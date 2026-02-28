УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5816 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
2 202 24

Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Трамп спостерігав за проведенням операції в Ірані з резиденції Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй резиденції у Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, цитує її CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Президент Трамп спостерігав за ситуацією впродовж ночі в Мар-а-Лаго разом із членами своєї команди з національної безпеки", - сказала речниця Білого дому.

Левітт також розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це.

"Президент і його команда з нацбезпеки продовжать пильно стежити за ситуацією впродовж дня",- додала вона.

Читайте також: МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу

Розмова з Нетаньягу

Крім того, Левітт повідомила, що Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Читайте також: Ізраїль задіяв понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані, - ЦАХАЛ

Автор: 

Іран (3471) Нетаньягу Беньямін (206) США (26698) Трамп Дональд (8909)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
28.02.2026 21:37 Відповісти
+5
Краще дав команду і стежив за ударом по **********.
показати весь коментар
28.02.2026 21:39 Відповісти
+3
А міг би так же стежити через 24 години після прийняття присяги Президента США в 2025 році....., як закінчується війна "СВО"
показати весь коментар
28.02.2026 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.02.2026 21:37 Відповісти
а де поряд невістка? або зять?
показати весь коментар
28.02.2026 21:40 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2026 21:42 Відповісти
я так зрозумів, що Меланія на ніч не їсть...
показати весь коментар
28.02.2026 21:43 Відповісти
А міг би так же стежити через 24 години після прийняття присяги Президента США в 2025 році....., як закінчується війна "СВО"
показати весь коментар
28.02.2026 21:39 Відповісти
Краще дав команду і стежив за ударом по **********.
показати весь коментар
28.02.2026 21:39 Відповісти
а, у мене в києві, тривога виє ***** стрьомно!
а, ще, я чув ракети!
бачив балістику.
про пердьож шахедів, взагалі мовчу....
показати весь коментар
28.02.2026 21:39 Відповісти
Ну куда ж він без хлопчиків від Епштейна. Да і з повними памперсами далеко дід не походить
показати весь коментар
28.02.2026 21:40 Відповісти
Нетаньяху: «Появляется всё больше признаков, что Хаменеи больше нет в живых»

Пока сообщалось, что погибли зять, невестка и секретарь аятоллы.

Сам иранский лидер сегодня должен был, согласно нескольким сообщениям, выступить перед нацией, но ни видео, ни аудиообращения от него не последовало.

Также премьер-министр Израиля заявил, что у народа Ирана скоро появится шанс на свободу:

«Люди Ирана, не упускайте эту возможность. Это шанс раз в поколение. Выйдите на улицы. Свергните ваш убийственный режим. Мы с вами».
показати весь коментар
28.02.2026 21:40 Відповісти
По Півн.Кореї,яка також посилає своє озброєння країні-агресору, те саме,мабуть не вийде.Там потрібні інші підходи.
показати весь коментар
28.02.2026 21:41 Відповісти
ЛОХ !!
Буданга стежить зі схрону в Ялті !! Там кава і статуетки рожевого фламінги ( "дітя розврата © " )
показати весь коментар
28.02.2026 21:41 Відповісти
Хомейні фсьо!
показати весь коментар
28.02.2026 21:41 Відповісти
Ай вей , такі да!! Хана шлімазлу, шоб он здохх
показати весь коментар
28.02.2026 21:43 Відповісти
Гріє кров двіжухою, старий педофіл.
показати весь коментар
28.02.2026 21:44 Відповісти
великі монітори встановили прямо у сигарній кімнаті гольф-клуба.
показати весь коментар
28.02.2026 21:45 Відповісти
та їбаште вже їх, Україні худше не буде.
не помічник Україні доня, може хоч чялматих руками ізраїльнян розтрощіть.
і це буде в третій раз зупинена донею війна, тобто четверта...
показати весь коментар
28.02.2026 21:48 Відповісти
але цієї війни могло б i не статися, якби замість Рузвельта вибрали доню!
...і далі про печенегів, ну це вже не цікаво....
показати весь коментар
28.02.2026 21:56 Відповісти
а зачем были всякие "я астанавил эту вайну адной бимбой в скалу", "мирный план" и т.п.? очевидно - русская ваенная хитрость. вероятно, Хйло лично научил, в благодарность. факт агрессии это конечно совсем не отменяет, но поскольку это уже де-факто норма - то, уже без проблем и тяжести на совести.
показати весь коментар
28.02.2026 21:50 Відповісти
Все? Розходимось? Перемога Трумпа?
показати весь коментар
28.02.2026 21:51 Відповісти
В чому цінність новини про те, звідки воно слідкувало?
показати весь коментар
28.02.2026 22:20 Відповісти
Головне, що не із бункера...
показати весь коментар
28.02.2026 23:13 Відповісти
Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім Трамп - герой! На мпару днів -тижнів. Але що буде потім...
показати весь коментар
28.02.2026 23:16 Відповісти
Потим Куба. Дид °°°°°°°° социалистив марксистив аж аж гай гуде
показати весь коментар
01.03.2026 17:16 Відповісти
Не здивуюсь якщо він шашлики в цей час смажив та грав у гольф. Але на відміну від ішака, є один нюанс, хто до чого готувався.
Тилькі не переплутайте це над рудим півнем сміються, а не над хрипатим ішаком.
показати весь коментар
01.03.2026 01:31 Відповісти
 
 