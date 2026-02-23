Иран и РФ заключили секретное соглашение на поставку ракет для Тегерана, - FT
Иран заключил с Россией секретное соглашение на сумму 500 миллионов евро о закупке современных переносных ракетных систем.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, информирует Цензор.НЕТ.
Детали соглашения
Согласно соглашению, Россия поставит Ирану 500 переносных ракетных установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в три транша в течение 2027-2029 годов. Соответствующее соглашение Москва и Тегеран подписали в декабре 2025 года.
По данным источников издания, Тегеран обратился к Москве с запросом на покупку портативных ракет в июле 2025 года - на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана.
Один из бывших высокопоставленных чиновников США заявил, что Россия могла рассматривать сделку как способ восстановить отношения с Ираном после того, как она фактически не оказала поддержки союзнику во время 12-дневной войны с Израилем.
Договор был согласован между российским "Рособоронэкспортом" и представителем Министерства обороны Ирана.
Согласно документам, "Рособоронэкспорт" продает Ирану ракеты 9М336 по €170 000 за единицу, а пусковые механизмы – по €40 000.
"Россия регулярно оценивает международные поставки вооружений в евро и долларах, несмотря на западные санкции", - отмечает Financial Times.
Кроме этого, сделка включает 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей в темноте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А аятоллам можна.
ПНБ "Мауглі" розроблений вже на роісє у 2014-2015 роках.
Вибач.
А за умов відсутності грошей заїбуться вони давити голодні бунти.
Да і проксі Ірану не за здорово живеш воюють.
Нє. Автомати та кулемети у Ксіру залишаться, якщо Ксір це переживе. 😁
Просто у твоєму колхозі про це не відомо.
Ізраїльтяне постійно кажуть, що на крайняк (бо це вдарить не тільки по режиму) можна його винести і Іран одразу стане на холостий ход дуже надовго.
Не уявляю, що ти повинен зробити, щоб бути зі мною на одній хвилі чи хоча б поряд з нею.
- Зорова втома (астенопія
- Ефект «тимчасової сліпоти»
- Синє світло дисплеїв
- Порушення бінокулярного зору.
Враховуючи, що це зроблено у країні, у якій на людей начхати, певен, що іранці зможуть насолодитися ними всіма.
З чим саме ти не згоден?
ракета 9М336пусковий механізм 9П521наземний радіолокаційний запитувач «свій - чужий» 1Л229Врухомий контрольний пункт 9В861малогабаритний радіолокаційний виявлювач https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%9B122_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%C2%BB 1Л122модуль планування 9С931модуль розвідки та керування 9С932−1переносний модуль керування вогнем 9С933 (в бригадному комплекті)вбудований монтажний комплект 9С933−1 (в дивізійному комплекті)комплект засобів автоматизації стрільця-зенітника 9С935навчально-тренувальні засоби.......
Ти срач не за іглу починав , а за вербу . Я тобі написав що навіть сорокарічна ігла виявилося що діє . Тепер ти відкочуєшся до ігли і починаєш виправдовуватися стосовно неї , бо на ній застосовують мауглі ...... а яким боком верба до ігли якщо це хоч і схоже , але різні пзрк ?
А тепер про симтоми і наслідки - ти поки зі мною срався очам дав більше навантаження у сто разів аніж здійснив постріл із ПЗРК ....... і так , воювати взагалі для організму шкідливо вцілому , якщо ти не знав , навіть бронік калічить , не носи його (((
Мова взагалі була виключно про ПНБ "Мауглі".