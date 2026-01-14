Іранський суховантаж Rona, що міг перевозити зброю до РФ, тоне у Каспійському морі

У Каспійському морі зазнало аварії іранське вантажне судно Rona. Суховантаж курсує морським маршрутом, що використовують для перевезення зброї з Ірану до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Туркменістану.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Там зазначили, що судно ходить під прапором Ірану. На борту було 14 громадян Індії та Ірану, всі вони врятовані.

Перевезення зброї до РФ

Згідно з даними відстеження, суховантаж Rona з жовтня 2024 року по грудень 2025 року 20 разів заходив до портів Астрахані, Махачкали та Азова. Він ходив туди з іранських портів Амірабад і Анзелі. Зараз він виконував черговий рейс до Астрахані, пише російське видання "Важные истории".

CNN у 2023 році писало, що між вказаними портами проходить маршрут поставок іранської зброї до РФ.

Журналісти The Wall Street Journal з'ясували, що таким чином сотні тисяч артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів потрапляють до Росії.

