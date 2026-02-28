Серед американських військових можуть бути втрати через операцію в Ірані, - Трамп
Президент США Дональд Трамп зазначив, що військова операція в Ірані може призвести до загибелі громадян Сполучених Штатів.
Про це він сказав у відео, яке опублікував у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".
Жертви
Іранський режим прагне вбивати. Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви - це часто трапляється під час війни - але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", - сказав Трамп.
Водночас він додав, що США "вжили всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу в регіоні".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
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https://x.com/i/status/2027649751269691573
Зашел посмотреть: пишет, что этой страницы не сущесвует!
Iran's Nuclear Facilities Have Been *********** - and Suggestions Otherwise are Fake News (Ядерні об'єкти Ірану були знищені - і будь-які твердження про протилежне є фейковими новинами)
Який жах! Терміново укладайте мирну угоду з аятолою. За зразок можете взяти ваші з руснею 28 пунктів щодо України.
Модернізовані "шахеди",названі геранями,стали однією з наймогутнішим засобом повітряних атак у рашки.
Той мав би чим здивувати.