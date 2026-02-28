Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй резиденції у Мар-а-Лаго в штаті Флорида.
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, цитує її CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп спостерігав за ситуацією впродовж ночі в Мар-а-Лаго разом із членами своєї команди з національної безпеки", - сказала речниця Білого дому.
Левітт також розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це.
"Президент і його команда з нацбезпеки продовжать пильно стежити за ситуацією впродовж дня",- додала вона.
Розмова з Нетаньягу
Крім того, Левітт повідомила, що Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
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війна"СВО"
а, ще, я чув ракети!
бачив балістику.
про пердьож шахедів, взагалі мовчу....
Пока сообщалось, что погибли зять, невестка и секретарь аятоллы.
Сам иранский лидер сегодня должен был, согласно нескольким сообщениям, выступить перед нацией, но ни видео, ни аудиообращения от него не последовало.
Также премьер-министр Израиля заявил, что у народа Ирана скоро появится шанс на свободу:
«Люди Ирана, не упускайте эту возможность. Это шанс раз в поколение. Выйдите на улицы. Свергните ваш убийственный режим. Мы с вами».
Буданга стежить зі схрону в Ялті !! Там кава і статуетки рожевого фламінги ( "дітя розврата © " )
не помічник Україні доня, може хоч чялматих руками ізраїльнян розтрощіть.
і це буде в третій раз зупинена донею війна, тобто четверта...
...і далі про печенегів, ну це вже не цікаво....
Тилькі не переплутайте це над рудим півнем сміються, а не над хрипатим ішаком.