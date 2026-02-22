Хаменеї доручив підготувати Іран до війни зі США – NYT

Іран готується до війни з США

Іран готується до можливого конфлікту зі США під керівництвом Алі Ларіджані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times, який ґрунтується на інтерв’ю з іранськими високопосадовцями та колишніми дипломатами.

Роль Ларіджані у кризі

За словами джерел, Ларіджані взяв на себе управління ключовими питаннями безпеки країни. Він очолює Вищу раду національної безпеки, координує зв’язки з Росією та регіональними партнерами, а також контролює ядерні переговори з Вашингтоном. Президент Масуд Пезешкіан визнавав обмеженість своїх повноважень: "Я лікар, а не політик", – цитують його медіа. Навіть для контактів із американськими представниками міністр закордонних справ звертався до Ларіджані.

За даними співрозмовників, аятола Хаменеї визначив кілька рівнів наступництва на випадок загибелі керівництва. Найближче коло соратників має забезпечити збереження ісламської республіки навіть у разі замахів на лідерів. Ларіджані фактично керує внутрішньою та зовнішньою безпекою країни.

Військова готовність Ірану

Іранські збройні сили переведено у стан найвищої бойової готовності. Ракетні установки розміщують уздовж західного кордону з Іраком та на узбережжі Перської затоки – у радіусі ураження американських баз і території Ізраїлю. Країна періодично закривала повітряний простір для випробувань ракет і проводила навчання у Перській затоці, тимчасово перекриваючи Ормузьку протоку.

Під час останнього виступу Хаменеї заявив: "Найпотужніша армія у світі може отримати такий ляпас, що не зможе підвестися". У разі війни на вулиці великих міст виведуть підрозділи поліції, спецслужб і формування Басідж для запобігання внутрішнім заворушенням.

  • Раніше повідомлялося про можливість "точкових ударів" американських військ по іранських чиновниках та командирах Корпусу вартових ісламської революції, яких США вважають відповідальними за загибель протестувальників.
  • Американський президент Дональд Трамп дає Ірану 48 годин для відповіді щодо ядерної угоди.

Топ коментарі
Пора ірану відповісти і за шахеди, і за ракети, і за Авіалінії України...
Война будет. Ракетно-авиационной и потому недолгой. Трамп заявит о победе, Иран тоже и все вернется к исходному.
хтілося би ,шо Іран повернув свою свободу ,яка була до ісламської революції , шоб ісламізм більше не пригнічував своїх жінок красунь , іранці розумні люди , освідчені , а політично треба мінятися ...
https://www.youtube.com/watch?v=X0_nSICLqpo

ІПрямо зараз -ІРАН-вибухи від ракет. Протести на вулицях
NYT: АЯТОЛА ХАМЕНЕЇ ПЕРЕДАВ ФАКТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІРАНОМ АЛІ ЛАРІДЖАНІ НА ТЛІ МОЖЛИВОЇ ВІЙНИ ЗІ США-
новина 22 лютого ДТ
Погано. Нафта подорожчає.
Уже...11 баксов отыграла...но на нефть из рашки это глобально не влияет. Все равно никто кроме Китая и Индии ее не берет, а эти руки выкручивают как хотят. А почему бы и не выкручивать если клиент плотно зафиксирован.
але потім що буде !!!!!!!!
океан дешевої іранської нафти від шах-іншаха Пехлеві

з Богом, донні,
або як кажуть в Персії - Іншалла !

