США почали масштабну операцію проти Ірану. Ракетну промисловість Тегерану "зрівняємо із землею", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що масштабні бойові дії в Ірані розпочали, щоб знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Про це він сказав на пресконференції 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа про Іран

За його словами, США знищать ракети Ірану та "зрівняють із землею" ракетну промисловість Тегерану.

Трамп також заявив, що мета Вашингтону – "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, небезпечних людей".

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"Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, нашим військам, базам за кордоном і нашим союзникам у всьому світі", - сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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США закликали Іран скласти зброю

"Іран є державою № 1 у світі за підтримкою тероризму й нещодавно вбив десятки тисяч власних громадян на вулицях під час протестів. Політика США, зокрема моєї адміністрації, завжди була незмінною: цей терористичний режим ніколи не повинен мати ядерної зброї", - заявив Трамп.

За словами президента США, метою операції збройних сил США проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

"Ми гарантуємо, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї", - переконує Трамп.

Трамп закликав Корпус вартових Ісламської революції — головну військову силу Ірану — "скласти зброю". Тоді США гарантують їм "повний імунітет". В разі відмови на них "чекає знищення", заявив він.

"До великого й гордого народу Ірану: година вашої свободи настала. Залишайтеся вдома, бо надворі небезпечно — бомби падатимуть скрізь. Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки. Це, ймовірно, ваш єдиний шанс за покоління", - додав Трамп.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

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