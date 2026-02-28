Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли, - Reuters
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
Про це заявив високопоставлений ізраїльський чиновник агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хаменеї загинув
Газета The Times of Israel пише, що посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер повідомив американським офіційним особам, що Ізраїлю вдалося вбити Хаменеї.
Ізраїльський "12 канал" повідомляє, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та президенту США Дональду Трампу показали зображення тіла Хаменеї, знайдене в його резиденції в Тегерані.
Напередодні у відеозверненні Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
Топ коментарі
+44 Перехватчик
показати весь коментар28.02.2026 22:01 Відповісти Посилання
+31 Quantoman66 #615274
показати весь коментар28.02.2026 22:12 Відповісти Посилання
+28 Green Bill #603485
показати весь коментар28.02.2026 22:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** - ти вняв?
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
Святкуйте браття, ви на те заслужили!
Залишилось тільки повбивати відморожених "Корпус вартових Ісламської революції" - а тут вже не так і просто, бо їх надто багато, та на то вони й "відморозки" зі зброєю?
Тільки спочатку схилитися, а потім все одно померти. 😁
Як не від наркоти чи алкоголізму так собутильник топором зарубає.
тренування пройшли?
путін чекає
в цьому світі все завязано одним вузлем!
Так що ці всі заяви про знешкодження того чи іншого з високопосадовців слід розцінювати як задля підняття власного політичного рейтингу (як однієї з перемог), допоки не буде знешкоджено усіх.
"Відсутність наземної операції = відсутність глобальних стратегічних результатів.
І як не називай операцію - "Епічна лють", "Всрата лють", "Епічна всратість" та хоч "Золотий дощ" - це нічого не змінить.
Ну знову іран ослабне на кілька місяців. Потім вибере нового аятоллу, командувачів квір, накопичить ракет та шахедів, і все треба буде бомбити по-новому.
Бо іранський режим - це як багатоголовий змій. Одну голову відрубиш - три нових виросте.
Без наземної операції діла не буде.
Схоже, Трамп вирішив просрати останні крихти рейтингу республіканців напередодні мідтерм-виборів.
Але нам це на руку."
На руках Хаменеї і його режиму у буквальному сенсі кров українських дітей, жінок, чоловіків. Передані Іраном «Шахеди», балістичні ракети щодня залишають кривавий слід на нашій українській землі. Радіти смерті такого ворога це не лише природньо, але й виправдано. З кожним убитим ворогом ми наближаємо завершення війни. Колись так само будемо радіти і смерті Путіна. Дякуючи американцям і ізраїльтянам цей злочинець відправляється у пекло.