.
Зассыт Дони. Зуб даю (в течении месяца)
Головне не ціна на нафту, а те щоб Х'уйло не зміг продати жодної бочки і лопнув від злості
Ти, хамені, на грубість нариваєшся!
Переживуть.
Аятола - в бункер, КВІР - частково до гурій, пєйзан не рахують.
Бункери пробиваються.Є супербомби.
Не сильно-то вони й допомогли впоратись з Фордо.
Є якісь докази? Іран то після того підсів.
Були публікації, що після цих ударів ядерна програма згорнута чи зупинена не була, і не було ознак виходу об'єкта з ладу.
Публікує жовта преса.Ці бомби спеціально для таких цілей.Вони ефективніші за ядерну зброю.
Якраз ти і начитався якоїсь жовтятини та так що задравши пальця побачив у ньому прутня ((( Ану , телепню , назви різницю між кілотонною і декатонною ((
Ну ти напевно краще знаєш,від тих хто розробляв операцію і тих хто зброю виготовляв.
Та ні , я тобі свято вірю ((( То що там між кіло та дека- у чому різниця ??? А на закусь - розкажи мені іще байку від Трумпа що вивезти збагачений уран не можна , бо "він дуже важкий " ((
Уран можна вивезти,якщо є куди і якщо там не пошкоджено все.
То що там між кіло та дека- у чому різниця ???
бункери пробиваються, але не війскові обєкти в горах , в печерах
Чого б це? Гори також пробиваються.Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально.
"Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально." Твоєю голівонькою раптом не намагалися до бункеру у горах пробитися ? Ти хоч почитай яка глибина золотодобувних шахт у ПАР перш аніж херню писати про нереальність тунелів у горах . Саме через нереальність збудували тунелі у Альпах (((
Шахта не бункер.І ядерну зброю там ніхто робити не буде.Ти умови в шахті бачив.Вони самі завалюються,не те щоб там хтось бомби робив.Тому краще мовчи.
Ти , дурнику , поїдь до Румунії , покатайся на оглядовому колесі у соляній шахті , поруч на човнику поплавай , а потім якщо не дійде рівень твого власного маразму - там і втопися ((
Соляна шахта,то напевно захищений бункер.Ну ну.
Соляна шахта - це про рівень твого ідіотизму як шахти самі руйнуються ((
До речі - а ти сам особисто хоч раз був у "атомному " бункері ? ((
https://www.google.com/search?sca_esv=55**************&sxsrf=ANbL-n7f6l8qrNm6KtZu4cQ8vRl7RAB21Q:1771805301769&q=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB+%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%9F%D0%90%D0%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP3f2Mqe6SAxWGHhAIHU1aLRQQBSgAegQIDhAB&biw=1356&bih=638&dpr=1 Обвал шахти в ПАР
ти сам особисто хоч раз був у "атомному " бункері ?
Ти напевно був,бо радіація сильно вплинула.
Трішки менше аніж на тебе "пробивна сила бункера" То що - ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ? ))
Ти вже ''дьорганим'' став,з купою пробілів.Це остання стадія.Ти вже раз побачив,тобі вистачило.
То що - ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ? ))
Ти побачив раз і назавжди.
Я то побачив , а ти , дурнику малолітній , чи пердуне старий , ти того бункера хоч раз уживу бачив , телепню ?
Ну так воно і видно,що бачив.
Можно не вниз, а вбок, так наверно проще.
дехкане (перс. دهقان, dehqān)
Гадаю Іран навляє піндосам .
Нагадай, хто розвалякав режим Хусейна і помножив на нуль четверту армію Світу?
Я, я знаю. Это Америка. Великая страна!!!
Ирано-иракская война. Лет 10 шла. Закончилась полной измотанностью двух стран. Персы и арабы строго следили чтоб другой не вырвался вперед. Такие, знаете ближневосточные весы где Ирак уравновешивал Иран. Не давая особо борзеть последнему. Кстати СССР считал нужным болеть за Садама.
И тут первая армия мира впрягается и помогает Ирану устранить соперника. Всё что сейчас творит Иран, он делает благодаря Бушу.
Рейгономика - в т.ч перенос предприятий, для снижения расходов в менее развитые страны. Например Ю.В. Азию или Китай. Но об этом в следующий раз
Якщо б війна була б тільки сухопутніми військами то думаю що Іран вигравби😁.
скоріш за все. он з афгану босоногі бабаї- таліби вигнали виспідками ті США
Можете назвати дату і місце битви, в якій звитяжні таліби наголову розбили піндосські війська, що змусило їх залишки ганебно тікати з Афганістану?
Дату забув , але запам'ятав як ті героїчні янкі тікали з Кабула так що все озброєння залишили талібам , а на додачу - тисячі цивільних на поталу .
Я взагалі-то спросив дату битви, в якій таліби розгромили підрозділи США, змусивши їх стрімко та ганебно тікати, рятуючи свої життя.
А я взагалі-то відповів що вони і без битви обісралися вище голови , змушені стрімко та ганебно тікати з Кабула , рятуючи свої життя. Як кажуть полководці : «Найкраща битва - та, яка не відбулася» , це і талібів як виявилося , стосується .
Якщо тільки сухопітніми,то також ні.
Якщо тільки сухопутніми військами то Іран переможе з вірогідністю 80%. Тому що в США після перших важких втрат почнется деморалізація суспільства через що почнуться великі протести і байкот мобілізації що призведе до відставки президента, зупинки війни, і виведення військ з країни.
Навалялка не виросла. Тим більше що США може легко загнати Іран в кам'яний вік, просто розбомбивши основні економічні центри.
це тіпа як той ролік про собак гавкають один на одного через ворота ,злобні капець! , ворота відсунули вся агресія кудись ділась. ніхто нікого не кусає.
А я думав, що тільки ЗЄ так вміє. 😁 ППО, будуйся!!!
Дрони, літайте!!!
Ракети, випускайтеся!!!
Економіка, рости!!!
Енергетика, відновлюйся!!!

