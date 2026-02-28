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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу

МАГАТЕ про ситуацію на Близькому Сході

На тлі подій в Ірані в МАГАТЕ заявили, що уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході і закликали сторони "до стриманості".

Про це йдеться в дописі Агентства в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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МАГАТЕ закликає до стриманості

"МАГАТЕ уважно стежить за подіями на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких ризиків для ядерної безпеки людей у ​​регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Доказів радіологічного впливу немає

Також зазначається, що МАГАТЕ постійно контактує з країнами регіону, і "наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу".

"Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією та інформувати", - додали в МАГАТЕ.

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МАГАТЕ про Іран

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Автор: 

Іран (3471) МАГАТЕ (833)
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Топ коментарі
+2
нєнє!
там, до самого дна рублі.....
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28.02.2026 20:09 Відповісти
+1
Ось було б магате свідоме і знайшли б сліди збагачення урану в ірані, а так як ви кажете до дна рублі тягнуть,що аж очі закриваються 😸
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28.02.2026 20:12 Відповісти
+1
Тоді коли двушки будуть летіти не на москву, а коли президент України бажатиме перемоги своїй країні і візьме повноцінний курс в сторону заходу, а не тільки "освоювати" грошову допомогу.
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28.02.2026 20:27 Відповісти
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А ви витягніть рублі з дупи і добре пошукайте.
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28.02.2026 20:07 Відповісти
нєнє!
там, до самого дна рублі.....
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28.02.2026 20:09 Відповісти
Ось було б магате свідоме і знайшли б сліди збагачення урану в ірані, а так як ви кажете до дна рублі тягнуть,що аж очі закриваються 😸
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28.02.2026 20:12 Відповісти
оце ти гоніш!
звідки в магате фізики?
спектральний аналіз?
що це?
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28.02.2026 20:46 Відповісти
Я думав це їхня робота 🐱
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28.02.2026 21:01 Відповісти
спектральний аналіз?
що це?
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28.02.2026 21:03 Відповісти
Спектральний аналіз - це фізичний метод визначення якісного та кількісного складу речовини, заснований на дослідженні її спектрів випромінювання або поглинання. Кожен хімічний елемент має свій унікальний набір спектральних ліній (своєрідний «відбиток пальця»), що дозволяє точно ідентифікувати склад навіть на великих відстанях.
🐱🐱🐱⬆️⬆️⬆️⬆️ Здається так 😸
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28.02.2026 21:20 Відповісти
так!
кожний елемент періодичної системи має свій колір!!!!
тобто!
людство бачить майже центр великого вибуху, але, *** не бачить плутоній 239?
це, вивчають у старшій школі!!!
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28.02.2026 21:24 Відповісти
В школі не платять щоб " не бачити"
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28.02.2026 21:25 Відповісти
а шо ж з Запоріжською АЕС тепер буде?
немагате вже все там замоніторила правильним курсом?
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28.02.2026 20:11 Відповісти
вже ж писали!
треба терміново, щось там відновити!!!
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28.02.2026 20:14 Відповісти
було б бажання звалити від вирішення проблем, а привід завжди знайдеться.
от і зазараз нарешті знайшовся Ближній Схід.
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28.02.2026 20:22 Відповісти
Треба створити нову організацію "Великі спостережувачі" і туда включити червоний хрест, магате, оон, юнеско, obse, а також лгбт.
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28.02.2026 20:12 Відповісти
на святе спокусився????
там всі місця зайняті!!!!
аж, до пенсії!
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28.02.2026 20:15 Відповісти
Прем'єр міністр Великої Британії заявив.... і британські винищувачі приймають участь в іранській компанії для....Можна лиш позаздрити та запитати,а коли ці літаки будуть з такою ж місією над Україною((
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28.02.2026 20:24 Відповісти
Тоді коли двушки будуть летіти не на москву, а коли президент України бажатиме перемоги своїй країні і візьме повноцінний курс в сторону заходу, а не тільки "освоювати" грошову допомогу.
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28.02.2026 20:27 Відповісти
МАГАТЕ це проститути підхйлівські..
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28.02.2026 20:53 Відповісти
"... зазначається, що МАГАТЕ постійно контактує з країнами регіону, і "наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу" - щоб визначити вплив потрібно бути або на місці потенційної загрози або "по вітру сидіти"!!! Або ніс по вітру тримати....
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28.02.2026 21:22 Відповісти
 
 