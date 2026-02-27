РУС
836 19

Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей

Зеленский об Иране

Президент Владимир Зеленский на фоне ситуации в Иране заявил, что поддержал бы операцию, направленную против иранского режима, но не против людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News.

Режим в Иране

"Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оман анонсировал новые переговоры США и Ирана

Операция против режима

Также Зеленский отметил, что поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей.

"Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Не уверен. Но, посмотрим", - добавил президент.

Читайте: Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.

Зеленский Владимир (10631) Иран (757)
Топ комментарии
+4
****,геополітик!
показать весь комментарий
27.02.2026 18:42 Ответить
+2
а своїх громадян не попередело...хай вбивають кацапи...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:40 Ответить
+2
"...Зеленський зауважив, що підтримав би операцію, спрямовану проти режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3602795

Цікаво знати: а чим би підтримав? Тим, чим на піваніні грав? Бо більше ж нічим - грошей немає, озброєння в достатній кількості немає, БК - теж саме.
Тим більш, що тут вже треба проводити операцію проти зеленого режиму, допоки він не зацементувався остаточно і не покрився бронзою.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як гуманно, в в себе навпаки...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:38 Ответить
а своїх громадян не попередело...хай вбивають кацапи...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:40 Ответить
Режим кремлівських аятолл буде знищено.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:41 Ответить
Я так понимаю это было риторически).
показать весь комментарий
27.02.2026 19:10 Ответить
не ну наполеон не меньше
показать весь комментарий
27.02.2026 18:42 Ответить
****,геополітик!
показать весь комментарий
27.02.2026 18:42 Ответить
В ********* світі є країни-ізгої, котрим не можна мати ядерну зброю, тіпа Ірана чи України. Пакістану - можна, там живуть культурні люди, щоправда там бувають перевороти та вбили Бхутто, но то мелочі жизні
показать весь комментарий
27.02.2026 18:45 Ответить
Та да, патужным пердёжом?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:47 Ответить
Хтось питав його думку? Чи це комусь було потрібно?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:00 Ответить
Вава, а тебе хтось про це питав? Сидів би вже мовчки, за розумного б сконав
показать весь комментарий
27.02.2026 19:00 Ответить
Режим це,завжди-люди! Не всі,звичайно , але більшість!
показать весь комментарий
27.02.2026 19:01 Ответить
Санич, там Міндічь дякує тобі за покращення життя, а ти про Іран говориш, навіть не знаючи, що це і де це
показать весь комментарий
27.02.2026 19:02 Ответить
Чи ти їбанько? Москалі також кажуть, що ведуть операцію проти твого режиму, а не проти народу.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:05 Ответить
Такий же профнепридатний балабол, як Трамп.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:08 Ответить
Як недивно, плєшивий дібілоїд теж напав на Україну щоб боротися з «фашистським режимом» Зє.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:09 Ответить
Кого взагалі #бе думка цього (вже майже два роки(!) нелегітимного суб'єкта ?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:39 Ответить
 
 