Хоча ні. Якби у 2022 ЗЄ хоча б за тиждень до вторгнення почав сракою ворушити, то все було б зовсім інакше.
А з 19-го якби менше сракою ворушив на розмінуванні та нищенні оборонки.
А взагалі якби це чмо недороблене не погодилось на авантюру з президентством, то ми б цього горя не знали. Ненавиджу люто зелену гамадрилу.
хтілося би ,шо Іран повернув свою свободу ,яка була до ісламської революції , шоб ісламізм більше не пригнічував своїх жінок красунь , іранці розумні люди , освідчені , а політично треба мінятися ...
Хочеш щоб вони також почали вимирати так само швидко як зараз вимирає Європа?😂
Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Туреччина, Оман, Бахрейн - живуть як білі люди і при цьому ніяких ознак вимирання не демонструють, поганці.
А ці країни що входять в ЄС? НІ. Виконують дурнуваті правила про гендерну рівність? НІ. Пропагують ЛГБТ? НІ.
Щоб жити гідно, не обов'язково входити в ЄС.
Вищенаведені країни тому доказ.
Та так звана "свобода" були лише в рамках Тегерану. За столицею та сама жопа
чому тампон не пошле віткоффа до аятоли щоб той дізнався які у іранців мотиви та цілі ?
І кушнера)) потролив би іранців національністю переговірників
Думаю «звізда» Ірану, там вбити отого притрушеного діда і з десяток самих упоротих біля нього, то іранці самі закінчать справу з переворотом
Притрушений дід - в глибокому бункері під надійною охороною.
Ще вилізе в кінці та дулю скрутить авіаносцям з відстріляним БК.
А що тут такого - Ізраїль перемогли, а зараз настала черга США зазнати поразки Місцевий телемарафон не буде брехати
Трампу не дають спати "лаври" фуйла.
Але в США є кому зупинити нового Наполеона.
І ось тепер дід в роздумах - що робити? Понти не можуть продовжуватись вічно.
Мадуро може підказати, як воювати з США. Якщо наглядач дозволить🤣
Не можливо нарити в горах на кілометри в низ і навіть на сотні метрів,практично нереально.(ЯКЩО ДУМАТИ МІСЦЕМ НА КОТРОМУ СИДИШ. ТО НЕ МОЖЛИВ. А КОЛИ БУДЕШ ДУМАТИ "ЧЕРЕПКОМ". ТО ЗГАДАЄШ ПРО ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ.СОЛІ.КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ВЕЛИКІЙ ГЛИБИНІ.Бомби пробивають до 100 метрів.а печери на сотні метрів під землею...Хер їх бімбою проб'єш....
Пробивати не треба, достатню потужний підземний вибух просто поховае той бункер і перетворить в гробницю.
як збираєшся організувати і практично виконати, в чужій державі потужний підземний вибух???
Бомби для знищення укріплених бункерів розробляють ще з часів другої світової.
читаєш і думаєш.якщо маєш чим...???(((https://explainer.ua/gbu-57-bomba-yaka-probyvaye-gory-yak-vona-pratsyuye-i-chomu-tilky-ssha-mozhut-yiyi-zastosuvaty/
Іран домовився з Росією про закупівлю 500 мобільних пускових установок «Верба» та приблизно 2500 переносних зенітних ракет 9М336 на суму 500 млн євро протягом трьох років. Москва та Тегеран підписали відповідну угоду ще в грудні 2025 року.
Про це в неділю, 22 лютого, повідомляє видання Financial Times (FT) з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.
