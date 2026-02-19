Трамп продлил на год санкции США против России за войну в Украине

Американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные против России из-за агрессии против Украины.

Об этом говорится в документе Белого дома, опубликованном Федеральным реестром США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

В документе указано, что агрессия России против Украины продолжает "представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Поэтому национальное чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13660 от 2014 года, должно оставаться в силе еще год после 6 марта 2026 года.

Указ №13660 предоставляет полномочия вводить санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины или за присвоение активов украинского народа.

Больше о санкциях США

Этот указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Первый указ о санкциях в отношении России был издан в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы № 13660, который был опубликован 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание имущества ряда лиц. Изначально санкции были применены к тем, кто способствовал оккупации Россией Крыма.

Впоследствии список санкций несколько раз обновлялся при президентстве Джо Байдена.

В Государственном департаменте США объясняли, что эти санкции, введенные после оккупации Крыма, устанавливают ограничения на поездки отдельных людей и должностных лиц и "демонстрируют наши постоянные усилия наложить стоимость на Россию и виновных в ситуации в Крыму".

