РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8454 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
1 198 17

Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США

Атака на Иран 28 февраля

Позиция Украины в отношении Ирана является последовательной и региональной. Режим в Тегеране имел все возможности избежать силового сценария с помощью дипломатии, однако не воспользовался ими.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины 

"Мы всегда на стороне иранского народа, именно народа. Иранский режим с оперативами терроризирует регион и удерживает и финансирует террористов, боевиков, которые несут дестабилизацию в другие страны, и издевается над своим народом. Поэтому мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа", - подчеркнул Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди американских военных могут быть потери из-за операции в Иране, - Трамп

Безопасность украинцев

В МИД также отметили, что многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии, казни и преследования инакомыслия свидетельствуют о глубоком кризисе внутренней политики этого государства

Сибига добавил, что Министерство иностранных дел заблаговременно выдало необходимые предупреждения для граждан Украины, чтобы они покинули территорию Ирана и территорию других стран, где их жизнь и безопасность могут быть под угрозой.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей

Автор: 

Израиль (492) Иран (760) МИД (676) Сибига Андрей (692)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Без вас розберуться. Україною займайтесь, балаболи. Підтримують вони...
показать весь комментарий
28.02.2026 12:28 Ответить
+3
Наші ура-патріоти звикли гратися в супердержаву ,типу без нас ніщо не відбувається от і сунуть свого носа куди треба і не треба.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:31 Ответить
+3
Пятак в навоз, бистро!
І про рейс "МАУ" забить! І про ішакєди!
показать весь комментарий
28.02.2026 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тем временем иранский ответ прилетел в Израиль и Бахрейн.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:06 Ответить
Дальше больше: прилеты в Катар, ОАЕ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:10 Ответить
Работають братья...
по братьям-мусульманам.
Отакої.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:15 Ответить
Тоб то, на боці США та Ізраїлю виступят як Бахрейн так і Катар, ОАЕ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт. Хамас, Хезболла тощо будуть знищені, разом з рушниками.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:34 Ответить
https://x.com/dzmilevoj/status/2027649516619346243?s=20
показать весь комментарий
28.02.2026 12:09 Ответить
Без вас розберуться. Україною займайтесь, балаболи. Підтримують вони...
показать весь комментарий
28.02.2026 12:28 Ответить
Наші ура-патріоти звикли гратися в супердержаву ,типу без нас ніщо не відбувається от і сунуть свого носа куди треба і не треба.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:31 Ответить
Пятак в навоз, бистро!
І про рейс "МАУ" забить! І про ішакєди!
показать весь комментарий
28.02.2026 12:31 Ответить
який дєрзкій диванний воєн )
показать весь комментарий
28.02.2026 12:34 Ответить
Ви з-під свого і не вилазите, та заздрите тим, хто дєрзаєт.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:35 Ответить
Шо ти там дєрзаєш, шмаркля? Серанув й щоки роздуваєш.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:37 Ответить
Як і ви, хоробро командую в Інтернеті, кому що робити.
На відміну від вас, не МЗС.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:40 Ответить
сибіга таке саме гівно як і мєдвєдев.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:45 Ответить
Те саме,Захід підтримує Україну,а не...
показать весь комментарий
28.02.2026 12:29 Ответить
Хочу перефразувати -"Захід підтримує народ України ,а не зелін режим ".
показать весь комментарий
28.02.2026 12:33 Ответить
Не варт лізти туди взагалі хай розбираються самі
показать весь комментарий
28.02.2026 13:37 Ответить
Путин также говорил в 2022 году. Что он от хунты народ освобождать пришел. Короче, апелляция к народу в нашем мире это не аргумент. Посмотрим что там будет.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:38 Ответить
 
 