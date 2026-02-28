Радбез ООН 28 лютого збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході
У суботу, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомили у постійному представництві Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Радбез збирається на засідання
"Після звернень кількох членів РБ ООН із проханням провести сьогодні екстрене засідання Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки, скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході", – зазначили у постпредстві.
Повідомляється, що запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив готовність виступити в Радбезі з цього питання.
Розпочнеться засідання о 16:00 за нью-йоркським часом (о 23:00 за Києвом).
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.02.2026 19:05 Відповісти Посилання
+4 Olena Olena #512149
показати весь коментар28.02.2026 19:11 Відповісти Посилання
+3 Luk Viktor
показати весь коментар28.02.2026 19:16 Відповісти Посилання
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от там він і нанебензякує за повагу до міжнародного права,
за мілітаристські наміри і всю іншу кацапську по.бень...
А воно тут при чому? Шахеди можуть закінчитися?
американська СВО ?
так в Україні вже п'ятий рік кацапська СВО ні в ООН, ні в МОК, ні де інде нікого не муляє.
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