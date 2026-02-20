Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану, - АР
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості обмежених ударів по Ірану.
Про це повідомляє Associated Press, пише Цензор.НЕТ.
Журналісти поцікавилися, чи розглядає американський лідер варіант обмежених військових ударів по Ірану на тлі переговорів між двома країнами щодо ядерної програми Тегерана та інших питань.
"Можу сказати, що я розглядаю це", - відповів Трамп.
Що передувало?
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.
Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.
Де логіка? Тепер Доня дає Ірану 10 днів на угоду інакше - ,,ба-бах''. І ось тут виникає логічне запитання щодо путіна: Чому ж така неймовірна рішучість і ,,обмежені удари'' не розглядаються проти агресора, який реально нищить цілу країну в центрі Європи? Можливо, тому, що путін не пише йому ,,чудових листів'', а просто ігнорує його дедлайни? Вибачте мені мій французький, але це ж типовий ,,миротворець'' на словах. Замість того, щоб реально зупинити війну в Україні, де щодня ллється кров, він збирає ,,Раду Миру'' і одночасно підтягує авіаносець Gerald R. Ford до берегів Ірану. Мабуть, у світі Доні ,,закінчити війну'' означає просто почати нову, де противник не має ядерної зброї . Бо воювати з реальним ворогом - це не твіти писати, тут справжня сміливість потрібна, а не помаранчева засмага. з гольфових полів.......Тож, поки в Україні триває пекло, Дональд грається в морський бій на Близькому Сході. Бо це ж набагато легше, ніж визнати, що твій план ''24 години'' виявився звичайним пустим передвиборчим пшиком....
