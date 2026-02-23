РУС
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
4 097 43

Иран и РФ заключили секретное соглашение на поставку ракет для Тегерана, - FT

FT узнало о новом ракетном соглашении между Россией и Ираном

Иран заключил с Россией секретное соглашение на сумму 500 миллионов евро о закупке современных переносных ракетных систем. 

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, информирует Цензор.НЕТ.

Детали соглашения

Согласно соглашению, Россия поставит Ирану 500 переносных ракетных установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в три транша в течение 2027-2029 годов. Соответствующее соглашение Москва и Тегеран подписали в декабре 2025 года.

По данным источников издания, Тегеран обратился к Москве с запросом на покупку портативных ракет в июле 2025 года - на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана.

Один из бывших высокопоставленных чиновников США заявил, что Россия могла рассматривать сделку как способ восстановить отношения с Ираном после того, как она фактически не оказала поддержки союзнику во время 12-дневной войны с Израилем.

Договор был согласован между российским "Рособоронэкспортом" и представителем Министерства обороны Ирана. 

Читайте также: Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg

Согласно документам, "Рособоронэкспорт" продает Ирану ракеты 9М336 по €170 000 за единицу, а пусковые механизмы – по €40 000.

"Россия регулярно оценивает международные поставки вооружений в евро и долларах, несмотря на западные санкции", - отмечает Financial Times.

Кроме этого, сделка включает 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей в темноте.

Читайте также: Иранский сухогруз Rona, который мог перевозить оружие в РФ, тонет в Каспийском море

Топ комментарии
+4
у червні 2014 над Слов'янськом кацапи своєю вербою збили АН-26 що здійснював розвідувальний політ на висоті 4500 м. Можна реготатися над рукожопістю кацапів , але чомусь не смішно коли ЗСУ , використовуючи трофейні т-72 б , визнавали його переваги над нашим т-64 , чомусь ніхто не регочеться з ланцетів , молній та іншого подібного лайна . Епоха шапкозакидання давно минулася , до ворога потрібно ставитися серйозно , бо ти порівнюєш совок із тим самим совком на сорок років молодшим і вважаєш що стало гірше . Може кацапи і перестали у нових ракетах жгути проводки виготовляти із срібла , але коли виготовлена учора ракета сьогодні буде вистрілена , то може цього і немає потреби робити і краще мати двадцять снарядів за 300 доларів штука у совковому розкрасі аніж один такий самий за 6000 зате пофарбований екологічною фарбою ? ((
23.02.2026 00:55 Ответить
+3
Головне щоб Ізраїль встигнув у ті ПЗРК вмонтувати вибухівку як у пейджери свого часу , а там нехай продають не 500 , а 5000 .
23.02.2026 00:14 Ответить
+1
ЗСУ вистріляли "іглу" що у Німеччині мохом заросла іще із запасів НДР .
23.02.2026 00:15 Ответить
Я б мабуть стреманувся вдягати на голову "мауглі", зроблене на роісє.
А аятоллам можна.
23.02.2026 00:13 Ответить
ЗСУ вистріляли "іглу" що у Німеччині мохом заросла іще із запасів НДР .
23.02.2026 00:15 Ответить
"Ігла" совкова, а не російська.
ПНБ "Мауглі" розроблений вже на роісє у 2014-2015 роках.
23.02.2026 00:33 Ответить
у червні 2014 над Слов'янськом кацапи своєю вербою збили АН-26 що здійснював розвідувальний політ на висоті 4500 м. Можна реготатися над рукожопістю кацапів , але чомусь не смішно коли ЗСУ , використовуючи трофейні т-72 б , визнавали його переваги над нашим т-64 , чомусь ніхто не регочеться з ланцетів , молній та іншого подібного лайна . Епоха шапкозакидання давно минулася , до ворога потрібно ставитися серйозно , бо ти порівнюєш совок із тим самим совком на сорок років молодшим і вважаєш що стало гірше . Може кацапи і перестали у нових ракетах жгути проводки виготовляти із срібла , але коли виготовлена учора ракета сьогодні буде вистрілена , то може цього і немає потреби робити і краще мати двадцять снарядів за 300 доларів штука у совковому розкрасі аніж один такий самий за 6000 зате пофарбований екологічною фарбою ? ((
23.02.2026 00:55 Ответить
Я забув, що ти тупий.

