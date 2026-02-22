Хаменеї доручив підготувати Іран до війни зі США – NYT

Іран готується до можливого конфлікту зі США під керівництвом Алі Ларіджані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times, який ґрунтується на інтерв’ю з іранськими високопосадовцями та колишніми дипломатами.

Роль Ларіджані у кризі

За словами джерел, Ларіджані взяв на себе управління ключовими питаннями безпеки країни. Він очолює Вищу раду національної безпеки, координує зв’язки з Росією та регіональними партнерами, а також контролює ядерні переговори з Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкіан визнавав обмеженість своїх повноважень: "Я лікар, а не політик", – цитують його медіа. Навіть для контактів із американськими представниками міністр закордонних справ звертався до Ларіджані.

За даними співрозмовників, аятола Хаменеї визначив кілька рівнів наступництва на випадок загибелі керівництва. Найближче коло соратників має забезпечити збереження ісламської республіки навіть у разі замахів на лідерів. Ларіджані фактично керує внутрішньою та зовнішньою безпекою країни.

Військова готовність Ірану

Іранські збройні сили переведено у стан найвищої бойової готовності. Ракетні установки розміщують уздовж західного кордону з Іраком та на узбережжі Перської затоки – у радіусі ураження американських баз і території Ізраїлю. Країна періодично закривала повітряний простір для випробувань ракет і проводила навчання у Перській затоці, тимчасово перекриваючи Ормузьку протоку.

Під час останнього виступу Хаменеї заявив: "Найпотужніша армія у світі може отримати такий ляпас, що не зможе підвестися". У разі війни на вулиці великих міст виведуть підрозділи поліції, спецслужб і формування Басідж для запобігання внутрішнім заворушенням.

Раніше повідомлялося про можливість "точкових ударів" американських військ по іранських чиновниках та командирах Корпусу вартових ісламської революції, яких США вважають відповідальними за загибель протестувальників.

Американський президент Дональд Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди.

