Франция инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за событий на Ближнем Востоке

Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Макрона

"Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке", - говорит он.

"Начало войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности. В этот решающий момент принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке", - добавил он.

По словам Макрона, Франция также готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если они обратятся с такой просьбой.

Опасность эскалации

"Дальнейшая эскалация опасна для всех. Она должна быть остановлена. Иранский режим должен осознать, что у него не остается другого выбора, кроме как добросовестно присоединиться к переговорам о прекращении своих ядерной и баллистической программ, а также деятельности по дестабилизации региона. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке.

Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее. Массовые убийства, совершенные исламским режимом, лишают его легитимности и требуют возвращения голоса народу. Чем быстрее – тем лучше", – резюмирует он.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

