надто багато, та на то вони й "відморозки" зі зброєю?
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28.02.2026 22:22 Відповісти
Здох виродок...
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28.02.2026 22:24 Відповісти
Щось занадто швидко його грохнули, відкопали з завалів і опізнали. Там любого діда полотенцем обмотай, цеглиною і пилюкою обработай і видати нех дєлать за цього хаменуя
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28.02.2026 22:24 Відповісти
Его ликвидировали, во время ужина, когда он жрал свинные ушки, вот, что бывает когда в пожилом возрасте не придерживаешься диеты
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28.02.2026 22:25 Відповісти
Хаменеї фсьо? Ху...ло, не підведи.
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28.02.2026 22:25 Відповісти
на его место придет новый. делов то.
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28.02.2026 22:29 Відповісти
чому він тоді правив більше 35 років? значить дохрена треба "делов то"
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28.02.2026 23:34 Відповісти
Тепер черга пуйла, слабо по резиденції вгатити?
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28.02.2026 22:29 Відповісти
Нізя, друг Донні розізлиться
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28.02.2026 22:31 Відповісти
Буданов сказав що також проти.
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01.03.2026 00:05 Відповісти
А Іран оголосив офіційно? Треба почекати...таку подію не приховаєш
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28.02.2026 22:30 Відповісти
іран офіційно вже йде *****! пізно чекати
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28.02.2026 22:42 Відповісти
Не кажи гоп...,то може двійник я у ...уйла🤷
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28.02.2026 22:44 Відповісти
******, четверник... заспокойся, *********...
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28.02.2026 23:03 Відповісти
до з**ди ті двійники.. нинішній владі вже кінець
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28.02.2026 23:12 Відповісти
28 гурій, одна виявилася порченою, і 3 кабзона...
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28.02.2026 22:30 Відповісти
Перед Западом нужно склониться или умереть. Третьего не дано.
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28.02.2026 22:31 Відповісти
Кацапам саме так.
Тільки спочатку схилитися, а потім все одно померти. 😁
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28.02.2026 22:36 Відповісти
500 років схиляються, все ніяк не здохнуть..
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28.02.2026 22:41 Відповісти
Дохнуть мільйонами навіть, коли війн нема.
Як не від наркоти чи алкоголізму так собутильник топором зарубає.
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28.02.2026 22:45 Відповісти
демократичному западу всего 200лет вообще-то
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01.03.2026 02:06 Відповісти
Наступний пуйло і вся його рідня...
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28.02.2026 22:31 Відповісти
А збирався, мабуть, жити до 150 років. Ось як буває...
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28.02.2026 22:33 Відповісти
когда уже того п.дара бункерного путлера найдут. И, московские боты, *********, ваше время прошло. Скоро вашу рашку будет весь мир нагинать. Скорее бы уже распалась к х.ям эта тюрьма народов.
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28.02.2026 22:36 Відповісти
Наступний Путлер !!!
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28.02.2026 22:37 Відповісти
та невже?
тренування пройшли?
путін чекає
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28.02.2026 22:37 Відповісти
Жалоба в Ірані буде днів сто, чи ні?
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28.02.2026 22:41 Відповісти
Радість для ідіотів. Без наземної операції нічого не зміниться. Просто чергове вбивство в досьє Заходу.
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28.02.2026 22:42 Відповісти
"місцеві" об'єднаються - і змінють владу! Невже так важко???
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28.02.2026 22:45 Відповісти
Ті хто мав змінити владу вже розстріляні і зариті в пустелі. Тромб запізнився з допомогою на два місяці
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28.02.2026 23:19 Відповісти
а діти? а батьки?
в цьому світі все завязано одним вузлем!
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28.02.2026 23:21 Відповісти
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28.02.2026 22:45 Відповісти
Харон переправляє Хаменеї через Стікс
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28.02.2026 22:47 Відповісти
олія? чи акварєль?
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28.02.2026 23:25 Відповісти
Цікаво чи встиг Хаменя в рот золотий положить, якщо ні то Харон за дарма не перевозить.
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01.03.2026 16:23 Відповісти
Поїздки аятолл оплачує Вельзевул/Ібліс проклятий.
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01.03.2026 19:32 Відповісти
О-о-о, то там мабуть і чан персональний і смола гарачіша !
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02.03.2026 08:26 Відповісти
Отак буває з тими хто не слуха Трампа. І лідора щось не чутно весь день.
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28.02.2026 22:49 Відповісти
Боїться попасти під роздачу. Дід серйозно розбушувався... Нікого не пожаліє... Хоч і є за що добре притиснути за фдаміндічі.
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01.03.2026 13:59 Відповісти
Ай-яй-яй....... як же ж так.... це була зрада когось з ближнього кругу рахбара. Як що коротьше, то Массад й з під землі дістане.
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28.02.2026 22:51 Відповісти
Євреї вони такі купувать уміють, про продать то і говорить нічого.
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01.03.2026 16:24 Відповісти
Іран ще задовго до нападу підготував до 4 заступників для кожної ланки високопосадовців (держслужбовців керівництва країни та військових) у разі загибелі кожного з них.

