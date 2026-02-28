Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй резиденції у Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, цитує її CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп спостерігав за ситуацією впродовж ночі в Мар-а-Лаго разом із членами своєї команди з національної безпеки", - сказала речниця Білого дому.

Левітт також розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це.

"Президент і його команда з нацбезпеки продовжать пильно стежити за ситуацією впродовж дня",- додала вона.

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Розмова з Нетаньягу

Крім того, Левітт повідомила, що Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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