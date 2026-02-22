Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США, - NYT

Иран готовится к возможному конфликту с США под руководством Али Лариджани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times, который основан на интервью с иранскими высокопоставленными чиновниками и бывшими дипломатами.

Роль Лариджани в кризисе

По словам источников, Лариджани взял на себя управление ключевыми вопросами безопасности страны. Он возглавляет Высший совет национальной безопасности, координирует связи с Россией и региональными партнерами, а также контролирует ядерные переговоры с Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкиан признавал ограниченность своих полномочий: "Я врач, а не политик", - цитируют его СМИ. Даже для контактов с американскими представителями министр иностранных дел обращался к Лариджани.

По данным собеседников, аятолла Хаменеи определил несколько уровней преемственности на случай гибели руководства. Ближайший круг соратников должен обеспечить сохранение исламской республики даже в случае покушений на лидеров. Лариджани фактически руководит внутренней и внешней безопасностью страны.

Военная готовность Ирана

Иранские вооруженные силы переведены в состояние высшей боевой готовности. Ракетные установки размещают вдоль западной границы с Ираком и на побережье Персидского залива - в радиусе поражения американских баз и территории Израиля. Страна периодически закрывала воздушное пространство для испытаний ракет и проводила учения в Персидском заливе, временно перекрывая Ормузский пролив.

Во время последнего выступления Хаменеи заявил: "Самая мощная армия в мире может получить такой пощечину, что не сможет подняться". В случае войны на улицы крупных городов выведут подразделения полиции, спецслужб и формирования Басидж для предотвращения внутренних беспорядков.

Ранее сообщалось о возможности "точечных ударов" американских войск по иранским чиновникам и командирам Корпуса стражей исламской революции, которых США считают ответственными за гибель протестующих.

Американский президент Дональд Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке.