Вибач.
23.02.2026 00:58 Ответить
ВІд тебе дурня іншого і не чекав . Тобі сюди , ідіотино , ==>
23.02.2026 00:59 Ответить
P.S. Забувся про головне - до чого пристрій нічного бачення до ПЗРК ? ((
23.02.2026 00:58 Ответить
"угода включає 500 приладів нічного бачення "Mowgli-2" для відстеження літаків та інших цілей у темряві" - можливо, для відстеження літаків?
23.02.2026 09:13 Ответить
У мене полеміка з опонентом щодо конкретної моделі , а не щодо призначення . А так - дякую за роз'яснення !
23.02.2026 11:13 Ответить
Почитав я вашу "полеміку" нижче, воюйте самі, панове, я вмиваю руки
23.02.2026 11:24 Ответить
Не моя вина що в опонента манія величі ((
23.02.2026 11:31 Ответить
Головне щоб Ізраїль встигнув у ті ПЗРК вмонтувати вибухівку як у пейджери свого часу , а там нехай продають не 500 , а 5000 .
23.02.2026 00:14 Ответить
Лише китайці можуть врятувати Тегеран.
23.02.2026 00:14 Ответить
Від чого їх рятувати , їх же трумп нещодавно "роззброїв потужними ударами по ядерних об'єктах " ? (((
23.02.2026 00:17 Ответить
А вони не будуть. Вже Мадуро рятували... Тобто ***** не робили.
23.02.2026 06:41 Ответить
Помнится в Ираке один дехканин "сбил" из карамультука "Апач". ПЗРК в таких делах помогают лучше.
23.02.2026 00:22 Ответить
Як подивитися совкові фільми про "атєчєствєнную " так там німецькі літаки тільки карамультуками- мосінками і збивали , навіть до зеніток не доходило , падали усі від одного погляду на ствол карамультука (( Мадурі кацапи теж ПЗРК підігнали , а на додачу трішки буків підкинули ...... краще б вони венесуельцям карамультуки дали , може хоча б один апач упав від переляку ......
23.02.2026 00:34 Ответить
Як вважаєш, армія Хусейна не мала ПЗРК?
23.02.2026 00:35 Ответить
Имела и много. Зу-23, ЗПУ-1,2,4 даже больше, чем сейчас в ВСУ.
23.02.2026 00:38 Ответить
І що з нею стало?
23.02.2026 00:38 Ответить
Армия Хуссейна была разгромлена(дважды). Однако сейчас Трампу не собрать коалицию и наземной операции не будет, режим в Иране устоит.
23.02.2026 00:42 Ответить
Взагалі-то, там є дві цілі, які посадять Іран на голодну дієту дуже надовго.
А за умов відсутності грошей заїбуться вони давити голодні бунти.
Да і проксі Ірану не за здорово живеш воюють.

Нє. Автомати та кулемети у Ксіру залишаться, якщо Ксір це переживе. 😁
23.02.2026 00:55 Ответить
"Взагалі-то, там є дві цілі, які посадять Іран на голодну дієту дуже надовго." Як без тебе тільки і обходяться ізраїльтяни та янкі , так і здохнеш невизнаним хєростратєхом ((
23.02.2026 01:17 Ответить
Взагалі-то, саме ізраїльтяне про це і кажуть. І саме вони і дають американцям банк цілей.

Просто у твоєму колхозі про це не відомо.
23.02.2026 01:30 Ответить
Загугли "Бендер-Аббас".

Ізраїльтяне постійно кажуть, що на крайняк (бо це вдарить не тільки по режиму) можна його винести і Іран одразу стане на холостий ход дуже надовго.
23.02.2026 01:35 Ответить
Я з тобою на одній хвилі , ідіоте , так і здохнеш невизнаним хєростратєхом, терміново зв"язуйся з Єрусалимом , вони без тебе пропадуть ((( То що там з ПНБ стосовно ПЗРК ???
23.02.2026 01:43 Ответить
Твоя хвиля глибоко у дупі, рагуль. 😁

