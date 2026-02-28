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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США почали масштабну операцію проти Ірану. Ракетну промисловість Тегерану "зрівняємо із землею", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що масштабні бойові дії в Ірані розпочали, щоб знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Про це він сказав на пресконференції 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа про Іран

За його словами, США знищать ракети Ірану та "зрівняють із землею" ракетну промисловість Тегерану.

Трамп також заявив, що мета Вашингтону – "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, небезпечних людей".

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"Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, нашим військам, базам за кордоном і нашим союзникам у всьому світі", - сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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США закликали Іран скласти зброю

"Іран є державою № 1 у світі за підтримкою тероризму й нещодавно вбив десятки тисяч власних громадян на вулицях під час протестів. Політика США, зокрема моєї адміністрації, завжди була незмінною: цей терористичний режим ніколи не повинен мати ядерної зброї", - заявив Трамп.

За словами президента США, метою операції збройних сил США проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

"Ми гарантуємо, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї", - переконує Трамп.

Трамп закликав Корпус вартових Ісламської революції — головну військову силу Ірану — "скласти зброю". Тоді США гарантують їм "повний імунітет". В разі відмови на них "чекає знищення", заявив він.

"До великого й гордого народу Ірану: година вашої свободи настала. Залишайтеся вдома, бо надворі небезпечно — бомби падатимуть скрізь. Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки. Це, ймовірно, ваш єдиний шанс за покоління", - додав Трамп.

Удари по Ірану 28 лютого

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Автор: 

Іран (3471) США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+45
Тут Трамп помиляється. "Державою № 1 у світі за підтримкою тероризму" є кацапетівка начолі з його друганом ху#лом бункерним.
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28.02.2026 10:09 Відповісти
+44
Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки.

Кретин думає, що іранський режим розбіжиться від десятка ракет? Без наземної операції - аятол не знести. Тим більше, що найактивніших борців з режимом вже вбито, якраз поки трамп чухав яйця
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28.02.2026 10:05 Відповісти
+32
Уже выложено видео полета десятков КР "Томагавк". Впечатляет.
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28.02.2026 10:01 Відповісти
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Если бы Трамп был при власи , эта война не началась бы никогда.
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28.02.2026 10:56 Відповісти
Не розірвана бойова частина крилатої ракети "Tomahawk" впала в м.Кіркук (Ірак)

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28.02.2026 10:56 Відповісти
угу впала і навіть не пошкрябала землю це казки прям знайомі
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28.02.2026 11:02 Відповісти
Тихесенько прикотилася собі, що не так?
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28.02.2026 12:00 Відповісти
дід таки прийняв пігулки ?
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28.02.2026 11:03 Відповісти
Я десь читав що вся ця історія з Іраном має суто юдейські причини. За юдовіруваннями до Ісфахану повинен прибути щось типу юдоантихриста Машиах якийсь. І юдеї руками педофілів Епштейна хочуть взяти Ісфахан під контроль щоб радісно зустріти там свого Машиаха....
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28.02.2026 11:04 Відповісти
Ізральське лоббі США має таку силу,що дозволяє собі вирішувати безпекові питання Ізраїлю за допомогою платників податків США.І для них велике щастя мати президента хворого шизофренією,нарцисизмом і віковою деменцією.
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28.02.2026 11:09 Відповісти
Оце і є справжні "гарантії безпеки", а не те, що Трамп та Бубочка намагаються нам напарити. Но це не для унтерменшів. Ім не положено мати ядерку, а положено марно благати США про домомогу.
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28.02.2026 11:14 Відповісти
на текущий момент как то слабовато выглядит, и ударами одними они рвядле без большой удачи достигнут результата. А результат в виде смены режиме, был бы очень выгоден Украине, так как заткнул бы дефицит нефти в Индии
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28.02.2026 11:22 Відповісти
От і нагода показати, які вони там вартові, і який в них там корпус .
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28.02.2026 11:30 Відповісти
Американці зруйнують ядерні об'єкти і все...а ксір зрівняє з землею своїх громадян..тут вони покажуть все своє уміння
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28.02.2026 11:41 Відповісти
Хай там як, нагоду постояти на варті мають.
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28.02.2026 12:01 Відповісти
Київ за три дні вже було? Чи Тегеран?
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28.02.2026 11:57 Відповісти
Цікаво, це весняне загострення чи просто посилення стариковського маразму..
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28.02.2026 12:08 Відповісти
Ото таке буде з кожною позаблоковою країною яка надумала самотужки створити ЯО. Окрім Ізраїлю звичайно
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28.02.2026 12:09 Відповісти
Дивно чути, що США щось гарантують, особливо на тлі розводняка щодо будапештського меморандуму та розброєння України.
А слабо у Північної Кореї щось бомбанути щоб вони союзникам не погрожували? Ні?Так отож, слабаки ви, одні понти всесвітнього масштабу!
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28.02.2026 12:11 Відповісти
Постріляє, постріляє той Трамп і піде грати у гольф, як і з тарифами, черговий трамповий пшик...
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28.02.2026 12:28 Відповісти
Пісня Пола Маккартні про Трампа https://www.youtube.com/watch?v=5vDVZNOFMEM&list=RD5vDVZNOFMEM&start_radio=1 "Despite Repeated Warnings"
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28.02.2026 15:37 Відповісти
ну не ганьбись ти так, трумп хоч і гнида, але рушникоголові в цей раз будуть ********** конкретно!
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28.02.2026 16:16 Відповісти
Без наземної операції режим не змінити. Основою режиму є дике мусульманське село. Освічених проєвропейських жителів міст просто вб'ють. Але навіть ракетні удари - краще, ніж нічого.
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28.02.2026 12:34 Відповісти
Займатися зміною режимів та державотворенням - паскудна ідея, це справа Іранців. А от убомбити електроніку, металургію, ракетні і шахедні заводи в гівно - хороша, чітко візначена, обмежена, і досяжна мета.
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28.02.2026 15:58 Відповісти
"До великого й гордого народу Ірану: година вашої свободи настала. Залишайтеся вдома, бо надворі небезпечно - бомби падатимуть скрізь. Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки. Це, ймовірно, ваш єдиний шанс за покоління", - додав Трамп.

