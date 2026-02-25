РУС
6 166 58

Украина в Совбезе ООН: Мы никогда не согласимся на территориальные уступки

Украина не хочет мира любой ценой. Заявление в Совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнула, что Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Россия чувствует безнаказанность

"Российский режим и его пособники не остановятся сами по себе. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла надлежащих последствий за свои злодеяния", - подчеркнула она.

По словам Бецы, несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс для прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства - основополагающие принципы Устава ООН", - подчеркнула она.

Санкции

Заместитель министра призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора, усилить санкции, предоставить Украине дополнительные оборонные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить ответственность России за причиненный ущерб.

Территориальные уступки

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", - подчеркнула Беца.

Она отметила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве". При этом "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

территориальные претензии (62) Совбез ООН (181) Беца Марьяна (3)
+21
Зараз у лаптеногіх ботів тут станеться чергова діарея )))
25.02.2026 07:19 Ответить
+21
" Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки" Накінець. Чітко і ясно. Чого тоді найвеличніший весь час торочить про якість територіальні питання в "мирній угоді"?
25.02.2026 07:24 Ответить
+19
А що не так сказала пані Беца?
25.02.2026 08:11 Ответить
З пустого в порожнє, як і завжди.
25.02.2026 07:15 Ответить
Ну,застрелити нєбєнзю прямо там у Беци не вийде.
25.02.2026 07:32 Ответить
А що не так сказала пані Беца?
25.02.2026 08:11 Ответить
Все вірно сказала. Чітко й зрозуміло.
25.02.2026 09:09 Ответить
А те шо вже віддане- не рахується, воно свме якось.
25.02.2026 09:11 Ответить
Нема у нас відданих територій.
Є території злочинно пройобані ЗЕбандою.
Тому виборці-адепти секти халявних шашличників повинні або розділяти з Ослом оманським відповідальність,або стулити пельки.
25.02.2026 12:41 Ответить
Calvados в очередной раз уже написал по сути антиукраинское сообщение.
25.02.2026 10:39 Ответить
Зараз у лаптеногіх ботів тут станеться чергова діарея )))
25.02.2026 07:19 Ответить
Це 100%. Їх (нашваберних рабів х7йла) тут більше ніж Українців.
25.02.2026 09:10 Ответить
Calvados уже отметился
25.02.2026 10:41 Ответить
" Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки" Накінець. Чітко і ясно. Чого тоді найвеличніший весь час торочить про якість територіальні питання в "мирній угоді"?
25.02.2026 07:24 Ответить
Мабуть для того, щоб наймиротворчіший тішився своєю величчю. Але це не точно.
25.02.2026 07:28 Ответить
це все по-плану...по-оманському плану....
25.02.2026 09:42 Ответить
Невже так важко казати "московський режим"?
25.02.2026 07:30 Ответить
25.02.2026 07:40 Ответить
Щось в білий колір на картинці зафарбовано неправильно. Окупований Крим позначено в червоний колір. Чи це про щось інше?
25.02.2026 08:14 Ответить
Він в рамочці , окремо виділено
25.02.2026 12:16 Ответить
Дякую.
25.02.2026 14:18 Ответить
Без кави. Просто війна. Допоки якась з сторін не виснажиться. Якщо москалі, то зупиняться по лінії БЗ. Якщо Україна, то тут важко щось прогнозувати.
25.02.2026 08:15 Ответить
З окопа строчиш?
25.02.2026 08:24 Ответить
Ну ти хоча би з методички менше тексту копіював. Ну, щоб більш правдиво виглядало...
25.02.2026 08:35 Ответить
Це Паша Ппх, він же Паша Пашап.
https://censor.net/ua/comments/locate/3596642/9dd8d6a8-a18d-48b1-8660-9f53ab5eaf1d
25.02.2026 08:38 Ответить
А де у нас 178 тис МОЛОДИХ відставників? Це їм по скільки ?
25.02.2026 08:26 Ответить
Та нардепка така ж брехуха як і ти. Війна йде з 2014-го. Хто б їх звільнив в такому віці? Мелете язиками не знаючи що... У мене знайомий військовий виходив на пенсію в кінці 2021-го у віці 55 років і через 2 місяці повномаштабка почалась, так його зразу повернули в частину де він служив.
25.02.2026 08:43 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3602295/da3e2e94-5e2a-4743-8819-84620aaa9130
25.02.2026 08:46 Ответить
145 тис. силовиків-пенсіонерів призовного віку не мобілізовані
Це той випадок, коли русня каже правду.
Попри абсолютно розповсюджене кліше, що русня бреше завжди, русня може казати правду. Коли вона вигідна. Коли правда не вигідна - русня бреше.
25.02.2026 08:41 Ответить
мільйони офіцерів після кафедр
Паша Ппх, перелогіньтесь.
25.02.2026 08:29 Ответить
... офіцерів запасу можуть мобілізовувати тільки на посади по ВОС.
25.02.2026 12:49 Ответить
Блазні у війні не перемагають.

Можна скільки завгодно насміхатись над ворогом, можна створити мільйони дотепних мемів, можна висміяти кожен рух і слово ворога, але це не зсуне його з нашої землі.

Посилаючи рускіє кораблі на х..., не варто сподіватись, що вони самостійно туди попрямують... Ці слова варто підкріплювати ракетами, снарядами, дронами і багато чим ще.

