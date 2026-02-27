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Новини Трамп погрожує Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Зеленський про ситуацію в Ірані: Я підтримав би операцію проти режиму, а не людей

Зеленський про Іран

Президент Володимир Зеленський на тлі ситуації в Ірані заявив, що підтримав би операцію, спрямовану проти іранського режиму, але не проти людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News.

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Режим в Ірані

"Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами", - йдеться в повідомленні.

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Операція проти режиму

Також Зеленський зауважив, що підтримав би операцію, спрямовану проти режиму, а не проти людей.

"Це велика різниця. Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори – краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею. Не впевнений. Але, побачимо", - додав президент.

Читайте: Тегеран пропонує нові поступки у ядерних переговорах зі США, - Reuters

Що передувало?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками щодо Ірану впродовж найближчих 10 діб.

Американські сили на Близькому Сході очікують на прибуття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем - USS Gerald R. Ford, щоб завершити підготовку до можливої військової операції проти Ірану.

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Іран (3470)
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Топ коментарі
+5
****,геополітик!
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27.02.2026 18:42 Відповісти
+5
"...Зеленський зауважив, що підтримав би операцію, спрямовану проти режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3602795

Цікаво знати: а чим би підтримав? Тим, чим на піваніні грав? Бо більше ж нічим - грошей немає, озброєння в достатній кількості немає, БК - теж саме.
Тим більш, що тут вже треба проводити операцію проти зеленого режиму, допоки він не зацементувався остаточно і не покрився бронзою.
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27.02.2026 18:51 Відповісти
+4
Хтось питав його думку? Чи це комусь було потрібно?
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27.02.2026 19:00 Відповісти
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Як гуманно, в в себе навпаки...
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27.02.2026 18:38 Відповісти
а своїх громадян не попередело...хай вбивають кацапи...
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27.02.2026 18:40 Відповісти
Режим кремлівських аятолл буде знищено.
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27.02.2026 18:41 Відповісти
Я так понимаю это было риторически).
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27.02.2026 19:10 Відповісти
не ну наполеон не меньше
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27.02.2026 18:42 Відповісти
****,геополітик!
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27.02.2026 18:42 Відповісти
В ********* світі є країни-ізгої, котрим не можна мати ядерну зброю, тіпа Ірана чи України. Пакістану - можна, там живуть культурні люди, щоправда там бувають перевороти та вбили Бхутто, но то мелочі жизні
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27.02.2026 18:45 Відповісти
Та да, патужным пердёжом?
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27.02.2026 18:47 Відповісти
"...Зеленський зауважив, що підтримав би операцію, спрямовану проти режиму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3602795

Цікаво знати: а чим би підтримав? Тим, чим на піваніні грав? Бо більше ж нічим - грошей немає, озброєння в достатній кількості немає, БК - теж саме.
Тим більш, що тут вже треба проводити операцію проти зеленого режиму, допоки він не зацементувався остаточно і не покрився бронзою.
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27.02.2026 18:51 Відповісти
Хтось питав його думку? Чи це комусь було потрібно?
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27.02.2026 19:00 Відповісти
Вава, а тебе хтось про це питав? Сидів би вже мовчки, за розумного б сконав
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27.02.2026 19:00 Відповісти
Режим це,завжди-люди! Не всі,звичайно , але більшість!
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27.02.2026 19:01 Відповісти
Санич, там Міндічь дякує тобі за покращення життя, а ти про Іран говориш, навіть не знаючи, що це і де це
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27.02.2026 19:02 Відповісти
Чи ти їбанько? Москалі також кажуть, що ведуть операцію проти твого режиму, а не проти народу.
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27.02.2026 19:05 Відповісти
Такий же профнепридатний балабол, як Трамп.
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27.02.2026 19:08 Відповісти
Як недивно, плєшивий дібілоїд теж напав на Україну щоб боротися з «фашистським режимом» Зє.
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27.02.2026 19:09 Відповісти
Кого взагалі #бе думка цього (вже майже два роки(!) нелегітимного суб'єкта ?
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27.02.2026 19:39 Відповісти
Та кому ти потрібне, чмо безтолкове, з своїм кукуріканням.
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27.02.2026 21:16 Відповісти
Потужними сраними відосиками би підтримав. Ткпарь пезпородний
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28.02.2026 08:19 Відповісти
 
 