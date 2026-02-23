Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters
Иран сигнализировал Соединенным Штатам о готовности пойти на уступки в отношении своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций и признание права на обогащение урана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
После двух раундов переговоров стороны все еще имеют существенные разногласия, в частности относительно масштабов и последовательности отмены санкций США. В то же время, по данным агентства, Тегеран предложил новые компромиссные шаги, пытаясь сохранить дипломатический процесс и избежать возможного военного удара Вашингтона.
Ядерные уступки в обмен на санкции
По словам источника, Иран готов рассмотреть вариант, при котором половина наиболее обогащенного урана будет отправлена за границу, а другая часть — разбавлена. Также Тегеран допускает участие в создании регионального консорциума по обогащению урана.
Впрочем, ключевым условием остается официальное признание США права Ирана на мирное обогащение урана и поэтапная отмена экономических ограничений.
"Обеим сторонам необходимо согласовать логичный график отмены санкций. Этот план должен быть разумным и основываться на взаимных интересах", — отметил собеседник агентства.
Экономические предложения для США
Иран также предложил допустить американские компании к участию в нефтегазовых проектах в рамках более широкого экономического пакета договоренностей. По словам чиновника, Соединенным Штатам предложены возможности для инвестиций и получения экономической выгоды в энергетическом секторе Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ожидает встречи со спецпредставителем президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом — в Женеве в ближайшее время. По его словам, шанс на дипломатическое урегулирование все еще сохраняется.
Переговоры продолжаются на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном и опасений по поводу возможного силового сценария.
Что известно?
- В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.
Якби це стосувалося нормальної країни, це було б норм.
Ірану, який є країною з фанатичним режимом, заточеним на знищення невірних, однозначно ні.
Наразі Пекін, здається, більше зосереджений на протидії одностороннім діям США, ніж на забезпеченні виживання самого іранського режиму.
У 2024 році загальний обсяг торгівлі Китаю з шістьма країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, становив приблизно 257 мільярдів доларів, згідно з доповіддю лондонського аналітичного центру Asia House. Двостороння торгівля Китаю з Іраном була лише часткою цієї суми і в тому ж році становила менше ніж 14 мільярдів доларів, за даними китайського уряду.
Увійшовши на службу у 2017 році, J-20 скористався перевагами китайських темпів виробництва, що зробило його одним із найчисленніших винищувачів п'ятого покоління поза межами Сполучених Штатів.
Його система датчиків, що включає РЛС з активною фазованою антеню (AESA) та далекобійні ракети, такі як PL-15, робить його надзвичайно привабливою платформою для Ірану.
Якщо ця платформа стане доступною режиму в Тегерані, це дозволить його повітряним силам, за наявності достатнього навчання та часу, кинути виклик повітряному домінуванню та потенційно стримувати дії Сполучених Штатів.