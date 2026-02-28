США почали масштабну операцію проти Ірану. Ракетну промисловість Тегерану "зрівняємо із землею", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що масштабні бойові дії в Ірані розпочали, щоб знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.
Про це він сказав на пресконференції 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Трампа про Іран
За його словами, США знищать ракети Ірану та "зрівняють із землею" ракетну промисловість Тегерану.
Трамп також заявив, що мета Вашингтону – "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, небезпечних людей".
"Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, нашим військам, базам за кордоном і нашим союзникам у всьому світі", - сказав американський лідер.
Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.
"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.
Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
США закликали Іран скласти зброю
"Іран є державою № 1 у світі за підтримкою тероризму й нещодавно вбив десятки тисяч власних громадян на вулицях під час протестів. Політика США, зокрема моєї адміністрації, завжди була незмінною: цей терористичний режим ніколи не повинен мати ядерної зброї", - заявив Трамп.
За словами президента США, метою операції збройних сил США проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
"Ми гарантуємо, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї", - переконує Трамп.
Трамп закликав Корпус вартових Ісламської революції — головну військову силу Ірану — "скласти зброю". Тоді США гарантують їм "повний імунітет". В разі відмови на них "чекає знищення", заявив він.
"До великого й гордого народу Ірану: година вашої свободи настала. Залишайтеся вдома, бо надворі небезпечно — бомби падатимуть скрізь. Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки. Це, ймовірно, ваш єдиний шанс за покоління", - додав Трамп.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
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А слабо у Північної Кореї щось бомбанути щоб вони союзникам не погрожували? Ні?Так отож, слабаки ви, одні понти всесвітнього масштабу!
Муділо дочекався поки протестуючих (в першу чергу ватажків) всіх перевбивають та пересаджають і коли протест заглох нарешті вирішив "допомогти". Гібридний мудозвон. Помогальщік хєров.
пора вже персів трохи поставити на місце
Рішення Сполучених Штатів та Ізраїлю вплутатися у нову війну з Іраном створює вкрай небезпечну ситуацію з непередбачуваними наслідками. Ізраїль використав слово "на випередження", щоб виправдати свою атаку.
Факти ж свідчать, що це не відповідь на неминучу загрозу, яку має на увазі слово "випередження". Навпаки, це "війна на вибір".
Ізраїль та Сполучені Штати розрахували, що ісламський режим в Ірані вразливий: він переживає тяжку економічну кризу, наслідки жорстокого придушення протестів на початку року, а його оборона все ще серйозно пошкоджена після минулорічної війни. Їхній висновок, мабуть, полягав у тому, що таку можливість проґавити не можна.
Цілі Трампа, що для нього характерно, постійно змінювалися. Ще в січні він говорив протестувальникам в Ірані, що допомога вже в дорозі. Але тоді більша частина ВМС США була зайнята вивезенням лідера Венесуели, тому Трампу не вистачило військових можливостей.
Навіть якщо цей випадок стане першим, коли авіація сама обвалить режим, на зміну ісламському ладу не прийде ліберальна демократія, яка виступає за права людини. Немає альтернативи, яка заслуговує на довіру.
За півстоліття іранський режим створив складну політичну систему, засновану на ідеології, корупції та нещадному застосуванні сили.
Трамп вірить, що це головний мотиватор у політиці та житті - це транзакції, чи, як сказано у його книзі, мистецтво угоди.
Але у відносинах з Іраном необхідно враховувати силу ідеології та віри, яку набагато складніше виміряти.
У міру того, як ця криза наростала з початку року, і Америка збирала свою армаду, з'являлося все більше ознак того, що керівництво в Тегерані вважало війну неминучою.
Тегеран не довіряє США чи ізраїльтянам.
Для іранського керівництва це було неприйнятним і рівносильним капітуляції. Відмова від ракет і союзників у поданні керівництва могла б зробити їх набагато вразливішими для зміни режиму, ніж сама загроза - а тепер уже й реальність - нападу.
Іранські лідери тепер прораховуватимуть, як пережити війну та впоратися з її наслідками. Їхні сусіди, на чолі із Саудівською Аравією, будуть налякані величезною невизначеністю та потенційними наслідками сьогоднішніх подій.
Враховуючи здатність Близького Сходу доставляти проблеми, нова війна, що спалахнула і більш запекла, посилить нестабільність в регіоні і в іншому і без того неспокійному, жорстокому і небезпечному світі.
«Позиція Канади залишається чіткою: Ісламська Республіка Іран є головним джерелом нестабільності та терору на всьому Близькому Сході, має один із найгірших показників у сфері прав людини у світі та ніколи не повинна мати права отримувати або розробляти ядерну зброю», - наголошує Карні.
Разведка нации эмигрантов в принципе не способна понимать процессы в национальных государствах.. (с) Портников