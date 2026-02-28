Серед американських військових можуть бути втрати через операцію в Ірані, - Трамп

Президент США Дональд Трамп зазначив, що військова операція в Ірані може призвести до загибелі громадян Сполучених Штатів.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Жертви

Іранський режим прагне вбивати. Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви - це часто трапляється під час війни - але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", - сказав Трамп.

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Водночас він додав, що США "вжили всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу в регіоні".

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

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