Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану, - АР

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості обмежених ударів по Ірану.

Про це повідомляє Associated Press, пише Цензор.НЕТ.

Журналісти поцікавилися, чи розглядає американський лідер варіант обмежених військових ударів по Ірану на тлі переговорів між двома країнами щодо ядерної програми Тегерана та інших питань.

"Можу сказати, що я розглядаю це", - відповів Трамп.

Що передувало?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.

Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.

