Іран та РФ уклали секретну угоду на постачання ракет для Тегерана, - FT

Іран уклав із Росією секретну угоду на суму 500 мільйонів євро щодо закупівлі сучасних переносних ракетних систем.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі угоди

Згідно з угодою, Росія поставить Ірану 500 переносних ракетних установок "Верба" та 2500 ракет "9М336" у три транші впродовж 2027–2029 років. Відповідну угоду Москва та Тегеран підписали у грудні 2025 року.

За даними джерел видання, Тегеран звернувся до Москви із запитом на купівлю портативних ракет у липні 2025 року - на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану.

Один із колишніх високопосадовців США заявив, що Росія могла розглядати угоду як спосіб відновити відносини з Іраном після того, як вона фактично не надала підтримки союзнику під час 12-денної війни з Ізраїлем.

Договір було погоджено між російським "Рособоронекспортом" та представником Міністерства оборони Ірану.

Читайте також: Іран впродовж останніх років продав Росії ракет на майже $3 млрд, - Bloomberg

Згідно з документами, "Рособоронекспорт" продає Ірану ракети 9М336 по €170 000 за одиницю, а пускові механізми – по €40 000.

"Росія регулярно оцінює міжнародні поставки озброєнь у євро та доларах попри західні санкції", - зазначає Financial Times.

Крім цього, угода включає 500 приладів нічного бачення "Mowgli-2" для відстеження літаків та інших цілей у темряві.

Читайте також: Іранський суховантаж Rona, що міг перевозити зброю до РФ, тоне у Каспійському морі