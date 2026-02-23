Тегеран пропонує нові поступки у ядерних переговорах зі США, - Reuters

Іран сигналізував Сполученим Штатам про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення санкцій і визнання права на збагачення урану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Після двох раундів переговорів сторони все ще мають суттєві розбіжності, зокрема щодо масштабів і послідовності скасування санкцій США. Водночас, за даними агентства, Тегеран запропонував нові компромісні кроки, намагаючись зберегти дипломатичний процес і уникнути можливого військового удару Вашингтона.

Ядерні поступки в обмін на санкції

За словами джерела, Іран готовий розглянути варіант, за якого половину найбільш збагаченого урану буде відправлено за кордон, а іншу частину — розбавлено. Також Тегеран допускає участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.

Втім, ключовою умовою залишається офіційне визнання США права Ірану на мирне збагачення урану та поетапне скасування економічних обмежень.

"Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах", – зазначив співрозмовник агентства.

Економічні пропозиції для США

Іран також запропонував допустити американські компанії до участі в нафтогазових проєктах у межах ширшого економічного пакета домовленостей. За словами чиновника, Сполученим Штатам запропоновано можливості для інвестицій та отримання економічної вигоди в енергетичному секторі Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що очікує зустрічі зі спецпредставником президента Дональда Трампа — Стівом Віткоффом — у Женеві найближчим часом. За його словами, шанс на дипломатичне врегулювання все ще зберігається.

Переговори тривають на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном та побоювань щодо можливого силового сценарію.

