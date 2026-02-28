МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу
На тлі подій в Ірані в МАГАТЕ заявили, що уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході і закликали сторони "до стриманості".
Про це йдеться в дописі Агентства в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
МАГАТЕ закликає до стриманості
"МАГАТЕ уважно стежить за подіями на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких ризиків для ядерної безпеки людей у регіоні", - йдеться в повідомленні.
Доказів радіологічного впливу немає
Також зазначається, що МАГАТЕ постійно контактує з країнами регіону, і "наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу".
"Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією та інформувати", - додали в МАГАТЕ.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+2 Begemot Pepa
показати весь коментар28.02.2026 20:09 Відповісти Посилання
+1 Besya #601314
показати весь коментар28.02.2026 20:12 Відповісти Посилання
+1 Besya #601314
показати весь коментар28.02.2026 20:27 Відповісти Посилання
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там, до самого дна рублі.....
звідки в магате фізики?
спектральний аналіз?
що це?
що це?
🐱🐱🐱⬆️⬆️⬆️⬆️ Здається так 😸
кожний елемент періодичної системи має свій колір!!!!
тобто!
людство бачить майже центр великого вибуху, але, *** не бачить плутоній 239?
це, вивчають у старшій школі!!!
немагате вже все там замоніторила правильним курсом?
треба терміново, щось там відновити!!!
от і зазараз нарешті знайшовся Ближній Схід.
там всі місця зайняті!!!!
аж, до пенсії!