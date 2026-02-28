УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6324 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану
1 074 19

Радбез ООН 28 лютого збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

Радбез ООН збирається на екстрене засідання 28 лютого

У суботу, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомили у постійному представництві Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Радбез збирається на засідання

"Після звернень кількох членів РБ ООН із проханням провести сьогодні екстрене засідання Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки, скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході", – зазначили у постпредстві.

Повідомляється, що запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив готовність виступити в Радбезі з цього питання.

Розпочнеться засідання о 16:00 за нью-йоркським часом (о 23:00 за Києвом).

Читайте також: Франція ініціює термінове засідання Радбезу ООН через події на Близькому Сході

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: Це вибір США. Іран не хоче війни і готовий до деескалації, - глава МЗС Арагчі

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) Радбез ООН (915)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дивно що Сосія кожен день обстрілює українські міста і кожен день вбиває мирних жителів і ООН чомусь ніхто з цього приводу не скликає
показати весь коментар
28.02.2026 19:05 Відповісти
+4
Зачем спешить в такой жара
показати весь коментар
28.02.2026 19:11 Відповісти
+3
... і рассєя!???
А воно тут при чому? Шахеди можуть закінчитися?
показати весь коментар
28.02.2026 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно що Сосія кожен день обстрілює українські міста і кожен день вбиває мирних жителів і ООН чомусь ніхто з цього приводу не скликає
показати весь коментар
28.02.2026 19:05 Відповісти
Чергове бла бла бла...
показати весь коментар
28.02.2026 19:08 Відповісти
Зачем спешить в такой жара
показати весь коментар
28.02.2026 19:11 Відповісти
"ішак,постоявшій в тєні, на солнцє работать не будєт..."
показати весь коментар
28.02.2026 19:17 Відповісти
небензя українець?
от там він і нанебензякує за повагу до міжнародного права,
за мілітаристські наміри і всю іншу кацапську по.бень...
показати весь коментар
28.02.2026 19:12 Відповісти
нібєнзя вже іранєц
показати весь коментар
28.02.2026 20:18 Відповісти
лисий і без бороди? - на кран!
показати весь коментар
28.02.2026 20:26 Відповісти
Радбез ООН збереться. І шо? І нішо....
показати весь коментар
28.02.2026 19:14 Відповісти
... і рассєя!???
А воно тут при чому? Шахеди можуть закінчитися?
показати весь коментар
28.02.2026 19:16 Відповісти
а шо случилось ?

американська СВО ?
так в Україні вже п'ятий рік кацапська СВО ні в ООН, ні в МОК, ні де інде нікого не муляє.

.
показати весь коментар
28.02.2026 19:17 Відповісти
Скрєпостан знов буде про міжнародне право розказувати?
показати весь коментар
28.02.2026 19:28 Відповісти
совет бесполезных наций хочет собраться чтобы в очередной раз гора родила мышь!
показати весь коментар
28.02.2026 19:31 Відповісти
Та ну, не можна, потрібно скликати комісію. Я особисто Ірану виражаю занепокоєння у їхньому конфлікті, та взагалі то в них громадянська війна😈😸
показати весь коментар
28.02.2026 19:55 Відповісти
Будуть мірятись глибиною стурбованості?
показати весь коментар
28.02.2026 20:07 Відповісти
ще один квартал 95, блд...
показати весь коментар
28.02.2026 20:24 Відповісти
Пусті балачки з нульовим результатом .
показати весь коментар
28.02.2026 20:51 Відповісти
Потринділи, потринділи і розійшлися
показати весь коментар
28.02.2026 21:08 Відповісти
 
 