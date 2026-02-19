РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 291 8

Трамп продлил на год санкции США против России за войну в Украине

трамп

Американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные против России из-за агрессии против Украины.

Об этом говорится в документе Белого дома, опубликованном Федеральным реестром США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В документе указано, что агрессия России против Украины продолжает "представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Поэтому национальное чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13660 от 2014 года, должно оставаться в силе еще год после 6 марта 2026 года.

Указ №13660 предоставляет полномочия вводить санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины или за присвоение активов украинского народа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: Центробанк РФ снизил прогноз цен на российскую нефть до $45 за баррель

Больше о санкциях США

  • Этот указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.
  • Первый указ о санкциях в отношении России был издан в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы № 13660, который был опубликован 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание имущества ряда лиц. Изначально санкции были применены к тем, кто способствовал оккупации Россией Крыма.
  • Впоследствии список санкций несколько раз обновлялся при президентстве Джо Байдена.

В Государственном департаменте США объясняли, что эти санкции, введенные после оккупации Крыма, устанавливают ограничения на поездки отдельных людей и должностных лиц и "демонстрируют наши постоянные усилия наложить стоимость на Россию и виновных в ситуации в Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добыча нефти в России сокращается из-за усиления давления со стороны США, - Bloomberg

Автор: 

россия (22151) санкции (1919) США (7038) Трамп Дональд (4594) война в Украине (7312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм же це на користь - нехай подякують ! 🥴
показать весь комментарий
19.02.2026 20:22 Ответить
Хоч щось добре зробив ,а то рашиський виродок дмітрієв заговорив про зняття санкцій.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:24 Ответить
ті санкції від США - на якусь х**ню, і самі по собі - х**ня. Для повного розуміння про їх суть.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:25 Ответить
Трамп цвіте і пахне - як ті санкції
показать весь комментарий
19.02.2026 20:31 Ответить
Рудий покидьок збирається Іран бомбити.Чи вигідно це Україні?Шахеди та ракети перестануть постачати москалям,а нафта зросте чи як?((Я вже не здивуюся,якщо після Ірану,якщо це станеться,рудий покидьок бомбитиме Україну(((
показать весь комментарий
19.02.2026 20:47 Ответить
там ті санкції для русні , як пердь у калюжу віт самого головного Білого дурдом..
показать весь комментарий
19.02.2026 20:53 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 20:56 Ответить
Хоча б не забув.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:23 Ответить
 
 