4 399 87

Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США, - NYT

Иран готовится к войне с США

Иран готовится к возможному конфликту с США под руководством Али Лариджани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times, который основан на интервью с иранскими высокопоставленными чиновниками и бывшими дипломатами.

Роль Лариджани в кризисе

По словам источников, Лариджани взял на себя управление ключевыми вопросами безопасности страны. Он возглавляет Высший совет национальной безопасности, координирует связи с Россией и региональными партнерами, а также контролирует ядерные переговоры с Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкиан признавал ограниченность своих полномочий: "Я врач, а не политик", - цитируют его СМИ. Даже для контактов с американскими представителями министр иностранных дел обращался к Лариджани.

По данным собеседников, аятолла Хаменеи определил несколько уровней преемственности на случай гибели руководства. Ближайший круг соратников должен обеспечить сохранение исламской республики даже в случае покушений на лидеров. Лариджани фактически руководит внутренней и внешней безопасностью страны.

Читайте: США готовятся к возможному удару по Ирану: на Ближний Восток направляется крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, - WP

Военная готовность Ирана

Иранские вооруженные силы переведены в состояние высшей боевой готовности. Ракетные установки размещают вдоль западной границы с Ираком и на побережье Персидского залива - в радиусе поражения американских баз и территории Израиля. Страна периодически закрывала воздушное пространство для испытаний ракет и проводила учения в Персидском заливе, временно перекрывая Ормузский пролив.

Во время последнего выступления Хаменеи заявил: "Самая мощная армия в мире может получить такой пощечину, что не сможет подняться". В случае войны на улицы крупных городов выведут подразделения полиции, спецслужб и формирования Басидж для предотвращения внутренних беспорядков.

  • Ранее сообщалось о возможности "точечных ударов" американских войск по иранским чиновникам и командирам Корпуса стражей исламской революции, которых США считают ответственными за гибель протестующих.
  • Американский президент Дональд Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о переговорах с Ираном: Вы узнаете в течение следующих 10 дней

Автор: 

война (1420) Иран (755) США (7058) Хаменеи (17) Трамп Дональд (4616)
+20
Пора ірану відповісти і за шахеди, і за ракети, і за Авіалінії України...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:55 Ответить
+8
Война будет. Ракетно-авиационной и потому недолгой. Трамп заявит о победе, Иран тоже и все вернется к исходному.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:00 Ответить
+7
чому тампон не пошле віткоффа до аятоли щоб той дізнався які у іранців мотиви та цілі ?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:11 Ответить
Пора ірану відповісти і за шахеди, і за ракети, і за Авіалінії України...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X0_nSICLqpo

ІПрямо зараз -ІРАН-вибухи від ракет. Протести на вулицях
показать весь комментарий
22.02.2026 23:25 Ответить
NYT: АЯТОЛА ХАМЕНЕЇ ПЕРЕДАВ ФАКТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІРАНОМ АЛІ ЛАРІДЖАНІ НА ТЛІ МОЖЛИВОЇ ВІЙНИ ЗІ США-
новина 22 лютого ДТ
показать весь комментарий
22.02.2026 23:28 Ответить
Погано. Нафта подорожчає.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:56 Ответить
Уже...11 баксов отыграла...но на нефть из рашки это глобально не влияет. Все равно никто кроме Китая и Индии ее не берет, а эти руки выкручивают как хотят. А почему бы и не выкручивать если клиент плотно зафиксирован.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:07 Ответить
але потім що буде !!!!!!!!
океан дешевої іранської нафти від шах-іншаха Пехлеві

з Богом, донні,
або як кажуть в Персії - Іншалла !

