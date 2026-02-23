Тегеран пропонує нові поступки у ядерних переговорах зі США, - Reuters
Іран сигналізував Сполученим Штатам про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення санкцій і визнання права на збагачення урану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.
Після двох раундів переговорів сторони все ще мають суттєві розбіжності, зокрема щодо масштабів і послідовності скасування санкцій США. Водночас, за даними агентства, Тегеран запропонував нові компромісні кроки, намагаючись зберегти дипломатичний процес і уникнути можливого військового удару Вашингтона.
Ядерні поступки в обмін на санкції
За словами джерела, Іран готовий розглянути варіант, за якого половину найбільш збагаченого урану буде відправлено за кордон, а іншу частину — розбавлено. Також Тегеран допускає участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.
Втім, ключовою умовою залишається офіційне визнання США права Ірану на мирне збагачення урану та поетапне скасування економічних обмежень.
"Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах", – зазначив співрозмовник агентства.
Економічні пропозиції для США
Іран також запропонував допустити американські компанії до участі в нафтогазових проєктах у межах ширшого економічного пакета домовленостей. За словами чиновника, Сполученим Штатам запропоновано можливості для інвестицій та отримання економічної вигоди в енергетичному секторі Ірану.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що очікує зустрічі зі спецпредставником президента Дональда Трампа — Стівом Віткоффом — у Женеві найближчим часом. За його словами, шанс на дипломатичне врегулювання все ще зберігається.
Переговори тривають на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном та побоювань щодо можливого силового сценарію.
Що відомо?
- У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.
Якби це стосувалося нормальної країни, це було б норм.
Ірану, який є країною з фанатичним режимом, заточеним на знищення невірних, однозначно ні.
Наразі Пекін, здається, більше зосереджений на протидії одностороннім діям США, ніж на забезпеченні виживання самого іранського режиму.
У 2024 році загальний обсяг торгівлі Китаю з шістьма країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, становив приблизно 257 мільярдів доларів, згідно з доповіддю лондонського аналітичного центру Asia House. Двостороння торгівля Китаю з Іраном була лише часткою цієї суми і в тому ж році становила менше ніж 14 мільярдів доларів, за даними китайського уряду.
Увійшовши на службу у 2017 році, J-20 скористався перевагами китайських темпів виробництва, що зробило його одним із найчисленніших винищувачів п'ятого покоління поза межами Сполучених Штатів.
Його система датчиків, що включає РЛС з активною фазованою антеню (AESA) та далекобійні ракети, такі як PL-15, робить його надзвичайно привабливою платформою для Ірану.
Якщо ця платформа стане доступною режиму в Тегерані, це дозволить його повітряним силам, за наявності достатнього навчання та часу, кинути виклик повітряному домінуванню та потенційно стримувати дії Сполучених Штатів.