Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США
Позиция Украины в отношении Ирана является последовательной и региональной. Режим в Тегеране имел все возможности избежать силового сценария с помощью дипломатии, однако не воспользовался ими.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.
Реакция Украины
"Мы всегда на стороне иранского народа, именно народа. Иранский режим с оперативами терроризирует регион и удерживает и финансирует террористов, боевиков, которые несут дестабилизацию в другие страны, и издевается над своим народом. Поэтому мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа", - подчеркнул Сибига.
Безопасность украинцев
В МИД также отметили, что многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии, казни и преследования инакомыслия свидетельствуют о глубоком кризисе внутренней политики этого государства
Сибига добавил, что Министерство иностранных дел заблаговременно выдало необходимые предупреждения для граждан Украины, чтобы они покинули территорию Ирана и территорию других стран, где их жизнь и безопасность могут быть под угрозой.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
