Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли, - Reuters

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Про це заявив високопоставлений ізраїльський чиновник агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Хаменеї загинув

Газета The Times of Israel пише, що посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер повідомив американським офіційним особам, що Ізраїлю вдалося вбити Хаменеї.

Ізраїльський "12 канал" повідомляє, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та президенту США Дональду Трампу показали зображення тіла Хаменеї, знайдене в його резиденції в Тегерані.

Напередодні у відеозверненні Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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