Не уявляю, що ти повинен зробити, щоб бути зі мною на одній хвилі чи хоча б поряд з нею.
23.02.2026 02:11 Ответить
Аргументи закінчилися , придурку ?😁 То що там з ПНБ стосовно ПЗРК , недовоєне ???
23.02.2026 02:13 Ответить
😁 То що там з ПНБ стосовно ПЗРК , недовоєне ???
23.02.2026 02:17 Ответить
Є перелік симптомів, які можуть проявлятися при використанні ПНБ "Мауглі", встановленому на "Іглу":
- Зорова втома (астенопія
- Ефект «тимчасової сліпоти»
- Синє світло дисплеїв
- Порушення бінокулярного зору.
Враховуючи, що це зроблено у країні, у якій на людей начхати, певен, що іранці зможуть насолодитися ними всіма.

З чим саме ти не згоден?
23.02.2026 02:38 Ответить
До складу комплексу 9К333 «Верба» належатьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-popmech-1 [1]:

ракета 9М336пусковий механізм 9П521наземний радіолокаційний запитувач «свій - чужий» 1Л229Врухомий контрольний пункт 9В861малогабаритний радіолокаційний виявлювач https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%9B122_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%C2%BB 1Л122модуль планування 9С931модуль розвідки та керування 9С932−1переносний модуль керування вогнем 9С933 (в бригадному комплекті)вбудований монтажний комплект 9С933−1 (в дивізійному комплекті)комплект засобів автоматизації стрільця-зенітника 9С935навчально-тренувальні засоби.......

Ти срач не за іглу починав , а за вербу . Я тобі написав що навіть сорокарічна ігла виявилося що діє . Тепер ти відкочуєшся до ігли і починаєш виправдовуватися стосовно неї , бо на ній застосовують мауглі ...... а яким боком верба до ігли якщо це хоч і схоже , але різні пзрк ?
А тепер про симтоми і наслідки - ти поки зі мною срався очам дав більше навантаження у сто разів аніж здійснив постріл із ПЗРК ....... і так , воювати взагалі для організму шкідливо вцілому , якщо ти не знав , навіть бронік калічить , не носи його (((
23.02.2026 03:00 Ответить
Ти в очі довбишся?

Мова взагалі була виключно про ПНБ "Мауглі".
23.02.2026 03:10 Ответить
Ти дурак , чи таким хочеш здаватися ? Прочитай під якою статтею ти свій коментар написав ! Чи ти просто хотів показати свою обізнаність із 1ПН72М ? Так його на вербі ніби не застосовують , чим ти бородатих виріших налякати , своїми знаннями ?
23.02.2026 03:15 Ответить
Армія Хусейна після війни з Іраном буда здається 4 в світі на той час. Це були не бабуїни в танках, в повноцінна армія. І США іх двічі розкатали.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:43 Ответить
Як там в давньому висловів Бісмарка про папір та ціну договору з ордою. ? Ні однієї ракети в Ірані не буде, це чергове бахвальство пацана з підворітні. Ціну набиває.
23.02.2026 03:01 Ответить
Ну як "не буде" , а чим кацапам з іраном за їхню балістику та шахеди розраховуватися ?
23.02.2026 03:17 Ответить
Ну, якщо кацапи почнуть таки давати Ірану зброю нам тільки легше буде. А ще краще якщо кацапи туди війська відправлять.
23.02.2026 06:44 Ответить
Британцы уже писали про поставки иранских ракет кацапам. Даже показывали фото корабля который привез их. Все это оказалось фейком.
23.02.2026 08:12 Ответить
Рижий шизоїд повинен поцьомати за це свого найкращого дружбана Х'уйла за те що моджахеди будуть вбивати кацапськими ракетами американців
23.02.2026 08:17 Ответить
поможет как мёртвому примочка, аналовнетные убожества с рахи по сравнению с американским вооружением как трамп и потужний. Путька пытается из себя строить геополитического игрока, пытаясь взять бамбасс пятый год и теряя влияние с трудом добытое по всему миру понтами, нл выглядит как клоун. Тут больше китайцам нужно запросы делатья, они в отличии от рахи хоть на что-то способны, хотя по факту как дойдёт до конфликта может оказаться пшик как и вторая армия мира до войны в Украине на бумаге
23.02.2026 12:31 Ответить
 
 