Тішить таки те , що аятола Хаменеї все-таки знайшов час відірватися від перегляду старих касет і доручив підготувати Іран до війни..... Мабуть, у Тегерані вирішили, що роль ,,головного лиходія'' без фінальних титрів - це якось не солідно....Іран зараз повністью нагадує того самого учня, який списує контрольну у Саддама Хусейна, знаючи, що той її завалив. Натуральний косплей Саддама: Ті ж самі граблі, тільки в профіль.....Тільки замість пробірок із ,,''хімією, якими колись трясли в ООН, тепер у нас атомна програма та збагачений уран...Спадковість чи співпадіння? Так думаю що ні....Хоча сценарій один і той самий - спочатку ,,ми мирні люди, але ракети в підвалі тримаємо'', потім ,,ми нікого не боїмося'', а закінчується потім все зазвичай у бункері або під ним. Якщо для Іраку вистачило міфічної біологічної зброї, то Іран старався ще краще - вони справді , збагачують уран до рівнів близьких до збройових, щоб ніхто точно не засумнівався: привід для демократизації є. А нагадування про те, що іракська армія (на той момент ,четверта у світі'', між іншим) розсипалася за 100 годин наземної операції, в Тегерані намагаються ігнорувати. Звісно, Іран - це гори і проксі-групи, але проти авіаносних груп США , які вже в позиції, ці ,,шахеди'' виглядають як спроба відбитися від мухобойки розлюченим роєм комарів.... Світ явно втомився вже від цієї геополітичної скалки. І схоже, що Трамп налаштований не на ,,глибоку стурбованість'', а на конкретне ,,видалення''. Тим більш що йому вкрай зараз потрібна швидка, маленька і переможна війна для підняття свого рейтінгу, щоб довести всьому світові що він таки ,,крутий мачо'', який може вирішувати проблеми (особливо на фоні його ганебноі поведінки по відношенню до путіна)...Це ж звийчайна тактика усіх таких. заср....ців - якщо боішся побити сильного - бий слабшого...І ще такий цікавий, малопітний але важливий нюанс: Хаменеї вже призначив Алі Ларіджані відповідальним за ,,виживання режиму''. Тобто сам Аятола вже потроху пакує валізи (чи перевіряє герметичність бункера), розуміючи, що ,,момент істини'' таки наближається......Якщо історія нас чогось і вчить, то це тому, що коли США починають переміщувати авіаносці ,,для стримування'', у диктаторів зазвичай залишається дуже мало часу, щоб насолодитися своєю величчю. Іран може стати черговим доказом того, що ядерний шантаж - це не квиток у вічність, а швидкий потяг до фіналу зразка 2003 року.....
Полтора года Буш явно готовился к войне, подтягивая через пол мира сухопутные войска. Была создана коалиция арабских стран. И всё НАТО по мандату ООН принимало участие.
Сейчас - маховик начал проворачиваться только 3-й месяц. Арабские страны, помогать Ирану не будут, но против войны.
Станет ли НАТО помогать. Трампу? Решите сами.
Америка, в Европе, может расчитывать на поддержку таких милитаризированных стран как Италия, Венгрия, ну, и Словакия. Куда же без неё
Коаліція допомогла під час Війни в Затоці. В 2003 році США в соло катку затащило.
По друге, тут наземної операції не буде.
Хай трампон ще потягне трохи..може рушники добре підготуються
