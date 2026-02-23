Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Иран сигнализировал Соединенным Штатам о готовности пойти на уступки в отношении своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций и признание права на обогащение урана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

После двух раундов переговоров стороны все еще имеют существенные разногласия, в частности относительно масштабов и последовательности отмены санкций США. В то же время, по данным агентства, Тегеран предложил новые компромиссные шаги, пытаясь сохранить дипломатический процесс и избежать возможного военного удара Вашингтона.

Читайте также: Иран и РФ заключили секретное соглашение на поставку ракет для Тегерана, - FT

Ядерные уступки в обмен на санкции

По словам источника, Иран готов рассмотреть вариант, при котором половина наиболее обогащенного урана будет отправлена за границу, а другая часть — разбавлена. Также Тегеран допускает участие в создании регионального консорциума по обогащению урана.

Впрочем, ключевым условием остается официальное признание США права Ирана на мирное обогащение урана и поэтапная отмена экономических ограничений.

"Обеим сторонам необходимо согласовать логичный график отмены санкций. Этот план должен быть разумным и основываться на взаимных интересах", — отметил собеседник агентства.

Читайте также: США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP

Экономические предложения для США

Иран также предложил допустить американские компании к участию в нефтегазовых проектах в рамках более широкого экономического пакета договоренностей. По словам чиновника, Соединенным Штатам предложены возможности для инвестиций и получения экономической выгоды в энергетическом секторе Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ожидает встречи со спецпредставителем президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом — в Женеве в ближайшее время. По его словам, шанс на дипломатическое урегулирование все еще сохраняется.

Переговоры продолжаются на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном и опасений по поводу возможного силового сценария.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США — NYT

Что известно?