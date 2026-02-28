МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу

На тлі подій в Ірані в МАГАТЕ заявили, що уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході і закликали сторони "до стриманості".

Про це йдеться в дописі Агентства в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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МАГАТЕ закликає до стриманості

"МАГАТЕ уважно стежить за подіями на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких ризиків для ядерної безпеки людей у ​​регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Доказів радіологічного впливу немає

Також зазначається, що МАГАТЕ постійно контактує з країнами регіону, і "наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу".

"Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією та інформувати", - додали в МАГАТЕ.

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