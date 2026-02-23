Иран и РФ заключили секретное соглашение на поставку ракет для Тегерана, - FT

Иран заключил с Россией секретное соглашение на сумму 500 миллионов евро о закупке современных переносных ракетных систем.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали соглашения

Согласно соглашению, Россия поставит Ирану 500 переносных ракетных установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в три транша в течение 2027-2029 годов. Соответствующее соглашение Москва и Тегеран подписали в декабре 2025 года.

По данным источников издания, Тегеран обратился к Москве с запросом на покупку портативных ракет в июле 2025 года - на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана.

Один из бывших высокопоставленных чиновников США заявил, что Россия могла рассматривать сделку как способ восстановить отношения с Ираном после того, как она фактически не оказала поддержки союзнику во время 12-дневной войны с Израилем.

Договор был согласован между российским "Рособоронэкспортом" и представителем Министерства обороны Ирана.

Читайте также: Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg

Согласно документам, "Рособоронэкспорт" продает Ирану ракеты 9М336 по €170 000 за единицу, а пусковые механизмы – по €40 000.

"Россия регулярно оценивает международные поставки вооружений в евро и долларах, несмотря на западные санкции", - отмечает Financial Times.

Кроме этого, сделка включает 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей в темноте.

Читайте также: Иранский сухогруз Rona, который мог перевозить оружие в РФ, тонет в Каспийском море