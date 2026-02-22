Хаменеї доручив підготувати Іран до війни зі США – NYT
Іран готується до можливого конфлікту зі США під керівництвом Алі Ларіджані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times, який ґрунтується на інтерв’ю з іранськими високопосадовцями та колишніми дипломатами.
Роль Ларіджані у кризі
За словами джерел, Ларіджані взяв на себе управління ключовими питаннями безпеки країни. Він очолює Вищу раду національної безпеки, координує зв’язки з Росією та регіональними партнерами, а також контролює ядерні переговори з Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкіан визнавав обмеженість своїх повноважень: "Я лікар, а не політик", – цитують його медіа. Навіть для контактів із американськими представниками міністр закордонних справ звертався до Ларіджані.
За даними співрозмовників, аятола Хаменеї визначив кілька рівнів наступництва на випадок загибелі керівництва. Найближче коло соратників має забезпечити збереження ісламської республіки навіть у разі замахів на лідерів. Ларіджані фактично керує внутрішньою та зовнішньою безпекою країни.
Військова готовність Ірану
Іранські збройні сили переведено у стан найвищої бойової готовності. Ракетні установки розміщують уздовж західного кордону з Іраком та на узбережжі Перської затоки – у радіусі ураження американських баз і території Ізраїлю. Країна періодично закривала повітряний простір для випробувань ракет і проводила навчання у Перській затоці, тимчасово перекриваючи Ормузьку протоку.
Під час останнього виступу Хаменеї заявив: "Найпотужніша армія у світі може отримати такий ляпас, що не зможе підвестися". У разі війни на вулиці великих міст виведуть підрозділи поліції, спецслужб і формування Басідж для запобігання внутрішнім заворушенням.
- Раніше повідомлялося про можливість "точкових ударів" американських військ по іранських чиновниках та командирах Корпусу вартових ісламської революції, яких США вважають відповідальними за загибель протестувальників.
- Американський президент Дональд Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ІПрямо зараз -ІРАН-вибухи від ракет. Протести на вулицях
новина 22 лютого ДТ
океан дешевої іранської нафти від шах-іншаха Пехлеві
з Богом, донні,
або як кажуть в Персії - Іншалла !
.
Аятола - в бункер, КВІР - частково до гурій, пєйзан не рахують.
Ирано-иракская война. Лет 10 шла. Закончилась полной измотанностью двух стран. Персы и арабы строго следили чтоб другой не вырвался вперед. Такие, знаете ближневосточные весы где Ирак уравновешивал Иран. Не давая особо борзеть последнему. Кстати СССР считал нужным болеть за Садама.
И тут первая армия мира впрягается и помогает Ирану устранить соперника. Всё что сейчас творит Иран, он делает благодаря Бушу.
Рейгономика - в т.ч перенос предприятий, для снижения расходов в менее развитые страны. Например Ю.В. Азию или Китай. Но об этом в следующий раз
Дрони, літайте!!!
Ракети, випускайтеся!!!
Економіка, рости!!!
Енергетика, відновлюйся!!!
Хоча ні. Якби у 2022 ЗЄ хоча б за тиждень до вторгнення почав сракою ворушити, то все було б зовсім інакше.
А взагалі якби це чмо недороблене не погодилось на авантюру з президентством, то ми б цього горя не знали. Ненавиджу люто зелену гамадрилу.
Вищенаведені країни тому доказ.
Ще вилізе в кінці та дулю скрутить авіаносцям з відстріляним БК.
Але в США є кому зупинити нового Наполеона.
І ось тепер дід в роздумах - що робити? Понти не можуть продовжуватись вічно.
Про це в неділю, 22 лютого, повідомляє видання Financial Times (FT) з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.
Сейчас - маховик начал проворачиваться только 3-й месяц. Арабские страны, помогать Ирану не будут, но против войны.
Станет ли НАТО помогать. Трампу? Решите сами.
Америка, в Европе, может расчитывать на поддержку таких милитаризированных стран как Италия, Венгрия, ну, и Словакия. Куда же без неё
По друге, тут наземної операції не буде.