Тегеран пропонує нові поступки у ядерних переговорах зі США, - Reuters

Іран сигналізував Сполученим Штатам про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення санкцій і визнання права на збагачення урану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Після двох раундів переговорів сторони все ще мають суттєві розбіжності, зокрема щодо масштабів і послідовності скасування санкцій США. Водночас, за даними агентства, Тегеран запропонував нові компромісні кроки, намагаючись зберегти дипломатичний процес і уникнути можливого військового удару Вашингтона.

Ядерні поступки в обмін на санкції

За словами джерела, Іран готовий розглянути варіант, за якого половину найбільш збагаченого урану буде відправлено за кордон, а іншу частину — розбавлено. Також Тегеран допускає участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.

Втім, ключовою умовою залишається офіційне визнання США права Ірану на мирне збагачення урану та поетапне скасування економічних обмежень.

"Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах", – зазначив співрозмовник агентства.

Економічні пропозиції для США

Іран також запропонував допустити американські компанії до участі в нафтогазових проєктах у межах ширшого економічного пакета домовленостей. За словами чиновника, Сполученим Штатам запропоновано можливості для інвестицій та отримання економічної вигоди в енергетичному секторі Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що очікує зустрічі зі спецпредставником президента Дональда Трампа — Стівом Віткоффом — у Женеві найближчим часом. За його словами, шанс на дипломатичне врегулювання все ще зберігається.

Переговори тривають на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном та побоювань щодо можливого силового сценарію.

Що відомо? 

  • У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.

Топ коментарі
визнання права на збагачення урану

Якби це стосувалося нормальної країни, це було б норм.
Ірану, який є країною з фанатичним режимом, заточеним на знищення невірних, однозначно ні.
23.02.2026 02:50 Відповісти
А Хезболла та Хамас - це самодостатні благодійні організації. Ага.
23.02.2026 08:43 Відповісти
Тупі чалмоносці, вчіться у кацапів - щоб укласти піс діл, замість урану потрібно збагачувати Трампиню з його зятьком.
23.02.2026 01:50 Відповісти
Иран ни на кого не нападал вот уже 300+ лет, в отличие от Израиля и других стран. Вряд ли такой показатель миролюбивости есть у как-либо другой страны.
23.02.2026 05:24 Відповісти
ООН и куча стран включая США и сам Израиль также спонсировали ХАМАС, и что? Хезболла тоже не с одних реалов иранских живёт. Вы что сказать то хотели? Если вы давали деньги соседу на водку то это не он кого то убьет или задавит, а вы?
23.02.2026 20:26 Відповісти
Приїдь в Україну, посиди під шахедами - тоді будеш про миролюбність *********
23.02.2026 17:17 Відповісти
Это Иран посылает их вам? Плиз. Иран помог России намного меньше чем Украина, качая их нефть и газ последние 4 года.
23.02.2026 19:59 Відповісти
Ще раз кажу - не треба брехати. Іран продавав їх русні, чудово знаючи в кого вони полетять і технології виготовлення він теж продав. І про газ з нафтою теж чиста брехня - варто було нам на пару тижнів призупинити прокачку нафти в ЄС як фіцо-орбани вже блокують нам всю західну допомогу а Європка "розводить руками". Отже ця прокачка ніяк не може бути нашою добровільною ініціативою - інакше нам просто викручували би руки на старті.
23.02.2026 20:03 Відповісти
Любая торговля прямо или косвенно сводится к оружию и финансированию армии.
23.02.2026 20:33 Відповісти
А як же. Тоді США фінасують всіх терористів світу - бо ж торгують зі всім арабськими країнами і рашкою.
23.02.2026 20:37 Відповісти
Україна маючи кілька АЕС,не збагачує нічого.Там де збагачення,там недалеко ядерна бомба.США, перекинули вже близько 40 відсотків свої авіаці,на Близький Схід.Це колосальна кількість.Напевно буде якась операція.
23.02.2026 03:18 Відповісти
На наших АЕС це неможливо хробити. Інша технологія.
23.02.2026 07:02 Відповісти
І на АЕС взагалі не збагачують уран, а отримують плутоній. Це можна було робити в Чорнобилі.
23.02.2026 07:04 Відповісти
ТВЕЛи містить збагачений уран.Ми могли би самі їх виготовляти.
23.02.2026 10:25 Відповісти
Я і не казав,що на станціях він збагачується.В москалів до речі якраз є кілька чорнобильського типу.
23.02.2026 10:29 Відповісти
Лише китайці могли б значно допомогти зброєю Ірану, але...............
Наразі Пекін, здається, більше зосереджений на протидії одностороннім діям США, ніж на забезпеченні виживання самого іранського режиму.

У 2024 році загальний обсяг торгівлі Китаю з шістьма країнами Ради співробітництва країн Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, становив приблизно 257 мільярдів доларів, згідно з доповіддю лондонського аналітичного центру Asia House. Двостороння торгівля Китаю з Іраном була лише часткою цієї суми і в тому ж році становила менше ніж 14 мільярдів доларів, за даними китайського уряду.
23.02.2026 03:27 Відповісти
10 лютого 2026 року китайські посадовці представили модель стелс-винищувача J-20 командиру ВПС Ісламської республіки Іран у Тегерані, що стало сигналом нової ери військової співпраці.
Увійшовши на службу у 2017 році, J-20 скористався перевагами китайських темпів виробництва, що зробило його одним із найчисленніших винищувачів п'ятого покоління поза межами Сполучених Штатів.
Його система датчиків, що включає РЛС з активною фазованою антеню (AESA) та далекобійні ракети, такі як PL-15, робить його надзвичайно привабливою платформою для Ірану.
Якщо ця платформа стане доступною режиму в Тегерані, це дозволить його повітряним силам, за наявності достатнього навчання та часу, кинути виклик повітряному домінуванню та потенційно стримувати дії Сполучених Штатів.
23.02.2026 03:36 Відповісти
Рушникоголові тримають трампона за ідіота. І правильно роблять.
23.02.2026 07:24 Відповісти
Иранцам нельзя верить. Они тянут время.
23.02.2026 08:31 Відповісти
Нідочого вони не добазаряться. Тромб вже все вирішив. Інакше весь світ ще голосніше буде сміятися над америкосами які будуть назад додому тягнути весь свій шмон який вони стягували під іран
23.02.2026 08:38 Відповісти
Повір, добазаряться. Бо там є інтереси Кацапії які Трамп не буде порушувати. Зараз рудий просто грає в самця.
23.02.2026 09:35 Відповісти
 
 