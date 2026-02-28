Среди американских военных могут быть потери из-за операции в Иране, - Трамп

Президент США Дональд Трамп отметил, что военная операция в Иране может привести к гибели граждан Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Truth Social.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Жертвы

Иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть жертвы – это часто случается во время войны – но мы делаем это не для настоящего. Мы делаем это для будущего, и это благородная миссия", – сказал Трамп.

В то же время он добавил, что США "приняли все возможные меры, чтобы минимизировать риск для американского персонала в регионе".

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

