Иранский сухогруз Rona, который мог перевозить оружие в РФ, тонет в Каспийском море

В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona. Сухогруз курсирует по морскому маршруту, используемому для перевозки оружия из Ирана в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетМИД Туркменистана.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Там отметили, что судно ходит под флагом Ирана. На борту находились 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США сокращают военное присутствие на авиабазе в Катаре на фоне угрозы ударов по Ирану, - CNN

Перевозка оружия в РФ

Согласно данным отслеживания, сухогруз Rona с октября 2024 года по декабрь 2025 года 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели. Сейчас он выполнял очередной рейс в Астрахань, пишет российское издание "Важные истории".

CNN в 2023 годуписало, что между указанными портами проходит маршрут поставок иранского оружия в РФ.

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что таким образом сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов попадают в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg