Зеленський про ситуацію в Ірані: Я підтримав би операцію проти режиму, а не людей
Президент Володимир Зеленський на тлі ситуації в Ірані заявив, що підтримав би операцію, спрямовану проти іранського режиму, але не проти людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News.
Режим в Ірані
"Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами", - йдеться в повідомленні.
Операція проти режиму
Також Зеленський зауважив, що підтримав би операцію, спрямовану проти режиму, а не проти людей.
"Це велика різниця. Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори – краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею. Не впевнений. Але, побачимо", - додав президент.
Що передувало?
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.
Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.
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Цікаво знати: а чим би підтримав? Тим, чим на піваніні грав? Бо більше ж нічим - грошей немає, озброєння в достатній кількості немає, БК - теж саме.
Тим більш, що тут вже треба проводити операцію проти зеленого режиму, допоки він не зацементувався остаточно і не покрився бронзою.