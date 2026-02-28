РУС
Среди американских военных могут быть потери из-за операции в Иране, - Трамп

Трамп выступит с посланием к Конгрессу 24 февраля

Президент США Дональд Трамп отметил, что военная операция в Иране может привести к гибели граждан Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Жертвы

Иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть жертвы – это часто случается во время войны – но мы делаем это не для настоящего. Мы делаем это для будущего, и это благородная миссия", – сказал Трамп.

Читайте также: Атака на Иран – это совместная военная операция США и Израиля, - СМИ

В то же время он добавил, что США "приняли все возможные меры, чтобы минимизировать риск для американского персонала в регионе".

Удары по Ирану 28 февраля

Читайте также: Трамп может дать "зеленый свет" на новые удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах, - СМИ

Иран (760) США (7100) Трамп Дональд (4656)
Топ комментарии
+10
Війна, Додіку, війна. Зятьок приме участь у війні чи він у тебе тільки пограбунком займаєтся?
28.02.2026 10:30 Ответить
+7
На війні можуть бути втрати?
Який жах! Терміново укладайте мирну угоду з аятолою. За зразок можете взяти ваші з руснею 28 пунктів щодо України.
28.02.2026 10:44 Ответить
+6
Терористичний режим москвабаду вбив в десятки разів більше людей (і мирних, і українських військових, які у повній згоді з міжнародним правом боронять Батьківщину від агресора) -- але його, цей режим, замість того, щоб %\ярити "Томагавками", запрошують на червону килимову доріжку. І готують з ним мільярдні угоди.
28.02.2026 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
F-15 над Тегераном

https://x.com/i/status/2027649751269691573
28.02.2026 10:25 Ответить
Якесь посилання криве. Гугла пише, що такої сторінки не існує.
28.02.2026 10:38 Ответить
Hmm...this page doesn't exist. Try searching for something else.
28.02.2026 10:41 Ответить
28.02.2026 10:44 Ответить
Так, вже не відкривається.
28.02.2026 10:48 Ответить
Так вже бабахнули по американцям, трамп запіздився. І війну не закінчив а почав.
28.02.2026 12:51 Ответить
28.02.2026 10:41 Ответить
Try searching for something else.
28.02.2026 10:44 Ответить
F-15 над Тегераном

https://x.com/i/status/2027649751269691573
Зашел посмотреть: пишет, что этой страницы не сущесвует!
28.02.2026 10:43 Ответить
28.02.2026 10:30 Ответить
А, власне кажучи, для чого це все? Ти ж заявив, що твої чудові В2 *********** іранські центри з розробки ЯЗ. Навіть на сайті білого дому розмістили переможну реляцію під назвою:

Iran's Nuclear Facilities Have Been *********** - and Suggestions Otherwise are Fake News (Ядерні об'єкти Ірану були знищені - і будь-які твердження про протилежне є фейковими новинами)
28.02.2026 10:31 Ответить
Ще один з «операцією». Це війна ! Треба називати речі своїми іменами.
28.02.2026 10:32 Ответить
На жаль таки спецоперація поки що...війна буде (гібридна) коли озброять іранський народ..без озброєного іранського народу закончиться пшиком
28.02.2026 11:25 Ответить
До завтра війну завершать, щоб не дай Бог нафта з понеділка на ринках не подорожчала)))
28.02.2026 10:33 Ответить
- Памедлєннєє пжлста, я записиваю (с)
28.02.2026 10:34 Ответить
28.02.2026 10:44 Ответить
і ми можемо мати жертви - це часто трапляється під час війни - але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", - сказав Трамп. ВБИВАТИ- БЛАГОРОДНА МІСІЯ АНТИХРИСТА НА ЗЕМЛІ.
28.02.2026 10:48 Ответить
а шо *****? Його ж союзника збираються пи....ти ! А ***** нішо ....🤥
28.02.2026 10:51 Ответить
Відплата за передачу технології "шахедів" росії-прийшла.
Модернізовані "шахеди",названі геранями,стали однією з наймогутнішим засобом повітряних атак у рашки.
28.02.2026 10:53 Ответить
Аргумент так собі. У Ізраїлю кацапи купують більше технологій.
28.02.2026 11:13 Ответить
І які аргументи тому є,що "більше технологій",аніж покупка в Ірану технологій шахеда,самих шахедів і суто ракет на 3млд.дол.?
28.02.2026 12:23 Ответить
28.02.2026 10:54 Ответить
Хороший Трамп веде переговори з Іраном з солоденьким Вітькоффим та Кушнером. А поганий Трамп з Нетаньяху у той же час починає удари.
28.02.2026 11:18 Ответить
Цих ударів не було би, якби Трамп був президентом!
28.02.2026 12:29 Ответить
Татишо???))
28.02.2026 12:48 Ответить
Мабуть вже є втрати.
28.02.2026 13:16 Ответить
Сирка не хоче взяти собі?
Той мав би чим здивувати.
28.02.2026 13:19 Ответить
 
 