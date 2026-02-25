Украина в Совбезе ООН: Мы никогда не согласимся на территориальные уступки
Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнула, что Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Россия чувствует безнаказанность
"Российский режим и его пособники не остановятся сами по себе. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла надлежащих последствий за свои злодеяния", - подчеркнула она.
По словам Бецы, несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс для прикрытия войны.
"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства - основополагающие принципы Устава ООН", - подчеркнула она.
Санкции
Заместитель министра призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора, усилить санкции, предоставить Украине дополнительные оборонные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить ответственность России за причиненный ущерб.
Территориальные уступки
"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", - подчеркнула Беца.
Она отметила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве". При этом "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".
Є території злочинно пройобані ЗЕбандою.
Тому виборці-адепти секти халявних шашличників повинні або розділяти з Ослом оманським відповідальність,або стулити пельки.
https://censor.net/ua/comments/locate/3596642/9dd8d6a8-a18d-48b1-8660-9f53ab5eaf1d
Це той випадок, коли русня каже правду.
Попри абсолютно розповсюджене кліше, що русня бреше завжди, русня може казати правду. Коли вона вигідна. Коли правда не вигідна - русня бреше.
Паша Ппх, перелогіньтесь.
Можна скільки завгодно насміхатись над ворогом, можна створити мільйони дотепних мемів, можна висміяти кожен рух і слово ворога, але це не зсуне його з нашої землі.
Посилаючи рускіє кораблі на х..., не варто сподіватись, що вони самостійно туди попрямують... Ці слова варто підкріплювати ракетами, снарядами, дронами і багато чим ще.
Замість планів звільнення нашої землі нам у голови вкладали вигадані підвалини цієї війни та переконували у слабкості ворога. Багато було вигадок, які видавали за правду, а ми, вірячи у ті вигадки, сподівались на неіснуючу силу, на неіснуючий захист, на неіснуючу непереможність.
Нам нав'язали думку про "Київ за 3 дня", хоча насправді це вигадка пропаганди ворога для піднесення настроїв власної армії. Натомість усі вже забули про "2-3 тижні" та "до кордонів 1991го".
Нам показували напівхворих "чмонь" та висміювали, що на московії мобілізують усіх алконавтів та бомжів. Але зараз ми бачимо точнісінько те саме на власних вулицях.
Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".
Нас годували кавою у Криму, а ми побачили двушки на москву.
І таких казок та брехні було і є надто багато... набагато більше, ніж здобутків.
А знаєте чому?
Та лише тому, що блазні не вміють перемагати у війні. Блазні вміють тільки розважати... (c)
Якщо порівняти наявні ресурси, виникає логічне питання: а як так можна вести війну вже п'ятий рік - і не перемогти?
- треба особиста зустріч щоб обговорити територіальні питання
- треба 3 стороння зустріч для обговорення територій і тд
ТО ДЕ БРЕШУТЬ?
Ось що не для Трампа:
Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки
І дійсно, здати Донбас можна було вже давно. Скільки зустрічей було, на кожній можна було дагаваріцца і падпісать.
Але він не погоджується.
Все одно ж заберуть.
"Питання" піднімуть при новій владі.
Хтось сумнівається що ОП здала давно території ?? Зараз очевидно йде процес торгу за безпеку для корабельних сосен та фламіндічів !!!!