13 061 102

США начали масштабную операцию против Ирана. Ракетную промышленность Тегерана "сравняем с землей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные боевые действия в Иране начали, чтобы уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа об Иране

По его словам, США уничтожат ракеты Ирана и "сравняют с землей" ракетную промышленность Тегерана.

Трамп также заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, опасных людей".

"Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, баз за рубежом и наших союзников во всем мире", - сказал американский лидер.

Трамп отметил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.

"Они отвергли каждую возможность реализовать свои ядерные амбиции, и мы больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

США призвали Иран сложить оружие

"Иран является государством № 1 в мире по поддержке терроризма и недавно убил десятки тысяч собственных граждан на улицах во время протестов. Политика США, в частности моей администрации, всегда была неизменной: этот террористический режим никогда не должен иметь ядерного оружия", - заявил Трамп.

По словам президента США, целью операции вооруженных сил США против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

"Мы гарантируем, что Иран никогда не получит ядерного оружия", - убеждает Трамп.

Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции — главную военную силу Ирана — "сложить оружие". Тогда США гарантируют им "полный иммунитет". В случае отказа их "ожидает уничтожение", заявил он.

"К великому и гордому народу Ирана: час вашей свободы настал. Оставайтесь дома, потому что на улице опасно — бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, вы сможете взять власть в свои руки. Это, вероятно, ваш единственный шанс за поколение", — добавил Трамп.

Удары по Ирану 28 февраля

Иран (760) США (7100) Трамп Дональд (4656)
+32
Тут Трамп помиляється. "Державою № 1 у світі за підтримкою тероризму" є кацапетівка начолі з його друганом ху#лом бункерним.
28.02.2026 10:09 Ответить
+29
Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки.

Кретин думає, що іранський режим розбіжиться від десятка ракет? Без наземної операції - аятол не знести. Тим більше, що найактивніших борців з режимом вже вбито, якраз поки трамп чухав яйця
28.02.2026 10:05 Ответить
+23
Уже выложено видео полета десятков КР "Томагавк". Впечатляет.
28.02.2026 10:01 Ответить
Без наземної операції режим не змінити. Основою режиму є дике мусульманське село. Освічених проєвропейських жителів міст просто вб'ють. Але навіть ракетні удари - краще, ніж нічого.
28.02.2026 12:34 Ответить
"До великого й гордого народу Ірану: година вашої свободи настала. Залишайтеся вдома, бо надворі небезпечно - бомби падатимуть скрізь. Коли ми закінчимо, ви зможете взяти владу у свої руки. Це, ймовірно, ваш єдиний шанс за покоління", - додав Трамп.

Муділо дочекався поки протестуючих (в першу чергу ватажків) всіх перевбивають та пересаджають і коли протест заглох нарешті вирішив "допомогти". Гібридний мудозвон. Помогальщік хєров.
28.02.2026 13:45 Ответить
