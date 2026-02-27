Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей

Президент Владимир Зеленский на фоне ситуации в Иране заявил, что поддержал бы операцию, направленную против иранского режима, но не против людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News.

Режим в Иране

"Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оман анонсировал новые переговоры США и Ирана

Операция против режима

Также Зеленский отметил, что поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей.

"Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Не уверен. Но, посмотрим", - добавил президент.

Читайте: Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.