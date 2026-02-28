Радбез ООН 28 лютого збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

У суботу, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомили у постійному представництві Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Радбез збирається на засідання

"Після звернень кількох членів РБ ООН із проханням провести сьогодні екстрене засідання Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки, скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході", – зазначили у постпредстві.

Повідомляється, що запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив готовність виступити в Радбезі з цього питання.

Розпочнеться засідання о 16:00 за нью-йоркським часом (о 23:00 за Києвом).

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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