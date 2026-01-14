РУС
Иранский сухогруз Rona, который мог перевозить оружие в РФ, тонет в Каспийском море

Иранский сухогруз Rona

В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona. Сухогруз курсирует по морскому маршруту, используемому для перевозки оружия из Ирана в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетМИД Туркменистана.

Подробности

Там отметили, что судно ходит под флагом Ирана. На борту находились 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США сокращают военное присутствие на авиабазе в Катаре на фоне угрозы ударов по Ирану, - CNN

Перевозка оружия в РФ

Согласно данным отслеживания, сухогруз Rona с октября 2024 года по декабрь 2025 года 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели. Сейчас он выполнял очередной рейс в Астрахань, пишет российское издание "Важные истории".

  • CNN в 2023 годуписало, что между указанными портами проходит маршрут поставок иранского оружия в РФ.
  • Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что таким образом сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов попадают в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg

Автор: 

+15
Побільше та почастіше таких новин.
14.01.2026 19:01 Ответить
+9
ну треба терміново ДОПОМОГТИ!
рибкам і ракам
14.01.2026 18:46 Ответить
+8
Браво СБУ!!!
14.01.2026 18:44 Ответить
Браво СБУ!!!
14.01.2026 18:44 Ответить
ну треба терміново ДОПОМОГТИ!
рибкам і ракам
14.01.2026 18:46 Ответить
яка сумна новина...
14.01.2026 18:48 Ответить
14.01.2026 19:13 Ответить
Ну так, через зустріч з нашими дронами корабель зазнав аварії. Сім футів над мачтою!
14.01.2026 18:48 Ответить
Погано що індусів врятовано 😩
14.01.2026 18:50 Ответить
Може він через них і тоне... індуси то такі хлопці... всяке буває...
показать весь комментарий
Погано, що громадян Ірану врятовано. А на індійців всім насрати, в тому числі самим індійцям, тому в них так і насрано.
14.01.2026 20:52 Ответить
Побільше та почастіше таких новин.
14.01.2026 19:01 Ответить
Цікаво це ще Малюк, чи вже ні?
14.01.2026 19:05 Ответить
може хмара надійшла?
показать весь комментарий
Може самокат?
14.01.2026 21:02 Ответить
... водний велосипед!
14.01.2026 21:04 Ответить
Під час 2-ї СВ на боці гітлерівської Німеччини воювала така собі РОНА (Русская Освободительная Народная Армия).
Зла іронія. Rona&РОНА
14.01.2026 19:09 Ответить
Допоможіть йому дронами...
14.01.2026 19:12 Ответить
Це коли судно почало тонути, то зробили перерестрацію на іранське?
14.01.2026 19:15 Ответить
як потоне, перереєструють на радянську реєстрацію.
14.01.2026 20:54 Ответить
Малюк взяв ,, відгули" і бешкетує .
14.01.2026 19:18 Ответить
Нічого надзвичайного, судно виявилося важчим від води.
14.01.2026 20:09 Ответить
ну так потонуло ,чи ще ?.... ...
14.01.2026 20:50 Ответить
И на дно они ложатся, с якорями сундуками, оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем...
14.01.2026 21:31 Ответить
Згадалось. )

https://youtu.be/vw1KsslKrSI "Эй, дурень, бросай ружьё да всплывай"
14.01.2026 21:49 Ответить
а Бог есть
14.01.2026 21:52 Ответить
 
 