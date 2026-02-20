Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану, - АР
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности ограниченных ударов по Ирану.
Об этом сообщает Associated Press, пишет Цензор.НЕТ.
Журналисты поинтересовались, рассматривает ли американский лидер вариант ограниченных военных ударов по Ирану на фоне переговоров между двумя странами по ядерной программе Тегерана и другим вопросам.
"Могу сказать, что я рассматриваю это", - ответил Трамп.
Что предшествовало?
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.
Американские силы на Ближнем Востоке ожидают прибытия авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем - USS Gerald R. Ford, чтобы завершить подготовку к возможной военной операции против Ирана.
Де логіка? Тепер Доня дає Ірану 10 днів на угоду інакше - ,,ба-бах''. І ось тут виникає логічне запитання щодо путіна: Чому ж така неймовірна рішучість і ,,обмежені удари'' не розглядаються проти агресора, який реально нищить цілу країну в центрі Європи? Можливо, тому, що путін не пише йому ,,чудових листів'', а просто ігнорує його дедлайни? Вибачте мені мій французький, але це ж типовий ,,миротворець'' на словах. Замість того, щоб реально зупинити війну в Україні, де щодня ллється кров, він збирає ,,Раду Миру'' і одночасно підтягує авіаносець Gerald R. Ford до берегів Ірану. Мабуть, у світі Доні ,,закінчити війну'' означає просто почати нову, де противник не має ядерної зброї . Бо воювати з реальним ворогом - це не твіти писати, тут справжня сміливість потрібна, а не помаранчева засмага. з гольфових полів.......Тож, поки в Україні триває пекло, Дональд грається в морський бій на Близькому Сході. Бо це ж набагато легше, ніж визнати, що твій план ''24 години'' виявився звичайним пустим передвиборчим пшиком....
Хотя, до 16-го, в Каракасе тролейбусы курсировали