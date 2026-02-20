Друг Трампа-молодшого уклав угоду з росіянами про видобуток газу на Алясці, ‒ New York Times

Техаський інвестор Джентрі Біч, пов’язаний з родиною Трампів, минулої осені непублічно підписав угоду з однією з найбільших російських енергетичних компаній "Новатек" щодо розробки природного газу на Алясці.

Про це повідомляє New York Times.

Біч повідомив, що минулого року він домовлявся про угоду на зустрічах у Дубаї та Європі з мільярдером і головним виконавчим директором "Новатеку" Леонідом Міхельсоном, який перебуває під санкціями Великої Британії та Канади, але не США чи ЄС.

Цей проєкт буде схожим на модель, яку вже застосовує "Новатек" для транспортування газу з віддалених районів російської Арктики: газ перетворюватимуть на скраплений природний газ на збірному заводі, а потім доставлятимуть за допомогою криголамів. У своїй заяві "Новатек" підкреслив, що кліматичні умови в Аляскинській Арктиці мають подібний характер.

Угода може стати першим відомим випадком, коли американський інвестор формалізує нове ділове партнерство з великою російською компанією з часу, коли Кремль рік тому пропонував адміністрації Трампа можливості для укладання угод.

"Настав час для всіх нас працювати разом", – зазначив Біч, називаючи себе "носієм миру".

Інвестор є другом Дональда Трампа-молодшого з коледжу і обіймав посаду віце-голови з фінансів під час інавгурації Дональда Трампа у 2017 році.

Як повідомлялося, Дональд Трамп продовжив на один рік санкції, запроваджені проти Росії через її агресію проти України. Про це йдеться в документі Білого дому, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

У документі зазначається, що агресія Росії проти України й надалі становить "незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів". Через це національний надзвичайний стан, запроваджений виконавчим указом №13660 від 2014 року, продовжуватиметься ще на рік ‒ після 6 березня 2026 року.