.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:09 Ответить
Зассыт Дони. Зуб даю (в течении месяца)
показать весь комментарий
23.02.2026 03:13 Ответить
Головне не ціна на нафту, а те щоб Х'уйло не зміг продати жодної бочки і лопнув від злості
показать весь комментарий
22.02.2026 23:28 Ответить
Ти, хамені, на грубість нариваєшся!
показать весь комментарий
22.02.2026 22:57 Ответить
Переживуть.
Аятола - в бункер, КВІР - частково до гурій, пєйзан не рахують.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:58 Ответить
Бункери пробиваються.Є супербомби.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:15 Ответить
Не сильно-то вони й допомогли впоратись з Фордо.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:17 Ответить
Є якісь докази? Іран то після того підсів.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:19 Ответить
Були публікації, що після цих ударів ядерна програма згорнута чи зупинена не була, і не було ознак виходу об'єкта з ладу.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:21 Ответить
Публікує жовта преса.Ці бомби спеціально для таких цілей.Вони ефективніші за ядерну зброю.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:26 Ответить
Якраз ти і начитався якоїсь жовтятини та так що задравши пальця побачив у ньому прутня ((( Ану , телепню , назви різницю між кілотонною і декатонною ((
показать весь комментарий
23.02.2026 01:29 Ответить
Ну ти напевно краще знаєш,від тих хто розробляв операцію і тих хто зброю виготовляв.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:59 Ответить
Та ні , я тобі свято вірю ((( То що там між кіло та дека- у чому різниця ??? А на закусь - розкажи мені іще байку від Трумпа що вивезти збагачений уран не можна , бо "він дуже важкий " ((
показать весь комментарий
23.02.2026 02:05 Ответить
Уран можна вивезти,якщо є куди і якщо там не пошкоджено все.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:14 Ответить
То що там між кіло та дека- у чому різниця ???
показать весь комментарий
23.02.2026 02:15 Ответить
бункери пробиваються, але не війскові обєкти в горах , в печерах
показать весь комментарий
22.02.2026 23:26 Ответить
Чого б це? Гори також пробиваються.Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:27 Ответить
"Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально." Твоєю голівонькою раптом не намагалися до бункеру у горах пробитися ? Ти хоч почитай яка глибина золотодобувних шахт у ПАР перш аніж херню писати про нереальність тунелів у горах . Саме через нереальність збудували тунелі у Альпах (((
показать весь комментарий
23.02.2026 01:36 Ответить
Шахта не бункер.І ядерну зброю там ніхто робити не буде.Ти умови в шахті бачив.Вони самі завалюються,не те щоб там хтось бомби робив.Тому краще мовчи.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:56 Ответить
Ти , дурнику , поїдь до Румунії , покатайся на оглядовому колесі у соляній шахті , поруч на човнику поплавай , а потім якщо не дійде рівень твого власного маразму - там і втопися ((
показать весь комментарий
23.02.2026 02:01 Ответить
Соляна шахта,то напевно захищений бункер.Ну ну.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:04 Ответить
Соляна шахта - це про рівень твого ідіотизму як шахти самі руйнуються ((
показать весь комментарий
23.02.2026 02:07 Ответить
До речі - а ти сам особисто хоч раз був у "атомному " бункері ? ((
показать весь комментарий
23.02.2026 02:10 Ответить
https://www.google.com/search?sca_esv=55**************&sxsrf=ANbL-n7f6l8qrNm6KtZu4cQ8vRl7RAB21Q:1771805301769&q=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB+%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%9F%D0%90%D0%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP3f2Mqe6SAxWGHhAIHU1aLRQQBSgAegQIDhAB&biw=1356&bih=638&dpr=1 Обвал шахти в ПАР
показать весь комментарий
23.02.2026 02:11 Ответить
ти сам особисто хоч раз був у "атомному " бункері ?
показать весь комментарий
23.02.2026 02:16 Ответить
Ти напевно був,бо радіація сильно вплинула.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:18 Ответить
Трішки менше аніж на тебе "пробивна сила бункера" То що - ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ? ))
показать весь комментарий
23.02.2026 02:21 Ответить
Ти вже ''дьорганим'' став,з купою пробілів.Це остання стадія.Ти вже раз побачив,тобі вистачило.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:24 Ответить
То що - ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ? ))
показать весь комментарий
23.02.2026 02:25 Ответить
Ти побачив раз і назавжди.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:26 Ответить
