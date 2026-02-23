Іран та РФ уклали секретну угоду на постачання ракет для Тегерана, - FT
Іран уклав із Росією секретну угоду на суму 500 мільйонів євро щодо закупівлі сучасних переносних ракетних систем.
Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі угоди
Згідно з угодою, Росія поставить Ірану 500 переносних ракетних установок "Верба" та 2500 ракет "9М336" у три транші впродовж 2027–2029 років. Відповідну угоду Москва та Тегеран підписали у грудні 2025 року.
За даними джерел видання, Тегеран звернувся до Москви із запитом на купівлю портативних ракет у липні 2025 року - на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану.
Один із колишніх високопосадовців США заявив, що Росія могла розглядати угоду як спосіб відновити відносини з Іраном після того, як вона фактично не надала підтримки союзнику під час 12-денної війни з Ізраїлем.
Договір було погоджено між російським "Рособоронекспортом" та представником Міністерства оборони Ірану.
Згідно з документами, "Рособоронекспорт" продає Ірану ракети 9М336 по €170 000 за одиницю, а пускові механізми – по €40 000.
"Росія регулярно оцінює міжнародні поставки озброєнь у євро та доларах попри західні санкції", - зазначає Financial Times.
Крім цього, угода включає 500 приладів нічного бачення "Mowgli-2" для відстеження літаків та інших цілей у темряві.
А аятоллам можна.
ПНБ "Мауглі" розроблений вже на роісє у 2014-2015 роках.
Вибач.
А за умов відсутності грошей заїбуться вони давити голодні бунти.
Да і проксі Ірану не за здорово живеш воюють.
Нє. Автомати та кулемети у Ксіру залишаться, якщо Ксір це переживе. 😁
Просто у твоєму колхозі про це не відомо.
Ізраїльтяне постійно кажуть, що на крайняк (бо це вдарить не тільки по режиму) можна його винести і Іран одразу стане на холостий ход дуже надовго.
Не уявляю, що ти повинен зробити, щоб бути зі мною на одній хвилі чи хоча б поряд з нею.
- Зорова втома (астенопія
- Ефект «тимчасової сліпоти»
- Синє світло дисплеїв
- Порушення бінокулярного зору.
Враховуючи, що це зроблено у країні, у якій на людей начхати, певен, що іранці зможуть насолодитися ними всіма.
З чим саме ти не згоден?
ракета 9М336пусковий механізм 9П521наземний радіолокаційний запитувач «свій - чужий» 1Л229Врухомий контрольний пункт 9В861малогабаритний радіолокаційний виявлювач https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%9B122_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%C2%BB 1Л122модуль планування 9С931модуль розвідки та керування 9С932−1переносний модуль керування вогнем 9С933 (в бригадному комплекті)вбудований монтажний комплект 9С933−1 (в дивізійному комплекті)комплект засобів автоматизації стрільця-зенітника 9С935навчально-тренувальні засоби.......
Ти срач не за іглу починав , а за вербу . Я тобі написав що навіть сорокарічна ігла виявилося що діє . Тепер ти відкочуєшся до ігли і починаєш виправдовуватися стосовно неї , бо на ній застосовують мауглі ...... а яким боком верба до ігли якщо це хоч і схоже , але різні пзрк ?
А тепер про симтоми і наслідки - ти поки зі мною срався очам дав більше навантаження у сто разів аніж здійснив постріл із ПЗРК ....... і так , воювати взагалі для організму шкідливо вцілому , якщо ти не знав , навіть бронік калічить , не носи його (((
Мова взагалі була виключно про ПНБ "Мауглі".