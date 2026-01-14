Іранський суховантаж Rona, що міг перевозити зброю до РФ, тоне у Каспійському морі

У Каспійському морі зазнало аварії іранське вантажне судно Rona. Суховантаж курсує морським маршрутом, що використовують для перевезення зброї з Ірану до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Туркменістану.

Подробиці

Там зазначили, що судно ходить під прапором Ірану. На борту було 14 громадян Індії та Ірану, всі вони врятовані.

Перевезення зброї до РФ

Згідно з даними відстеження, суховантаж Rona з жовтня 2024 року по грудень 2025 року 20 разів заходив до портів Астрахані, Махачкали та Азова. Він ходив туди з іранських портів Амірабад і Анзелі. Зараз він виконував черговий рейс до Астрахані, пише російське видання "Важные истории".

  • CNN у 2023 році писало, що між вказаними портами проходить маршрут поставок іранської зброї до РФ.
  • Журналісти The Wall Street Journal з'ясували, що таким чином сотні тисяч артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів потрапляють до Росії.

+17
Побільше та почастіше таких новин.
14.01.2026 19:01
+10
Браво СБУ!!!
14.01.2026 18:44
+9
ну треба терміново ДОПОМОГТИ!
рибкам і ракам
14.01.2026 18:46
я думаю и СБУ Малюк и Буданов.так что зря наши говном в них кидали.
14.01.2026 23:08
яка сумна новина...
14.01.2026 18:48
14.01.2026 19:13
Ну так, через зустріч з нашими дронами корабель зазнав аварії. Сім футів над мачтою!
14.01.2026 18:48
Погано що індусів врятовано 😩
14.01.2026 18:50
Може він через них і тоне... індуси то такі хлопці... всяке буває...
14.01.2026 19:06
Погано, що громадян Ірану врятовано. А на індійців всім насрати, в тому числі самим індійцям, тому в них так і насрано.
14.01.2026 20:52
Побільше та почастіше таких новин.
Цікаво це ще Малюк, чи вже ні?
14.01.2026 19:05
може хмара надійшла?
14.01.2026 20:43
Може самокат?
14.01.2026 21:02
... водний велосипед!
14.01.2026 21:04
Під час 2-ї СВ на боці гітлерівської Німеччини воювала така собі РОНА (Русская Освободительная Народная Армия).
Зла іронія. Rona&РОНА
14.01.2026 19:09
Рона річка у Франції .
15.01.2026 05:55
Я писав не річку, а про кацапів.
29-та гренадерська дивізія СС «РОНА» (1-ша російська)
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RONA_2_versions.svg

КомандуванняВизначні
командувачі
Б. В. Камінський
К. П. Воскобойнік
15.01.2026 07:59
Допоможіть йому дронами...
14.01.2026 19:12
Це коли судно почало тонути, то зробили перерестрацію на іранське?
14.01.2026 19:15
як потоне, перереєструють на радянську реєстрацію.
14.01.2026 20:54
Малюк взяв ,, відгули" і бешкетує .
14.01.2026 19:18
Нічого надзвичайного, судно виявилося важчим від води.
14.01.2026 20:09
ну так потонуло ,чи ще ?.... ...
14.01.2026 20:50
И на дно они ложатся, с якорями сундуками, оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем...
14.01.2026 21:31
Згадалось. )

https://youtu.be/vw1KsslKrSI "Эй, дурень, бросай ружьё да всплывай"
14.01.2026 21:49
а Бог есть
14.01.2026 21:52
Плачим и скарбим.
14.01.2026 22:50
Большая уРона, однако!
15.01.2026 13:26
 
 