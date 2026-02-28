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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Серед американських військових можуть бути втрати через операцію в Ірані, - Трамп

Трамп виступить з посланням до Конгресу 24 лютого

Президент США Дональд Трамп зазначив, що військова операція в Ірані може призвести до загибелі громадян Сполучених Штатів.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Жертви

Іранський режим прагне вбивати. Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви - це часто трапляється під час війни - але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", - сказав Трамп.

Також читайте: Атака на Іран – це спільна військова операція США та Ізраїлю, - ЗМІ

Водночас він додав, що США "вжили всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу в регіоні".

Удари по Ірану 28 лютого

Читайте також: Трамп може дати "зелене світло" на нові удари Ізраїлю по Ірану за певних обставин, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3471) США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+16
Війна, Додіку, війна. Зятьок приме участь у війні чи він у тебе тільки пограбунком займаєтся?
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28.02.2026 10:30 Відповісти
+15
На війні можуть бути втрати?
Який жах! Терміново укладайте мирну угоду з аятолою. За зразок можете взяти ваші з руснею 28 пунктів щодо України.
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28.02.2026 10:44 Відповісти
+12
Терористичний режим москвабаду вбив в десятки разів більше людей (і мирних, і українських військових, які у повній згоді з міжнародним правом боронять Батьківщину від агресора) -- але його, цей режим, замість того, щоб %\ярити "Томагавками", запрошують на червону килимову доріжку. І готують з ним мільярдні угоди.
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28.02.2026 10:54 Відповісти
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F-15 над Тегераном

https://x.com/i/status/2027649751269691573
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28.02.2026 10:25 Відповісти
Якесь посилання криве. Гугла пише, що такої сторінки не існує.
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28.02.2026 10:38 Відповісти
Hmm...this page doesn't exist. Try searching for something else.
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28.02.2026 10:41 Відповісти
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28.02.2026 10:44 Відповісти
Так, вже не відкривається.
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28.02.2026 10:48 Відповісти
Так вже бабахнули по американцям, трамп запіздився. І війну не закінчив а почав.
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28.02.2026 12:51 Відповісти
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28.02.2026 10:41 Відповісти
Try searching for something else.
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28.02.2026 10:44 Відповісти
F-15 над Тегераном

https://x.com/i/status/2027649751269691573
Зашел посмотреть: пишет, что этой страницы не сущесвует!
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28.02.2026 10:43 Відповісти
Війна, Додіку, війна. Зятьок приме участь у війні чи він у тебе тільки пограбунком займаєтся?
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28.02.2026 10:30 Відповісти
А, власне кажучи, для чого це все? Ти ж заявив, що твої чудові В2 *********** іранські центри з розробки ЯЗ. Навіть на сайті білого дому розмістили переможну реляцію під назвою:

Iran's Nuclear Facilities Have Been *********** - and Suggestions Otherwise are Fake News (Ядерні об'єкти Ірану були знищені - і будь-які твердження про протилежне є фейковими новинами)
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28.02.2026 10:31 Відповісти
Ще один з «операцією». Це війна ! Треба називати речі своїми іменами.
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28.02.2026 10:32 Відповісти
На жаль таки спецоперація поки що...війна буде (гібридна) коли озброять іранський народ..без озброєного іранського народу закончиться пшиком
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28.02.2026 11:25 Відповісти
До завтра війну завершать, щоб не дай Бог нафта з понеділка на ринках не подорожчала)))
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28.02.2026 10:33 Відповісти
- Памедлєннєє пжлста, я записиваю (с)
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28.02.2026 10:34 Відповісти
На війні можуть бути втрати?
Який жах! Терміново укладайте мирну угоду з аятолою. За зразок можете взяти ваші з руснею 28 пунктів щодо України.
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28.02.2026 10:44 Відповісти
і ми можемо мати жертви - це часто трапляється під час війни - але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", - сказав Трамп. ВБИВАТИ- БЛАГОРОДНА МІСІЯ АНТИХРИСТА НА ЗЕМЛІ.
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28.02.2026 10:48 Відповісти
а шо *****? Його ж союзника збираються пи....ти ! А ***** нішо ....🤥
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28.02.2026 10:51 Відповісти
Відплата за передачу технології "шахедів" росії-прийшла.
Модернізовані "шахеди",названі геранями,стали однією з наймогутнішим засобом повітряних атак у рашки.
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28.02.2026 10:53 Відповісти
Аргумент так собі. У Ізраїлю кацапи купують більше технологій.
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28.02.2026 11:13 Відповісти
І які аргументи тому є,що "більше технологій",аніж покупка в Ірану технологій шахеда,самих шахедів і суто ракет на 3млд.дол.?
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28.02.2026 12:23 Відповісти
Скм шахед это скопированный у Израиля беспилотник .Точно не помню сейчас как его оригинальное название
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28.02.2026 14:13 Відповісти
Так є, так само не пам'ятаю оригінальну його назву, якщо не дивитись в його величність Гугл.
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28.02.2026 14:24 Відповісти
Терористичний режим москвабаду вбив в десятки разів більше людей (і мирних, і українських військових, які у повній згоді з міжнародним правом боронять Батьківщину від агресора) -- але його, цей режим, замість того, щоб %\ярити "Томагавками", запрошують на червону килимову доріжку. І готують з ним мільярдні угоди.
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28.02.2026 10:54 Відповісти
Хороший Трамп веде переговори з Іраном з солоденьким Вітькоффим та Кушнером. А поганий Трамп з Нетаньяху у той же час починає удари.
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28.02.2026 11:18 Відповісти
Цих ударів не було би, якби Трамп був президентом!
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28.02.2026 12:29 Відповісти
Татишо???))
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28.02.2026 12:48 Відповісти
Мабуть вже є втрати.
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28.02.2026 13:16 Відповісти
Сирка не хоче взяти собі?
Той мав би чим здивувати.
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28.02.2026 13:19 Відповісти
Це війна не Трампа, і вона ніколи б не почалася, якби Трамп був президентом.
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28.02.2026 14:50 Відповісти
От тепер Трампу буде така "переможенька", що мало не здасться.
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28.02.2026 15:05 Відповісти
 
 