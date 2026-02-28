США начали масштабную операцию против Ирана. Ракетную промышленность Тегерана "сравняем с землей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные боевые действия в Иране начали, чтобы уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа об Иране

По его словам, США уничтожат ракеты Ирана и "сравняют с землей" ракетную промышленность Тегерана.

Трамп также заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, опасных людей".

"Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, баз за рубежом и наших союзников во всем мире", - сказал американский лидер.

Трамп отметил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.

"Они отвергли каждую возможность реализовать свои ядерные амбиции, и мы больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

США призвали Иран сложить оружие

"Иран является государством № 1 в мире по поддержке терроризма и недавно убил десятки тысяч собственных граждан на улицах во время протестов. Политика США, в частности моей администрации, всегда была неизменной: этот террористический режим никогда не должен иметь ядерного оружия", - заявил Трамп.

По словам президента США, целью операции вооруженных сил США против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

"Мы гарантируем, что Иран никогда не получит ядерного оружия", - убеждает Трамп.

Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции — главную военную силу Ирана — "сложить оружие". Тогда США гарантируют им "полный иммунитет". В случае отказа их "ожидает уничтожение", заявил он.

"К великому и гордому народу Ирана: час вашей свободы настал. Оставайтесь дома, потому что на улице опасно — бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, вы сможете взять власть в свои руки. Это, вероятно, ваш единственный шанс за поколение", — добавил Трамп.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