Я то побачив , а ти , дурнику малолітній , чи пердуне старий , ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ?
показать весь комментарий
23.02.2026 02:28 Ответить
Ну так воно і видно,що бачив.
показать весь комментарий
23.02.2026 02:58 Ответить
Ти іди попісяй , незалежно від віку, щоб ненароком у постіль не сходив , і спатоньки , бо завтра або мати , або баба пи.. ди тобі увалить . Щодо решти - все і так ясно - голівонькою тебе таки торохнуло добряче (((((
показать весь комментарий
23.02.2026 03:03 Ответить
Новенькі фантазії.Трепанація тут безсила.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:11 Ответить
і я про те , ти , головне , подзюрити перед сном не забудь .
показать весь комментарий
23.02.2026 03:21 Ответить
Продовжуєш фантазувати.Знайди собі хлопця і з ним втілюй фантазії в життя.Мене чоловіки не цікавлять.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:24 Ответить
Звісно що не цікавлять - тобі ж картинки з цицьками голими тільки і потрібні , бо справжніх ти за своє життя не бачив
показать весь комментарий
23.02.2026 03:27 Ответить
Ти як видно бачив,але виключно чоловічі.
показать весь комментарий
23.02.2026 03:34 Ответить
Можно не вниз, а вбок, так наверно проще.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:46 Ответить
дехкане (перс. دهقان, dehqān)
показать весь комментарий
23.02.2026 03:15 Ответить
Гадаю Іран навляє піндосам .
показать весь комментарий
22.02.2026 22:59 Ответить
Нагадай, хто розвалякав режим Хусейна і помножив на нуль четверту армію Світу?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:05 Ответить
Я, я знаю. Это Америка. Великая страна!!!
Ирано-иракская война. Лет 10 шла. Закончилась полной измотанностью двух стран. Персы и арабы строго следили чтоб другой не вырвался вперед. Такие, знаете ближневосточные весы где Ирак уравновешивал Иран. Не давая особо борзеть последнему. Кстати СССР считал нужным болеть за Садама.
И тут первая армия мира впрягается и помогает Ирану устранить соперника. Всё что сейчас творит Иран, он делает благодаря Бушу.
Рейгономика - в т.ч перенос предприятий, для снижения расходов в менее развитые страны. Например Ю.В. Азию или Китай. Но об этом в следующий раз
показать весь комментарий
23.02.2026 03:31 Ответить
Якщо б війна була б тільки сухопутніми військами то думаю що Іран вигравби😁.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:05 Ответить
скоріш за все. он з афгану босоногі бабаї- таліби вигнали виспідками ті США
показать весь комментарий
22.02.2026 23:07 Ответить
Можете назвати дату і місце битви, в якій звитяжні таліби наголову розбили піндосські війська, що змусило їх залишки ганебно тікати з Афганістану?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:14 Ответить
Дату забув , але запам'ятав як ті героїчні янкі тікали з Кабула так що все озброєння залишили талібам , а на додачу - тисячі цивільних на поталу .
показать весь комментарий
23.02.2026 01:38 Ответить
Я взагалі-то спросив дату битви, в якій таліби розгромили підрозділи США, змусивши їх стрімко та ганебно тікати, рятуючи свої життя.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:41 Ответить
А я взагалі-то відповів що вони і без битви обісралися вище голови , змушені стрімко та ганебно тікати з Кабула , рятуючи свої життя. Як кажуть полководці : «Найкраща битва - та, яка не відбулася» , це і талібів як виявилося , стосується .
показать весь комментарий
23.02.2026 01:49 Ответить
Якщо тільки сухопітніми,то також ні.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:16 Ответить
Якщо тільки сухопутніми військами то Іран переможе з вірогідністю 80%. Тому що в США після перших важких втрат почнется деморалізація суспільства через що почнуться великі протести і байкот мобілізації що призведе до відставки президента, зупинки війни, і виведення військ з країни.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:25 Ответить
Навалялка не виросла. Тим більше що США може легко загнати Іран в кам'яний вік, просто розбомбивши основні економічні центри.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:26 Ответить
Война будет. Ракетно-авиационной и потому недолгой. Трамп заявит о победе, Иран тоже и все вернется к исходному.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:00 Ответить
це тіпа як той ролік про собак гавкають один на одного через ворота ,злобні капець! , ворота відсунули вся агресія кудись ділась. ніхто нікого не кусає.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:04 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 00:06 Ответить
А я думав, що тільки ЗЄ так вміє. 😁 ППО, будуйся!!!
Дрони, літайте!!!
Ракети, випускайтеся!!!
Економіка, рости!!!
Енергетика, відновлюйся!!!

