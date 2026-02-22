Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США, - NYT
Иран готовится к возможному конфликту с США под руководством Али Лариджани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times, который основан на интервью с иранскими высокопоставленными чиновниками и бывшими дипломатами.
Роль Лариджани в кризисе
По словам источников, Лариджани взял на себя управление ключевыми вопросами безопасности страны. Он возглавляет Высший совет национальной безопасности, координирует связи с Россией и региональными партнерами, а также контролирует ядерные переговоры с Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкиан признавал ограниченность своих полномочий: "Я врач, а не политик", - цитируют его СМИ. Даже для контактов с американскими представителями министр иностранных дел обращался к Лариджани.
По данным собеседников, аятолла Хаменеи определил несколько уровней преемственности на случай гибели руководства. Ближайший круг соратников должен обеспечить сохранение исламской республики даже в случае покушений на лидеров. Лариджани фактически руководит внутренней и внешней безопасностью страны.
Военная готовность Ирана
Иранские вооруженные силы переведены в состояние высшей боевой готовности. Ракетные установки размещают вдоль западной границы с Ираком и на побережье Персидского залива - в радиусе поражения американских баз и территории Израиля. Страна периодически закрывала воздушное пространство для испытаний ракет и проводила учения в Персидском заливе, временно перекрывая Ормузский пролив.
Во время последнего выступления Хаменеи заявил: "Самая мощная армия в мире может получить такой пощечину, что не сможет подняться". В случае войны на улицы крупных городов выведут подразделения полиции, спецслужб и формирования Басидж для предотвращения внутренних беспорядков.
- Ранее сообщалось о возможности "точечных ударов" американских войск по иранским чиновникам и командирам Корпуса стражей исламской революции, которых США считают ответственными за гибель протестующих.
- Американский президент Дональд Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке.
ІПрямо зараз -ІРАН-вибухи від ракет. Протести на вулицях
новина 22 лютого ДТ
океан дешевої іранської нафти від шах-іншаха Пехлеві
з Богом, донні,
або як кажуть в Персії - Іншалла !
.
Аятола - в бункер, КВІР - частково до гурій, пєйзан не рахують.
Ирано-иракская война. Лет 10 шла. Закончилась полной измотанностью двух стран. Персы и арабы строго следили чтоб другой не вырвался вперед. Такие, знаете ближневосточные весы где Ирак уравновешивал Иран. Не давая особо борзеть последнему. Кстати СССР считал нужным болеть за Садама.
И тут первая армия мира впрягается и помогает Ирану устранить соперника. Всё что сейчас творит Иран, он делает благодаря Бушу.
Рейгономика - в т.ч перенос предприятий, для снижения расходов в менее развитые страны. Например Ю.В. Азию или Китай. Но об этом в следующий раз
Дрони, літайте!!!
Ракети, випускайтеся!!!
Економіка, рости!!!
Енергетика, відновлюйся!!!
Хоча ні. Якби у 2022 ЗЄ хоча б за тиждень до вторгнення почав сракою ворушити, то все було б зовсім інакше.
А взагалі якби це чмо недороблене не погодилось на авантюру з президентством, то ми б цього горя не знали. Ненавиджу люто зелену гамадрилу.
Вищенаведені країни тому доказ.
Ще вилізе в кінці та дулю скрутить авіаносцям з відстріляним БК.
Але в США є кому зупинити нового Наполеона.
І ось тепер дід в роздумах - що робити? Понти не можуть продовжуватись вічно.
Про це в неділю, 22 лютого, повідомляє видання Financial Times (FT) з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.
Сейчас - маховик начал проворачиваться только 3-й месяц. Арабские страны, помогать Ирану не будут, но против войны.
Станет ли НАТО помогать. Трампу? Решите сами.
Америка, в Европе, может расчитывать на поддержку таких милитаризированных стран как Италия, Венгрия, ну, и Словакия. Куда же без неё
По друге, тут наземної операції не буде.
Нехай знищать один одного.