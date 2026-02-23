РУС
Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Возможная война между Ираном и США

Иран сигнализировал Соединенным Штатам о готовности пойти на уступки в отношении своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций и признание права на обогащение урана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

После двух раундов переговоров стороны все еще имеют существенные разногласия, в частности относительно масштабов и последовательности отмены санкций США. В то же время, по данным агентства, Тегеран предложил новые компромиссные шаги, пытаясь сохранить дипломатический процесс и избежать возможного военного удара Вашингтона.

Читайте также: Иран и РФ заключили секретное соглашение на поставку ракет для Тегерана, - FT

Ядерные уступки в обмен на санкции

По словам источника, Иран готов рассмотреть вариант, при котором половина наиболее обогащенного урана будет отправлена за границу, а другая часть — разбавлена. Также Тегеран допускает участие в создании регионального консорциума по обогащению урана.

Впрочем, ключевым условием остается официальное признание США права Ирана на мирное обогащение урана и поэтапная отмена экономических ограничений.

"Обеим сторонам необходимо согласовать логичный график отмены санкций. Этот план должен быть разумным и основываться на взаимных интересах", — отметил собеседник агентства.

Читайте также: США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP

Экономические предложения для США

Иран также предложил допустить американские компании к участию в нефтегазовых проектах в рамках более широкого экономического пакета договоренностей. По словам чиновника, Соединенным Штатам предложены возможности для инвестиций и получения экономической выгоды в энергетическом секторе Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ожидает встречи со спецпредставителем президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом — в Женеве в ближайшее время. По его словам, шанс на дипломатическое урегулирование все еще сохраняется.

Переговоры продолжаются на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном и опасений по поводу возможного силового сценария.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США — NYT

Что известно? 

  • В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.

Автор: 

война (1424) гонки (3) Иран (757) США (7086)
+7
визнання права на збагачення урану

Якби це стосувалося нормальної країни, це було б норм.
Ірану, який є країною з фанатичним режимом, заточеним на знищення невірних, однозначно ні.
23.02.2026 02:50 Ответить
+7
А Хезболла та Хамас - це самодостатні благодійні організації. Ага.
23.02.2026 08:43 Ответить
+4
Тупі чалмоносці, вчіться у кацапів - щоб укласти піс діл, замість урану потрібно збагачувати Трампиню з його зятьком.
23.02.2026 01:50 Ответить
Тупі чалмоносці, вчіться у кацапів - щоб укласти піс діл, замість урану потрібно збагачувати Трампиню з його зятьком.
23.02.2026 01:50 Ответить
визнання права на збагачення урану

Якби це стосувалося нормальної країни, це було б норм.
Ірану, який є країною з фанатичним режимом, заточеним на знищення невірних, однозначно ні.
23.02.2026 02:50 Ответить
Иран ни на кого не нападал вот уже 300+ лет, в отличие от Израиля и других стран. Вряд ли такой показатель миролюбивости есть у как-либо другой страны.
23.02.2026 05:24 Ответить
А Хезболла та Хамас - це самодостатні благодійні організації. Ага.
23.02.2026 08:43 Ответить
ООН и куча стран включая США и сам Израиль также спонсировали ХАМАС, и что? Хезболла тоже не с одних реалов иранских живёт. Вы что сказать то хотели? Если вы давали деньги соседу на водку то это не он кого то убьет или задавит, а вы?
23.02.2026 20:26 Ответить
Приїдь в Україну, посиди під шахедами - тоді будеш про миролюбність *********
23.02.2026 17:17 Ответить
Это Иран посылает их вам? Плиз. Иран помог России намного меньше чем Украина, качая их нефть и газ последние 4 года.
23.02.2026 19:59 Ответить
Ще раз кажу - не треба брехати. Іран продавав їх русні, чудово знаючи в кого вони полетять і технології виготовлення він теж продав. І про газ з нафтою теж чиста брехня - варто було нам на пару тижнів призупинити прокачку нафти в ЄС як фіцо-орбани вже блокують нам всю західну допомогу а Європка "розводить руками". Отже ця прокачка ніяк не може бути нашою добровільною ініціативою - інакше нам просто викручували би руки на старті.
23.02.2026 20:03 Ответить
Любая торговля прямо или косвенно сводится к оружию и финансированию армии.
23.02.2026 20:33 Ответить
А як же. Тоді США фінасують всіх терористів світу - бо ж торгують зі всім арабськими країнами і рашкою.
23.02.2026 20:37 Ответить
Україна маючи кілька АЕС,не збагачує нічого.Там де збагачення,там недалеко ядерна бомба.США, перекинули вже близько 40 відсотків свої авіаці,на Близький Схід.Це колосальна кількість.Напевно буде якась операція.
23.02.2026 03:18 Ответить
На наших АЕС це неможливо хробити. Інша технологія.
23.02.2026 07:02 Ответить
І на АЕС взагалі не збагачують уран, а отримують плутоній. Це можна було робити в Чорнобилі.
23.02.2026 07:04 Ответить
ТВЕЛи містить збагачений уран.Ми могли би самі їх виготовляти.
23.02.2026 10:25 Ответить
Я і не казав,що на станціях він збагачується.В москалів до речі якраз є кілька чорнобильського типу.
23.02.2026 10:29 Ответить
Лише китайці могли б значно допомогти зброєю Ірану, але...............
Наразі Пекін, здається, більше зосереджений на протидії одностороннім діям США, ніж на забезпеченні виживання самого іранського режиму.

У 2024 році загальний обсяг торгівлі Китаю з шістьма країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, становив приблизно 257 мільярдів доларів, згідно з доповіддю лондонського аналітичного центру Asia House. Двостороння торгівля Китаю з Іраном була лише часткою цієї суми і в тому ж році становила менше ніж 14 мільярдів доларів, за даними китайського уряду.
23.02.2026 03:27 Ответить
10 лютого 2026 року китайські посадовці представили модель стелс-винищувача J-20 командиру ВПС Ісламської республіки Іран у Тегерані, що стало сигналом нової ери військової співпраці.
Увійшовши на службу у 2017 році, J-20 скористався перевагами китайських темпів виробництва, що зробило його одним із найчисленніших винищувачів п'ятого покоління поза межами Сполучених Штатів.
Його система датчиків, що включає РЛС з активною фазованою антеню (AESA) та далекобійні ракети, такі як PL-15, робить його надзвичайно привабливою платформою для Ірану.
Якщо ця платформа стане доступною режиму в Тегерані, це дозволить його повітряним силам, за наявності достатнього навчання та часу, кинути виклик повітряному домінуванню та потенційно стримувати дії Сполучених Штатів.
23.02.2026 03:36 Ответить
Рушникоголові тримають трампона за ідіота. І правильно роблять.
23.02.2026 07:24 Ответить
Иранцам нельзя верить. Они тянут время.
23.02.2026 08:31 Ответить
Нідочого вони не добазаряться. Тромб вже все вирішив. Інакше весь світ ще голосніше буде сміятися над америкосами які будуть назад додому тягнути весь свій шмон який вони стягували під іран
23.02.2026 08:38 Ответить
Повір, добазаряться. Бо там є інтереси Кацапії які Трамп не буде порушувати. Зараз рудий просто грає в самця.
23.02.2026 09:35 Ответить
 
 