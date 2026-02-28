УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
1 946 29

Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США

Атака на Іран 28 лютого

Позиція України щодо Ірану є послідовною та регіональною. Режим у Тегерані мав усі можливості уникнути силового сценарію через дипломатію, однак не скористався ними.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція України 

"Ми завжди на стороні іранського народу, саме народу. Іранський режим із оперативами тероризує регіон і утримує та фінансує терористів, бойовиків, які несуть дестабілізацію в інші країни, та знущається зі свого народу. Тому ми завжди на стороні іранського народу. Саме народу", - наголосив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед американських військових можуть бути втрати через операцію в Ірані, - Трамп

Безпека українців

У МЗС також зазначили, що багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії, страти та переслідування інакодумства свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики цієї держави

Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ завчасно видало необхідні попередження для громадян України, аби вони залишили й територію Ірану, і територію інших країн, де їхнє життя та безпека може бути під загрозою.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію в Ірані: Я підтримав би операцію проти режиму, а не людей

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) МЗС (4337) Сибіга Андрій (989)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Без вас розберуться. Україною займайтесь, балаболи. Підтримують вони...
показати весь коментар
28.02.2026 12:28 Відповісти
+7
Пятак в навоз, бистро!
І про рейс "МАУ" забить! І про ішакєди!
показати весь коментар
28.02.2026 12:31 Відповісти
+4
Работають братья...
по братьям-мусульманам.
Отакої.
показати весь коментар
28.02.2026 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тем временем иранский ответ прилетел в Израиль и Бахрейн.
показати весь коментар
28.02.2026 12:06 Відповісти
Дальше больше: прилеты в Катар, ОАЕ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт.
показати весь коментар
28.02.2026 12:10 Відповісти
Работають братья...
по братьям-мусульманам.
Отакої.
показати весь коментар
28.02.2026 12:15 Відповісти
І це братьям-мусульманам не сподобалось.
показати весь коментар
28.02.2026 13:58 Відповісти
Тоб то, на боці США та Ізраїлю виступят як Бахрейн так і Катар, ОАЕ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт. Хамас, Хезболла тощо будуть знищені, разом з рушниками.
показати весь коментар
28.02.2026 12:34 Відповісти
https://x.com/dzmilevoj/status/2027649516619346243?s=20
показати весь коментар
28.02.2026 12:09 Відповісти
Без вас розберуться. Україною займайтесь, балаболи. Підтримують вони...
показати весь коментар
28.02.2026 12:28 Відповісти
Наші ура-патріоти звикли гратися в супердержаву ,типу без нас ніщо не відбувається от і сунуть свого носа куди треба і не треба.
показати весь коментар
28.02.2026 12:31 Відповісти
Пятак в навоз, бистро!
І про рейс "МАУ" забить! І про ішакєди!
показати весь коментар
28.02.2026 12:31 Відповісти
який дєрзкій диванний воєн )
показати весь коментар
28.02.2026 12:34 Відповісти
Ви з-під свого і не вилазите, та заздрите тим, хто дєрзаєт.
показати весь коментар
28.02.2026 12:35 Відповісти
Шо ти там дєрзаєш, шмаркля? Серанув й щоки роздуваєш.
показати весь коментар
28.02.2026 12:37 Відповісти
Як і ви, хоробро командую в Інтернеті, кому що робити.
На відміну від вас, не МЗС.
показати весь коментар
28.02.2026 12:40 Відповісти
сибіга таке саме гівно як і мєдвєдев.
показати весь коментар
28.02.2026 12:45 Відповісти
МЗС чим має займатись по твоєму? Ремонтувати твою халупу, клоун?))
показати весь коментар
28.02.2026 16:20 Відповісти
Ділом займатись, а не підпьоздувати амерам як шакальонок з мультика про Мауглі. Щось раніше, коли Україна співпрацювала з іранським режимом, то фсьо пучком було, не бачили там диктатутури, а як пригоріло, то почали волати "злочинний режим, свободу іранському народу, геть аятоллу" й т.д. Дніщє!
показати весь коментар
28.02.2026 16:51 Відповісти
Все що було у нас з Іраном до 24.02.2022 втратило будь-який сенс, так як відтоді режим аятол став на бік ворога, постачав зброю лаптям ітд. Одним словом Іран це такий ворог нам як і лапті, бульбаші чи КНДР. Ми ще більше зацікавлені в поваленні аятол, ніж американці.
показати весь коментар
28.02.2026 17:05 Відповісти
Те саме,Захід підтримує Україну,а не...
показати весь коментар
28.02.2026 12:29 Відповісти
Хочу перефразувати -"Захід підтримує народ України ,а не зелін режим ".
показати весь коментар
28.02.2026 12:33 Відповісти
Щоб не ця "підтримка " як тикажеш ,кацапи окупували б всю Україну ще в 2022 році .
показати весь коментар
28.02.2026 14:02 Відповісти
Не варт лізти туди взагалі хай розбираються самі
показати весь коментар
28.02.2026 13:37 Відповісти
Зараз Іран наш ворог, і свою позицію треба озвучити. Зінчук - чисто малорос, моя хата з краю, нічого не знаю, тихенько сиджу і надіюсь, що якись пан не прийде і не дасть в пику.
показати весь коментар
28.02.2026 16:22 Відповісти
Путин также говорил в 2022 году. Что он от хунты народ освобождать пришел. Короче, апелляция к народу в нашем мире это не аргумент. Посмотрим что там будет.
показати весь коментар
28.02.2026 13:38 Відповісти
Ну так и Гитлер говорил, что он пришел освобождать от большевиков и коммунистов..
Только есть разница..
показати весь коментар
28.02.2026 14:59 Відповісти
Звична розтопирка Зеленскаво. Чекає хто переможу, і на чиєму боці буде симпатія Світу. До тих пір танці відволікалки.
показати весь коментар
28.02.2026 15:02 Відповісти
Давайте и мы сюда носик вставим, что бы с размаху получить по ...балу. Поддерживатели, ***.
показати весь коментар
28.02.2026 18:23 Відповісти
 
 