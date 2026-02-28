РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8594 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль Удары США по Ирану Иран атаковал базы США
1 712 19

Франция инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за событий на Ближнем Востоке

Макрон созывает Совбез ООН

Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Макрона

"Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке", - говорит он.

"Начало войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности. В этот решающий момент принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке", - добавил он.

Читайте: Украина в Совбезе ООН: Мы никогда не согласимся на территориальные уступки

По словам Макрона, Франция также готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если они обратятся с такой просьбой.

Опасность эскалации

"Дальнейшая эскалация опасна для всех. Она должна быть остановлена. Иранский режим должен осознать, что у него не остается другого выбора, кроме как добросовестно присоединиться к переговорам о прекращении своих ядерной и баллистической программ, а также деятельности по дестабилизации региона. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке.

Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее. Массовые убийства, совершенные исламским режимом, лишают его легитимности и требуют возвращения голоса народу. Чем быстрее – тем лучше", – резюмирует он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США

Автор: 

Израиль (501) Иран (760) США (7100) Совбез ООН (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Зберетесь, послухаєте погрози від Ірану, розійдетесь. Не робота, а мрія.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:43 Ответить
+3
Імпотенти збираються "збуджувати "імпотентів.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:47 Ответить
+3
дуже "дивно"
показать весь комментарий
28.02.2026 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зберетесь, послухаєте погрози від Ірану, розійдетесь. Не робота, а мрія.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:43 Ответить
Дивно що кацапи цього перші не зробили.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:43 Ответить
дуже "дивно"
показать весь комментарий
28.02.2026 15:48 Ответить
Імпотенти збираються "збуджувати "імпотентів.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:47 Ответить
Я сказав, куколди будуть говорити з імпотентами...
показать весь комментарий
28.02.2026 16:38 Ответить
Демократія - вона ТАКА демократія(((
показать весь комментарий
28.02.2026 15:49 Ответить
⚡️Верховного лідера Ірану Аятолла Хаменеї вбито - інформує ізраїльська сторона
показать весь комментарий
28.02.2026 15:50 Ответить
ага , він як ленін - "всегда живой"
показать весь комментарий
28.02.2026 15:51 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 15:55 Ответить
Занепокоєння чи стурбованість?
показать весь комментарий
28.02.2026 15:50 Ответить
Що сталося? Де ж військова підтримка Ірану з боку споконвічного союзника - оркостану?
показать весь комментарий
28.02.2026 16:00 Ответить
Так а що, що саме трапилось??? Цілий радбез, хера сє....
показать весь комментарий
28.02.2026 16:08 Ответить
Макрооон, что ти дєлаєш?
показать весь комментарий
28.02.2026 16:19 Ответить
...Масові вбивства, скоєні ісламським режимом, позбавляють його легітимності... А масові вбивства ****** українців не підпадають під цей заклик?
показать весь комментарий
28.02.2026 16:23 Ответить
Это другое. Быть против белых смертельно опасно если ты слабый.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:27 Ответить
А кацапи нЄ бЄлиЄ і не чорниЄ і навіть не жовтиЄ. Вони кацапи, ракова пухлина на тілі Землі.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:29 Ответить
США розкаже про "пєрвопрічіні канфлікта" і ******** і сіуйпуй пойдуть ...ауй
показать весь комментарий
28.02.2026 16:37 Ответить
Як що хтось не знає , Айятола , прибув в Іран, само зі с Франції,
показать весь комментарий
28.02.2026 16:42 Ответить
Мабуть, Франція вже підготувала чергового аятоллу. Який привезе до Персії чергову порцію "ліберте, іґаліте, фратерніте".
показать весь комментарий
28.02.2026 17:36 Ответить
 
 