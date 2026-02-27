Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей
Президент Владимир Зеленский на фоне ситуации в Иране заявил, что поддержал бы операцию, направленную против иранского режима, но не против людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News.
Режим в Иране
"Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами", - говорится в сообщении.
Операция против режима
Также Зеленский отметил, что поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей.
"Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Не уверен. Но, посмотрим", - добавил президент.
Что предшествовало?
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.
Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.
Цікаво знати: а чим би підтримав? Тим, чим на піваніні грав? Бо більше ж нічим - грошей немає, озброєння в достатній кількості немає, БК - теж саме.
Тим більш, що тут вже треба проводити операцію проти зеленого режиму, допоки він не зацементувався остаточно і не покрився бронзою.