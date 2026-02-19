УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16083 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
2 850 15

Трамп продовжив на рік санкції США проти Росії за війну в Україні

трамп

Американський президент Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції, запроваджені проти Росії через агресію проти України.

Про це йдеться в документі Білого дому, яке опублікував Федеральний реєстр США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У документі зазначено, що агресія Росії проти України продовжує "становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.

Указ №13660 надає повноваження запроваджувати санкції проти осіб та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Центробанк РФ знизив прогноз цін на російську нафту до $45 за барель

Більше про санкції США

  • Цей указ, який набуває чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.
  • Перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб. Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму.
  • Згодом список санкцій кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.

У Державному департаменті США пояснювали, що ці санкції, введені після окупації Криму, встановлюють обмеження на поїздки окремих людей та посадовців і "демонструють наші постійні зусилля накласти вартість на росію та винних у ситуації в Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видобуток нафти в Росії скорочується через посилення тиску з боку США, - Bloomberg

Автор: 

росія (70171) санкції (13186) США (26620) Трамп Дональд (8880) війна в Україні (8396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Хоч щось добре зробив ,а то рашиський виродок дмітрієв заговорив про зняття санкцій.
показати весь коментар
19.02.2026 20:24 Відповісти
+9
Їм же це на користь - нехай подякують ! 🥴
показати весь коментар
19.02.2026 20:22 Відповісти
+6
ті санкції від США - на якусь х**ню, і самі по собі - х**ня. Для повного розуміння про їх суть.
показати весь коментар
19.02.2026 20:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм же це на користь - нехай подякують ! 🥴
показати весь коментар
19.02.2026 20:22 Відповісти
Хоч щось добре зробив ,а то рашиський виродок дмітрієв заговорив про зняття санкцій.
показати весь коментар
19.02.2026 20:24 Відповісти
ті санкції від США - на якусь х**ню, і самі по собі - х**ня. Для повного розуміння про їх суть.
показати весь коментар
19.02.2026 20:25 Відповісти
Ага. Треба щоб зняли
показати весь коментар
19.02.2026 23:35 Відповісти
Трамп цвіте і пахне - як ті санкції
показати весь коментар
19.02.2026 20:31 Відповісти
Рудий покидьок збирається Іран бомбити.Чи вигідно це Україні?Шахеди та ракети перестануть постачати москалям,а нафта зросте чи як?((Я вже не здивуюся,якщо після Ірану,якщо це станеться,рудий покидьок бомбитиме Україну(((
показати весь коментар
19.02.2026 20:47 Відповісти
Выгодно в долгосрочной перспективе если режим аятолл союзный путину скинут и там придет к власти нейтральное и подконтрольное сша правительство,которое прекратит сотрудничество с рашей, а то и нам помогать станет
показати весь коментар
19.02.2026 22:04 Відповісти
Хай бомбить хоча б чисто для морального задоволення. Бо нех*й продавати кацам військові технології.
показати весь коментар
20.02.2026 02:16 Відповісти
там ті санкції для русні , як пердь у калюжу віт самого головного Білого дурдом..
показати весь коментар
19.02.2026 20:53 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 20:56 Відповісти
Хоча б не забув.
показати весь коментар
19.02.2026 21:23 Відповісти
Реально педофил трамп ничего не делает против своего хозяина путина. Теневой флот расии как ходил так и продолжает ходить у него под носом..
показати весь коментар
19.02.2026 22:16 Відповісти
так з усіх утюгів гучніє, що санкціїї ось-ось знімуть
показати весь коментар
19.02.2026 22:27 Відповісти
Хоч і за це дяка.
показати весь коментар
20.02.2026 02:14 Відповісти
З дєцтва за Донні! Наш слоняра!!!!
показати весь коментар
20.02.2026 09:47 Відповісти
 
 