Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану, - АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности ограниченных ударов по Ирану.

Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли американский лидер вариант ограниченных военных ударов по Ирану на фоне переговоров между двумя странами по ядерной программе Тегерана и другим вопросам.

"Могу сказать, что я рассматриваю это", - ответил Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.

