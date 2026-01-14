Иранский сухогруз Rona, который мог перевозить оружие в РФ, тонет в Каспийском море
В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona. Сухогруз курсирует по морскому маршруту, используемому для перевозки оружия из Ирана в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетМИД Туркменистана.
Подробности
Там отметили, что судно ходит под флагом Ирана. На борту находились 14 граждан Индии и Ирана, все они спасены.
Перевозка оружия в РФ
Согласно данным отслеживания, сухогруз Rona с октября 2024 года по декабрь 2025 года 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Он ходил туда из иранских портов Амирабад и Анзели. Сейчас он выполнял очередной рейс в Астрахань, пишет российское издание "Важные истории".
рибкам і ракам
Зла іронія. Rona&РОНА
https://youtu.be/vw1KsslKrSI "Эй, дурень, бросай ружьё да всплывай"