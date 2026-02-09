Добыча нефти в России сокращается из-за усиления давления со стороны США, - Bloomberg

В январе добыча нефти в России сократилась второй месяц подряд, поскольку санкции США создали трудности со сбытом продукции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным лиц, знакомых с этими данными, в прошлом месяце РФ добывала в среднем 9,28 миллиона баррелей нефти в день.

Этот показатель, который не включает добычу конденсата, на 46 тысяч баррелей в день ниже уже сниженного уровня декабря и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже того, что России разрешено производить по соглашению с ОПЕК+.

Россия засекретила свои данные о добыче нефти, экспорте и работе нефтеперерабатывающих заводов, что затрудняет независимую оценку ситуации.

Снижение добычи наблюдается одновременно с ростом запасов российской нефти, которая хранится на танкерах в море. Это свидетельствует о том, что некоторым грузам требуется много времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего давления США на Кремль.

Как пишет издание, если Россия продолжит сокращать добычу, она также рискует потерять свою долю на мировом рынке нефти.

Читайте: Трамп отменил дополнительные пошлины для Индии, которые были введены из-за импорта российской нефти