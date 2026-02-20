Російська нафта втрачає Індію: поставки із Саудівської Аравії сягають максимуму за шість років

Цього місяця Індія планує імпортувати найбільший обсяг сирої нафти з Саудівської Аравії за понад шість років. Поставки з Саудівської Аравії зростуть до 1-1,1 мільйона барелів на день ‒ найвищого рівня з листопада 2019 року.

Такі обсяги практично зрівняються з російськими поставками, повідомляє Bloomberg.

Тиск США на Нью-Делі досяг піку на початку місяця, коли президент Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити постачання російської нафти в рамках торговельної угоди. Водночас Нью-Делі публічно цю заяву не підтверджував.

Росія все ще залишатиметься найбільшим постачальником Індії цього місяця, якщо потоки досягнуть верхньої межі прогнозу Kpler у 1,2 мільйона барелів на день, але надалі очікується подальше скорочення поставок.

Індія стала головним покупцем російської сирої нафти після вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді виробник ОПЕК+ був змушений суттєво знижувати ціни на свої барелі, оскільки більшість традиційних покупців уникали енергоносіїв, пов’язаних з Москвою. На піку Індія імпортувала 2 мільйони барелів російської нафти на день.

За прогнозом, уже наступного місяця імпорт з Росії ще більше скоротиться ‒ до діапазону 800 000-1 млн барелів на день. Додаткове падіння очікується через зупинку на технічне обслуговування у квітні-травні на нафтопереробному заводі Nayara Energy Ltd., який після санкцій Європейського Союзу повністю залежить від російської сирої нафти.

Для Росії втрата частки на індійському ринку суттєво послаблює один із ключових каналів збуту нафти. Для Саудівської Аравії повернення лідерства серед постачальників Індії відновлює стратегічний вплив на одному з найбільш динамічних нафтових ринків світу.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, які становлять п'яту частину надходжень до державної скарбниці, у лютому 2026 року скоротяться на 0,37 трлн руб. (-47 %) порівняно з лютим 2025 року ‒ до 0,41 трлн руб.

Зниження нафтогазових надходжень, яке посилювалося протягом 2025 року, пояснюється зміцненням курсу рубля та падінням світових котирувань нафти, що безпосередньо впливають на ставки відповідних податків.