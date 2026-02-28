Среди американских военных могут быть потери из-за операции в Иране, - Трамп
Президент США Дональд Трамп отметил, что военная операция в Иране может привести к гибели граждан Соединенных Штатов.
Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".
Жертвы
Иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть жертвы – это часто случается во время войны – но мы делаем это не для настоящего. Мы делаем это для будущего, и это благородная миссия", – сказал Трамп.
В то же время он добавил, что США "приняли все возможные меры, чтобы минимизировать риск для американского персонала в регионе".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/i/status/2027649751269691573
https://x.com/i/status/2027649751269691573
Зашел посмотреть: пишет, что этой страницы не сущесвует!
Iran's Nuclear Facilities Have Been *********** - and Suggestions Otherwise are Fake News (Ядерні об'єкти Ірану були знищені - і будь-які твердження про протилежне є фейковими новинами)
Який жах! Терміново укладайте мирну угоду з аятолою. За зразок можете взяти ваші з руснею 28 пунктів щодо України.
Модернізовані "шахеди",названі геранями,стали однією з наймогутнішим засобом повітряних атак у рашки.
Той мав би чим здивувати.