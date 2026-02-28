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Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США
Позиція України щодо Ірану є послідовною та регіональною. Режим у Тегерані мав усі можливості уникнути силового сценарію через дипломатію, однак не скористався ними.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Реакція України
"Ми завжди на стороні іранського народу, саме народу. Іранський режим із оперативами тероризує регіон і утримує та фінансує терористів, бойовиків, які несуть дестабілізацію в інші країни, та знущається зі свого народу. Тому ми завжди на стороні іранського народу. Саме народу", - наголосив Сибіга.
Безпека українців
У МЗС також зазначили, що багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії, страти та переслідування інакодумства свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики цієї держави
Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ завчасно видало необхідні попередження для громадян України, аби вони залишили й територію Ірану, і територію інших країн, де їхнє життя та безпека може бути під загрозою.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+9 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар28.02.2026 12:28 Відповісти Посилання
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар28.02.2026 12:31 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар28.02.2026 12:15 Відповісти Посилання
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по братьям-мусульманам.
Отакої.
І про рейс "МАУ" забить! І про ішакєди!
На відміну від вас, не МЗС.
Только есть разница..