Хоча ні. Якби у 2022 ЗЄ хоча б за тиждень до вторгнення почав сракою ворушити, то все було б зовсім інакше.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:03 Ответить
А з 19-го якби менше сракою ворушив на розмінуванні та нищенні оборонки.
А взагалі якби це чмо недороблене не погодилось на авантюру з президентством, то ми б цього горя не знали. Ненавиджу люто зелену гамадрилу.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:28 Ответить
хтілося би ,шо Іран повернув свою свободу ,яка була до ісламської революції , шоб ісламізм більше не пригнічував своїх жінок красунь , іранці розумні люди , освідчені , а політично треба мінятися ...
показать весь комментарий
22.02.2026 23:06 Ответить
Хочеш щоб вони також почали вимирати так само швидко як зараз вимирає Європа?😂
показать весь комментарий
22.02.2026 23:12 Ответить
Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Туреччина, Оман, Бахрейн - живуть як білі люди і при цьому ніяких ознак вимирання не демонструють, поганці.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:24 Ответить
А ці країни що входять в ЄС? НІ. Виконують дурнуваті правила про гендерну рівність? НІ. Пропагують ЛГБТ? НІ.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:33 Ответить
Щоб жити гідно, не обов'язково входити в ЄС.
Вищенаведені країни тому доказ.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:45 Ответить
Та так звана "свобода" були лише в рамках Тегерану. За столицею та сама жопа
показать весь комментарий
23.02.2026 06:27 Ответить
чому тампон не пошле віткоффа до аятоли щоб той дізнався які у іранців мотиви та цілі ?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:11 Ответить
І кушнера)) потролив би іранців національністю переговірників
показать весь комментарий
23.02.2026 02:40 Ответить
Думаю «звізда» Ірану, там вбити отого притрушеного діда і з десяток самих упоротих біля нього, то іранці самі закінчать справу з переворотом
показать весь комментарий
22.02.2026 23:11 Ответить
Притрушений дід - в глибокому бункері під надійною охороною.
Ще вилізе в кінці та дулю скрутить авіаносцям з відстріляним БК.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:13 Ответить
А що тут такого - Ізраїль перемогли, а зараз настала черга США зазнати поразки Місцевий телемарафон не буде брехати
показать весь комментарий
22.02.2026 23:12 Ответить
Трампу не дають спати "лаври" фуйла.
Але в США є кому зупинити нового Наполеона.
І ось тепер дід в роздумах - що робити? Понти не можуть продовжуватись вічно.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:14 Ответить
Мадуро може підказати, як воювати з США. Якщо наглядач дозволить🤣
показать весь комментарий
22.02.2026 23:20 Ответить
Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально.(ЯКЩО ДУМАТИ МІСЦЕМ НА КОТРОМУ СИДИШ. ТО НЕ МОЖЛИВ. А КОЛИ БУДЕШ ДУМАТИ "ЧЕРЕПКОМ". ТО ЗГАДАЄШ ПРО ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ.СОЛІ.КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ВЕЛИКІЙ ГЛИБИНІ.Бомби пробивають до 100 метрів.а печери на сотні метрів під землею...Хер їх бімбою проб'єш....
показать весь комментарий
22.02.2026 23:37 Ответить
Пробивати не треба, достатню потужний підземний вибух просто поховае той бункер і перетворить в гробницю.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:29 Ответить
Іран домовився з Росією про закупівлю 500 мобільних пускових установок «Верба» та приблизно 2500 переносних зенітних ракет 9М336 на суму 500 млн євро протягом трьох років. Москва та Тегеран підписали відповідну угоду ще в грудні 2025 року.
Про це в неділю, 22 лютого, повідомляє видання Financial Times (FT) з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:53 Ответить
