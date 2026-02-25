Украина в Совбезе ООН: Мы никогда не согласимся на территориальные уступки

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнула, что Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией.

Россия чувствует безнаказанность

"Российский режим и его пособники не остановятся сами по себе. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла надлежащих последствий за свои злодеяния", - подчеркнула она.

По словам Бецы, несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс для прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства - основополагающие принципы Устава ООН", - подчеркнула она.

Санкции

Заместитель министра призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора, усилить санкции, предоставить Украине дополнительные оборонные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить ответственность России за причиненный ущерб.

Территориальные уступки

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", - подчеркнула Беца.

Она отметила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве". При этом "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

