Новости Удары США по Ирану
692 12

Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану, - АР

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности ограниченных ударов по Ирану.

Об этом сообщает Associated Press

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли американский лидер вариант ограниченных военных ударов по Ирану на фоне переговоров между двумя странами по ядерной программе Тегерана и другим вопросам.

"Могу сказать, что я рассматриваю это", - ответил Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.

Иран Трамп Дональд
+5
Досить пи₴діжа шизіка. Пора оприлюднити файли Епштейна конкретно про руду сволоту.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:39 Ответить
+2
Найкращий варіант для тебе і для нас, це розглянути можливість ударів, не наносити їх, і по-швидкому звідти звалити.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:36 Ответить
+2
А Конгрес йому дозволив бити по Ірану? цей дурень буде ноутбуком цвяхи забивати.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:50 Ответить
Trump's sweeping global tariffs struck down by US Supreme Court
показать весь комментарий
20.02.2026 17:37 Ответить
Почнайте з ядерних!! Бо по хорошому не доходить !!!
показать весь комментарий
20.02.2026 17:55 Ответить
Опять?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:59 Ответить
А па масквє сцикотно?
показать весь комментарий
20.02.2026 18:01 Ответить
Як це па масквє)Там знову визнали ,що світова валюта є долар,і давай розказувати рудому покидьку,що як здаш нам Україну,ми тобі дамо заробити 12 трильйонів))Правдав на чому,скільки часу займе і для чого тунель в Беренговій протоці ще не розказали)
показать весь комментарий
20.02.2026 19:02 Ответить
Вийшла чергова серія геополітичного серіалу ,,Доня та його червоні фломастери''! Наш головний ,,миротворець'' тепер вирішив, що розгляд обмежених ударів по Ірану - це саме те, чого не ще вистачало світу для повного щастя..... Знову ця його чергова проява своєі мужності рівня ,,Твіттер'' Пам'ятаєте всі ті ,,страшні'' погрози минулого? Північна Корея: ВІн туди теж надсилав авіаносну групу і купу кораблів. Обіцяв Кім Чен Ину ,,,вогонь і лють'', а закінчив тим, що поїхав тиснути йому руку і назвав його ,,чудовим хлопцем'''......Україна за 24 години: О, це мій улюблений жарт! Він клявся закінчити війну в Україні ще до інгураціі, або максимум за добу. Пройшов понад рік його другого терміну, а він тепер каже, що це було ,,сказано жартома''.....Дійсно, гибель людей щодня - це ж так весело, хіба ні,так Доня?
Де логіка? Тепер Доня дає Ірану 10 днів на угоду інакше - ,,ба-бах''. І ось тут виникає логічне запитання щодо путіна: Чому ж така неймовірна рішучість і ,,обмежені удари'' не розглядаються проти агресора, який реально нищить цілу країну в центрі Європи? Можливо, тому, що путін не пише йому ,,чудових листів'', а просто ігнорує його дедлайни? Вибачте мені мій французький, але це ж типовий ,,миротворець'' на словах. Замість того, щоб реально зупинити війну в Україні, де щодня ллється кров, він збирає ,,Раду Миру'' і одночасно підтягує авіаносець Gerald R. Ford до берегів Ірану. Мабуть, у світі Доні ,,закінчити війну'' означає просто почати нову, де противник не має ядерної зброї . Бо воювати з реальним ворогом - це не твіти писати, тут справжня сміливість потрібна, а не помаранчева засмага. з гольфових полів.......Тож, поки в Україні триває пекло, Дональд грається в морський бій на Близькому Сході. Бо це ж набагато легше, ніж визнати, що твій план ''24 години'' виявився звичайним пустим передвиборчим пшиком....
показать весь комментарий
20.02.2026 18:31 Ответить
За целый год у президента великой страны ни одной выйгранной войны,только странное похищение водителя троллейбуса,мистер Трамп где нах ваши козыри?
показать весь комментарий
20.02.2026 18:57 Ответить
(только тихо) автобуса.
Хотя, до 16-го, в Каракасе тролейбусы курсировали
показать весь комментарий
20.02.2026 19:40 Ответить
Поки Ізраїль все не розбомбить, Трамп в Іран навіть не сунеться. Бо Трамп же переможець тільки вже переможених.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:07 Ответить
 
 