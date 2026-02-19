Трамп продовжив на рік санкції США проти Росії за війну в Україні

Американський президент Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції, запроваджені проти Росії через агресію проти України.

Про це йдеться в документі Білого дому, яке опублікував Федеральний реєстр США, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що агресія Росії проти України продовжує "становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.

Указ №13660 надає повноваження запроваджувати санкції проти осіб та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу.

Цей указ, який набуває чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб. Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму.

Згодом список санкцій кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.

У Державному департаменті США пояснювали, що ці санкції, введені після окупації Криму, встановлюють обмеження на поїздки окремих людей та посадовців і "демонструють наші постійні зусилля накласти вартість на росію та винних у ситуації в Криму".