Муділо дочекався поки протестуючих (в першу чергу ватажків) всіх перевбивають та пересаджають і коли протест заглох нарешті вирішив "допомогти". Гібридний мудозвон. Помогальщік хєров.
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28.02.2026 13:45 Відповісти
Те саме що з нами роблять. Схоже що мета цього світу походу винищити всіх борців за свободу. Щоб лишилися лише блазні готові ставати раком перед будь яким диктатором, лиж би нє било войни. У нас теж скоро одні такі залишаться. Противсіхи-анитмайданівці-мнєпофігісти і прочі ухілеси.
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28.02.2026 13:51 Відповісти
добре.
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28.02.2026 15:49 Відповісти
Ого як про союзників заговорив
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28.02.2026 15:33 Відповісти
кремлівський ***** вже чекає аятолу ***** . там два ..лєгітімних.. вже у колекціях януковощ і асад
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28.02.2026 15:48 Відповісти
З паршивої вівці хоч шерсті шматок.
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28.02.2026 15:56 Відповісти
А сколько раз влогеры-маговцы говорили что Украине нельзя передавать Тпомагавки посколку росспво их посбивает. А оказывается что нет,прото Трампу для Украины жалкр даже ПРОДАТЬ. Зато беслатно их раходовать по Ирану-у Трампа проблем нет. Я не против что Иранские заводы будут разбомбленны. Я только вижу что это временное решение и через 6-12мес эти заводы вновь восстановят с помощю Китая и его станкоав ,авласть в Иране не поменяется
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28.02.2026 16:17 Відповісти
Почекайте, закінчено, з Аятолами, для буде *****, як той казав ,на його місті должен був бути я . Це попередження ***** .
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28.02.2026 16:38 Відповісти
Як перекриють протоку і нафта злетить, наші балакучі голови все одно будуть продовжувати казати, шо росія за кілька місяців розвалиться. Ніколи не зрозуміємо, що пропаганда повинна теж мати свої межі, а народу треба казати правду, бо, коли зпадають рожеві окуляри, все виявляється набагато гірше, ніж якби їх і не було!
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28.02.2026 16:41 Відповісти
Чи не це справжня мета? Шоу "Тегеран за три дня"?
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28.02.2026 18:09 Відповісти
вже перекрили
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28.02.2026 18:17 Відповісти
Кисень на гортаны хаменеї ...
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28.02.2026 21:21 Відповісти
Ну й хто там що перекриє ?! В іншій державі Бахрейні - обидва головних форватера навтового флоту саме там . Це коли там не було авіаносної групи у Перситський задоці , то може вони й "перекрили" -- так тільки пихові труби у невістки хоменеї й можуть перекрити , а не протоку .
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28.02.2026 20:54 Відповісти
От вам і путін №2. Ті ж самі аргументи.
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28.02.2026 17:42 Відповісти
Два довбойоба, ***** і тампон яким в мирному світі ніяк не живеться.
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28.02.2026 18:12 Відповісти
Хороша фотографія: прямо бульдог якийсь.
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28.02.2026 18:16 Відповісти
всі персо-язичні країни зараз воюють: пакистан з афганістаном, іран з США, навіть осєтини приперлись до України. хіба що таджикистан поки що не включився, але мабуть незабаром і там почнеться.

пора вже персів трохи поставити на місце
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28.02.2026 18:17 Відповісти
BBC

Рішення Сполучених Штатів та Ізраїлю вплутатися у нову війну з Іраном створює вкрай небезпечну ситуацію з непередбачуваними наслідками. Ізраїль використав слово "на випередження", щоб виправдати свою атаку.

