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Франція ініціює термінове засідання Радбезу ООН через події на Близькому Сході

макрон скликає Радбез ООН

Франція ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через події на Близькому Сході.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Макрона

"Я перебуваю в тісному контакті з нашими європейськими партнерами та друзями на Близькому Сході", - каже він.

"Початок війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру й безпеки. У цей вирішальний момент вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході", - додав він.

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За словами Макрона, Франція також готова задіяти необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони звернуться з таким проханням.

Небезпека ескалації

"Подальша ескалація є небезпечною для всіх. Вона повинна бути зупинена. Іранський режим має усвідомити, що в нього не залишається іншого вибору, окрім як добросовісно долучитися до переговорів щодо припинення своїх ядерної та балістичної програм, а також діяльності з дестабілізації регіону. Це є абсолютно необхідним для безпеки всіх на Близькому Сході.

Іранський народ також повинен мати можливість вільно будувати своє майбутнє. Масові вбивства, скоєні ісламським режимом, позбавляють його легітимності та вимагають повернення голосу народу. Чим швидше - тим краще", - резюмує він.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) США (26698) Радбез ООН (915)
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Топ коментарі
+3
Зберетесь, послухаєте погрози від Ірану, розійдетесь. Не робота, а мрія.
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28.02.2026 15:43 Відповісти
+3
Імпотенти збираються "збуджувати "імпотентів.
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28.02.2026 15:47 Відповісти
+3
дуже "дивно"
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28.02.2026 15:48 Відповісти
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Зберетесь, послухаєте погрози від Ірану, розійдетесь. Не робота, а мрія.
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28.02.2026 15:43 Відповісти
Дивно що кацапи цього перші не зробили.
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28.02.2026 15:43 Відповісти
дуже "дивно"
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28.02.2026 15:48 Відповісти
Його посол США покусав. Двічі не судимий дегенерат адвокат без ліцензії Чарлі Кушнєр. Батько іншого відомого кушнєра.
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28.02.2026 17:49 Відповісти
Імпотенти збираються "збуджувати "імпотентів.
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28.02.2026 15:47 Відповісти
Я сказав, куколди будуть говорити з імпотентами...
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28.02.2026 16:38 Відповісти
Демократія - вона ТАКА демократія(((
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28.02.2026 15:49 Відповісти
⚡️Верховного лідера Ірану Аятолла Хаменеї вбито - інформує ізраїльська сторона
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28.02.2026 15:50 Відповісти
ага , він як ленін - "всегда живой"
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28.02.2026 15:51 Відповісти
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28.02.2026 15:55 Відповісти
Занепокоєння чи стурбованість?
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28.02.2026 15:50 Відповісти
Що сталося? Де ж військова підтримка Ірану з боку споконвічного союзника - оркостану?
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28.02.2026 16:00 Відповісти
Так а що, що саме трапилось??? Цілий радбез, хера сє....
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28.02.2026 16:08 Відповісти
Макрооон, что ти дєлаєш?
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28.02.2026 16:19 Відповісти
...Масові вбивства, скоєні ісламським режимом, позбавляють його легітимності... А масові вбивства ****** українців не підпадають під цей заклик?
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28.02.2026 16:23 Відповісти
Это другое. Быть против белых смертельно опасно если ты слабый.
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28.02.2026 17:27 Відповісти
А кацапи нЄ бЄлиЄ і не чорниЄ і навіть не жовтиЄ. Вони кацапи, ракова пухлина на тілі Землі.
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28.02.2026 17:29 Відповісти
США розкаже про "пєрвопрічіні канфлікта" і ******** і сіуйпуй пойдуть ...ауй
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28.02.2026 16:37 Відповісти
Як що хтось не знає , Айятола , прибув в Іран, само зі с Франції,
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28.02.2026 16:42 Відповісти
Мабуть, Франція вже підготувала чергового аятоллу. Який привезе до Персії чергову порцію "ліберте, іґаліте, фратерніте".
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28.02.2026 17:36 Відповісти
Російський режим вже усвідомив «стараннями» ООН , тепер-черга за Іраном. Із здатності ООН захищати мир у світі сміються навіть пінгвіни в Антарктиді.
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28.02.2026 18:54 Відповісти
Так ось хто купував іранську нафту.А Франція трампону попід ребра,в тому числі через позицію щодо України.Як курва все заплутано,хрін пойми хто друг ,а хто ворог!І чи добре іранське для нас,а моцкалям точно добре!
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01.03.2026 11:26 Відповісти
 
 