Так що ці всі заяви про знешкодження того чи іншого з високопосадовців слід розцінювати як задля підняття власного політичного рейтингу (як однієї з перемог), допоки не буде знешкоджено усіх.
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28.02.2026 22:54 Відповісти
Ізраїльські ідіоти конкретно обісралися ударом по школі.
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28.02.2026 22:55 Відповісти
The Guardian пише що іранці "відчули полегшення через те що довгоочікувані удари були нарешті нанесені". Вони там людей опитують. Щось не в'яжеться.
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28.02.2026 23:06 Відповісти
Верим. У Хамении тех дудлёров , как и у *****.
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28.02.2026 22:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=reVuEVlw5Z4
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28.02.2026 22:57 Відповісти
Интересно Вам, Уважаемые, что я Вас перелистую?.
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28.02.2026 22:59 Відповісти
та, може, там тих запасних хаменуїв, як у кремлі ****** в одній колоді )))
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28.02.2026 23:01 Відповісти
@ (лексика збережена):
"Відсутність наземної операції = відсутність глобальних стратегічних результатів.
І як не називай операцію - "Епічна лють", "Всрата лють", "Епічна всратість" та хоч "Золотий дощ" - це нічого не змінить.
Ну знову іран ослабне на кілька місяців. Потім вибере нового аятоллу, командувачів квір, накопичить ракет та шахедів, і все треба буде бомбити по-новому.
Бо іранський режим - це як багатоголовий змій. Одну голову відрубиш - три нових виросте.
Без наземної операції діла не буде.

Схоже, Трамп вирішив просрати останні крихти рейтингу республіканців напередодні мідтерм-виборів.

Але нам це на руку."
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28.02.2026 23:15 Відповісти
ну що, чи стане через пару років іранський Курдістан незалежною державою?
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28.02.2026 23:22 Відповісти
Єдиний народ в цьому регіоні не хворий ісламізмом. Страх перед Туреччиною заважає створити велику курдську країну.
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28.02.2026 23:41 Відповісти
я не місцевий вастокавєд, але маю сумніви що іранські курди чомусь повинні боятись Туреччини.
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28.02.2026 23:55 Відповісти
Стане мучеником
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28.02.2026 23:48 Відповісти
А хто ж тоді з гуріями, ну того ... ?
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01.03.2026 16:29 Відповісти
Він мученик, виключно поки живий))) Та і то не факт, що встиг помучитись, враховуючи таку кількість бомб на резиденцію. Мертві не страждають
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01.03.2026 20:49 Відповісти
Якщо коротко то так - гурії засмучені.
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02.03.2026 08:28 Відповісти
теперь надо ху.йло угробить! задержался жто людоед на этом свете. кабзон ждет

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28.02.2026 23:50 Відповісти
Чарівно).
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01.03.2026 00:04 Відповісти
Кумедно,😂 боти зараз на льоту перевзуються. Що там на болотах верещали учора: 80 млн военов алаха! Халаа акба, аааааа, за русь в метро взорвусь 🤣а запаз бавовна, пил та верещання.
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01.03.2026 00:40 Відповісти
А московити написали,що і президент і аятола живі і з ними все гаразд
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01.03.2026 00:42 Відповісти
Так і є. Он, сидять із Кивою, чай п'ють...
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01.03.2026 01:23 Відповісти
... Кобзон і хор александрова довіку !
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01.03.2026 16:31 Відповісти
А куди поділися великі стратегі дронової революції проти стурбованих солдат НАТО? З'ясувалося, що потрібно лише спалити три фабрики шахедив и на цьому велика тактична револуция скинчилась. Навить пэтриот не теба купувати з ракетами по мильону баксив за штуку.
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01.03.2026 00:56 Відповісти
За мільйон баксів можна купити тільки картонний макет ракети Петріот.
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01.03.2026 09:42 Відповісти
Собаці- собача смерть....
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01.03.2026 06:12 Відповісти
Сі на березі ріки в очікуванні трупа ворога… І це не аятола .
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01.03.2026 11:33 Відповісти
https://t.me/berezoview/35691 Тарас Березовець, майор ЗСУ:
На руках Хаменеї і його режиму у буквальному сенсі кров українських дітей, жінок, чоловіків. Передані Іраном «Шахеди», балістичні ракети щодня залишають кривавий слід на нашій українській землі. Радіти смерті такого ворога це не лише природньо, але й виправдано. З кожним убитим ворогом ми наближаємо завершення війни. Колись так само будемо радіти і смерті Путіна. Дякуючи американцям і ізраїльтянам цей злочинець відправляється у пекло.
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01.03.2026 16:36 Відповісти
слава Ісу! славимо Його!
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01.03.2026 18:43 Відповісти
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