Факти ж свідчать, що це не відповідь на неминучу загрозу, яку має на увазі слово "випередження". Навпаки, це "війна на вибір".

Ізраїль та Сполучені Штати розрахували, що ісламський режим в Ірані вразливий: він переживає тяжку економічну кризу, наслідки жорстокого придушення протестів на початку року, а його оборона все ще серйозно пошкоджена після минулорічної війни. Їхній висновок, мабуть, полягав у тому, що таку можливість проґавити не можна.
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28.02.2026 19:19 Відповісти
Нетаньяху десятиліттями вважав Іран найнебезпечнішим ворогом Ізраїлю. Для нього це шанс завдати максимально можливих збитків режиму в Тегерані та військовому потенціалу Ірану. У нього також мають відбутися загальні вибори цього року. Дворічна війна з ХАМАС довела: Нетаньяху вірить, що його політичні позиції міцнішають, коли Ізраїль перебуває у стані війни.

Цілі Трампа, що для нього характерно, постійно змінювалися. Ще в січні він говорив протестувальникам в Ірані, що допомога вже в дорозі. Але тоді більша частина ВМС США була зайнята вивезенням лідера Венесуели, тому Трампу не вистачило військових можливостей.
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28.02.2026 19:21 Відповісти
Не існує прецедентів, коли режим змінювався лише через авіаудари. Саддама Хусейна в Іраку повалили 2003 року величезними силами вторгнення під керівництвом США, а Муаммара Каддафі в Лівії - силами повстанців за підтримки авіації НАТО та деяких арабських урядів. В обох випадках це призвело до колапсу держав, громадянської війни та тисяч убитих. Лівія так і залишилася державою, що не відбулася. Ірак все ще розбирається з наслідками вторгнення і кровопролиттям.

Навіть якщо цей випадок стане першим, коли авіація сама обвалить режим, на зміну ісламському ладу не прийде ліберальна демократія, яка виступає за права людини. Немає альтернативи, яка заслуговує на довіру.
За півстоліття іранський режим створив складну політичну систему, засновану на ідеології, корупції та нещадному застосуванні сили.
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28.02.2026 19:23 Відповісти
Якщо верховного лідера вб'ють, його замінять. Швидше за все, іншим священнослужителем за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), який існує поряд із звичайними збройними силами та має чітке завдання: захищати режим від загроз усередині країни та за кордоном.
Трамп вірить, що це головний мотиватор у політиці та житті - це транзакції, чи, як сказано у його книзі, мистецтво угоди.
Але у відносинах з Іраном необхідно враховувати силу ідеології та віри, яку набагато складніше виміряти.
У міру того, як ця криза наростала з початку року, і Америка збирала свою армаду, з'являлося все більше ознак того, що керівництво в Тегерані вважало війну неминучою.
Тегеран не довіряє США чи ізраїльтянам.
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28.02.2026 19:26 Відповісти
США також вимагали жорстких обмежень ракетної програми Ірану та підтримки регіональних союзників, які протистоять Ізраїлю та США.

Для іранського керівництва це було неприйнятним і рівносильним капітуляції. Відмова від ракет і союзників у поданні керівництва могла б зробити їх набагато вразливішими для зміни режиму, ніж сама загроза - а тепер уже й реальність - нападу.

Іранські лідери тепер прораховуватимуть, як пережити війну та впоратися з її наслідками. Їхні сусіди, на чолі із Саудівською Аравією, будуть налякані величезною невизначеністю та потенційними наслідками сьогоднішніх подій.

Враховуючи здатність Близького Сходу доставляти проблеми, нова війна, що спалахнула і більш запекла, посилить нестабільність в регіоні і в іншому і без того неспокійному, жорстокому і небезпечному світі.
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28.02.2026 19:28 Відповісти
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтримав Вашингтон у діях, спрямованих на «запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та запобігання подальшій загрозі міжнародному миру та безпеці з боку його режиму».

«Позиція Канади залишається чіткою: Ісламська Республіка Іран є головним джерелом нестабільності та терору на всьому Близькому Сході, має один із найгірших показників у сфері прав людини у світі та ніколи не повинна мати права отримувати або розробляти ядерну зброю», - наголошує Карні.
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28.02.2026 20:15 Відповісти
Мета операції підняти ціни на нафту, допомогти другу ***** і бізнесу власної родини трампів.
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28.02.2026 21:16 Відповісти
Зараз на Еспрес тв Портніков. Каже, ЦРУ немає і ніколи не було пристойних аналітиків. Вони жодного разу нічого розумного не передбачали..

Разведка нации эмигрантов в принципе не способна понимать процессы в национальных государствах.. (с) Портников
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28.02.2026 23:44 Відповісти
Щось подібне я вже десь чув. Штоби НАТА нє напала.
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01.03.2026 15:20 Відповісти
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