Видобуток нафти в Росії скорочується через посилення тиску з боку США, - Bloomberg

У січні видобуток нафти в Росії скоротився другий місяць поспіль, оскільки санкції США створили труднощі зі збутом продукції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними осіб, обізнаних з цими даними, минулого місяця РФ видобувала в середньому 9,28 мільйона барелів нафти на день.

Цей показник, який не включає видобуток конденсату, на 46 тисяч барелів на день нижчий за вже знижений рівень грудня і майже на 300 тисяч барелів на день нижчий за те, що Росії дозволено виробляти за угодою з ОПЕК+.

Росія засекретила свої дані про видобуток нафти, експорт і роботу нафтопереробних заводів, що ускладнює незалежну оцінку ситуації.

Зниження видобутку спостерігається одночасно зі зростанням запасів російської нафти, яка зберігається на танкерах у морі. Це свідчить про те, що деяким вантажам потрібно багато часу, щоб знайти покупців на тлі зростаючого тиску США на Кремль.

Як пише видання, якщо Росія продовжить скорочувати видобуток, вона також ризикує втратити свою частку на світовому ринку нафти.