Тішить таки те , що аятола Хаменеї все-таки знайшов час відірватися від перегляду старих касет і доручив підготувати Іран до війни..... Мабуть, у Тегерані вирішили, що роль ,,головного лиходія'' без фінальних титрів - це якось не солідно....Іран зараз повністью нагадує того самого учня, який списує контрольну у Саддама Хусейна, знаючи, що той її завалив. Натуральний косплей Саддама: Ті ж самі граблі, тільки в профіль.....Тільки замість пробірок із ,,''хімією, якими колись трясли в ООН, тепер у нас атомна програма та збагачений уран...Спадковість чи співпадіння? Так думаю що ні....Хоча сценарій один і той самий - спочатку ,,ми мирні люди, але ракети в підвалі тримаємо'', потім ,,ми нікого не боїмося'', а закінчується потім все зазвичай у бункері або під ним. Якщо для Іраку вистачило міфічної біологічної зброї, то Іран старався ще краще - вони справді , збагачують уран до рівнів близьких до збройових, щоб ніхто точно не засумнівався: привід для демократизації є. А нагадування про те, що іракська армія (на той момент ,четверта у світі'', між іншим) розсипалася за 100 годин наземної операції, в Тегерані намагаються ігнорувати. Звісно, Іран - це гори і проксі-групи, але проти авіаносних груп США , які вже в позиції, ці ,,шахеди'' виглядають як спроба відбитися від мухобойки розлюченим роєм комарів.... Світ явно втомився вже від цієї геополітичної скалки. І схоже, що Трамп налаштований не на ,,глибоку стурбованість'', а на конкретне ,,видалення''. Тим більш що йому вкрай зараз потрібна швидка, маленька і переможна війна для підняття свого рейтінгу, щоб довести всьому світові що він таки ,,крутий мачо'', який може вирішувати проблеми (особливо на фоні його ганебноі поведінки по відношенню до путіна)...Це ж звийчайна тактика усіх таких. заср....ців - якщо боішся побити сильного - бий слабшого...І ще такий цікавий, малопітний але важливий нюанс: Хаменеї вже призначив Алі Ларіджані відповідальним за ,,виживання режиму''. Тобто сам Аятола вже потроху пакує валізи (чи перевіряє герметичність бункера), розуміючи, що ,,момент істини'' таки наближається......Якщо історія нас чогось і вчить, то це тому, що коли США починають переміщувати авіаносці ,,для стримування'', у диктаторів зазвичай залишається дуже мало часу, щоб насолодитися своєю величчю. Іран може стати черговим доказом того, що ядерний шантаж - це не квиток у вічність, а швидкий потяг до фіналу зразка 2003 року.....
показать весь комментарий
23.02.2026 00:07 Ответить
Полтора года Буш явно готовился к войне, подтягивая через пол мира сухопутные войска. Была создана коалиция арабских стран. И всё НАТО по мандату ООН принимало участие.
Сейчас - маховик начал проворачиваться только 3-й месяц. Арабские страны, помогать Ирану не будут, но против войны.
Станет ли НАТО помогать. Трампу? Решите сами.
Америка, в Европе, может расчитывать на поддержку таких милитаризированных стран как Италия, Венгрия, ну, и Словакия. Куда же без неё
показать весь комментарий
23.02.2026 03:47 Ответить
Коаліція допомогла під час Війни в Затоці. В 2003 році США в соло катку затащило.
По друге, тут наземної операції не буде.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:31 Ответить
А для мене , що Іран -твари і п#дори , яки постачають для рашки озброення, що США -тварі і п#дори, яки обезброїли Україну в 90 роки , а зараз вже відкрито допомагають путіну.
Нехай знищать один одного.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:46 Ответить
Хай трампон ще потягне трохи..може рушники добре підготуються
показать весь комментарий
23.02.2026 08:03 Ответить
 
 