Франція ініціює термінове засідання Радбезу ООН через події на Близькому Сході

Франція ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через події на Близькому Сході.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція Макрона

"Я перебуваю в тісному контакті з нашими європейськими партнерами та друзями на Близькому Сході", - каже він.

"Початок війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру й безпеки. У цей вирішальний момент вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході", - додав він.

Читайте: Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки

За словами Макрона, Франція також готова задіяти необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони звернуться з таким проханням.

Небезпека ескалації

"Подальша ескалація є небезпечною для всіх. Вона повинна бути зупинена. Іранський режим має усвідомити, що в нього не залишається іншого вибору, окрім як добросовісно долучитися до переговорів щодо припинення своїх ядерної та балістичної програм, а також діяльності з дестабілізації регіону. Це є абсолютно необхідним для безпеки всіх на Близькому Сході.

Іранський народ також повинен мати можливість вільно будувати своє майбутнє. Масові вбивства, скоєні ісламським режимом, позбавляють його легітимності та вимагають повернення голосу народу. Чим швидше - тим краще", - резюмує він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США