Замість планів звільнення нашої землі нам у голови вкладали вигадані підвалини цієї війни та переконували у слабкості ворога. Багато було вигадок, які видавали за правду, а ми, вірячи у ті вигадки, сподівались на неіснуючу силу, на неіснуючий захист, на неіснуючу непереможність.

Нам нав'язали думку про "Київ за 3 дня", хоча насправді це вигадка пропаганди ворога для піднесення настроїв власної армії. Натомість усі вже забули про "2-3 тижні" та "до кордонів 1991го".

Нам показували напівхворих "чмонь" та висміювали, що на московії мобілізують усіх алконавтів та бомжів. Але зараз ми бачимо точнісінько те саме на власних вулицях.

Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".

Нас годували кавою у Криму, а ми побачили двушки на москву.

І таких казок та брехні було і є надто багато... набагато більше, ніж здобутків.

А знаєте чому?

Та лише тому, що блазні не вміють перемагати у війні. Блазні вміють тільки розважати... (c)
25.02.2026 08:22 Ответить
Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".
Якщо порівняти наявні ресурси, виникає логічне питання: а як так можна вести війну вже п'ятий рік - і не перемогти?
25.02.2026 08:49 Ответить
ЗЕ усі 3 дня

- треба особиста зустріч щоб обговорити територіальні питання
- треба 3 стороння зустріч для обговорення територій і тд

ТО ДЕ БРЕШУТЬ?
25.02.2026 08:31 Ответить
Зебіл не задає такі питання. Не гарно сумніватись в діяннях Вождя
25.02.2026 08:45 Ответить
Це для Трампа вистава.
Ось що не для Трампа:
Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки
І дійсно, здати Донбас можна було вже давно. Скільки зустрічей було, на кожній можна було дагаваріцца і падпісать.
25.02.2026 08:50 Ответить
Просто промова царя Леоніда до 300 спартанців перед битвою при Фермопілах💩
25.02.2026 08:39 Ответить
Зе не погоджується, та касапи беруть щораз нові території.
Але він не погоджується.
25.02.2026 08:51 Ответить
Треба погодитись і віддати?
Все одно ж заберуть.
25.02.2026 08:55 Ответить
Треба щось робити, щоби не віддавати,а не лише розповідати,що не погоджується.
25.02.2026 09:16 Ответить
ЗСУ роблять. А до зєлєних низка питань є, звісно.
25.02.2026 09:25 Ответить
Що з того,що є,що воно міняє?
"Питання" піднімуть при новій владі.
25.02.2026 10:36 Ответить
Беруть, горою трупів за розвалини населених пунктів.
25.02.2026 09:16 Ответить
А втрати ос вони поповнюють,бо мають з чого, втрати будуть мати постійно по ходу агресії. Та,видається, важливо логістику їх знищити на окупованих , зокрема найголовнішу логістичну гілку ростов-Крим,щоби зупинити їх.
25.02.2026 09:27 Ответить
Та юна пані що не віддасть розпитала дядьків в окопах чи згодні вони віддати життя за її незламність? Якщо москаль переважає в усьому в допомогу Захід вичавлює з себе по краплі то хочеш не хочеш а мусиш поступитися. Або втратити все. Приклад Фінляндії з Японією нічому не вчить необучаємих?
25.02.2026 09:59 Ответить
Для них припинення війни це смерть. В окопах ще повно тих, хто на собі відчув корупцію на війні. Зелі треба їх здихатись
25.02.2026 10:23 Ответить
Просто "красива міна" при поганій Оманській грі...
Хтось сумнівається що ОП здала давно території ?? Зараз очевидно йде процес торгу за безпеку для корабельних сосен та фламіндічів !!!!
25.02.2026 12:12 Ответить
Взагалі такі розмови треба переводити з політичної площини в площину кримінальну.
25.02.2026 12:13 Ответить
что значит не признаем? то бишь тут уже ловушка, что согласны на оккупацию, но никогда не признавать. Это не правильная формулировка! Украина будет воевать до освобождения своих земель от оккупации - вот правильный смысл. Украина вынуждена воевать до освобождения от оккупации по законам Украины - вот правильная формулировка. И такого рода формулировки, в которых конструкция (Украина вернет территории, России войск не будет на территории Украины 1991 года). А не признаем - это уже признание, что территории будут оккупированные. Украина будет продолжать воевать, и как Холодная война истощила совок, так же истощиться Россия и развалится. Не будет за счет чего финансировать армию и пенсии и тогда армия не сможет воевать в Украине и посыплется, когда зарплат не будет, снабжения не будет, они начнут рассыпаться сами и Украина освободится от оккупации. А регионы будут голодные и прекратят деньги высылать в Москву и начнется тотальный кризис управления и Россия развалится: без денег армия, силовики, пенсионеры, бюджетники, и т.д. Тотальный кризис управления = развал РФ!
25.02.2026 12:25 Ответить
Цікаво, що УПячка лажанулась з першою фразою в свіїй інфі, а саме жруканули "Заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца....", і цю лажу повторив Цензор. Бо навіть в посилані на "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4095219-beca-v-radbezi-oon-mi-nikoli-ne-pogodimosa-na-teritorialni-postupki.html Укрінформ" можна прочитати, що Беца - заступник міністра закордоних справ; і на https://www.kmu.gov.ua/news/mariana-betsa-v-heneralnii-asamblei-oon-zhodnykh-kompromisiv-shchodo-suverenitetu-ta-terytorialnoi-tsilisnosti Урядовому порталі - так само....
25.02.2026 12:53 Ответить
Вчора могла бути непоправна втрата: про вчорашній нібито замах ще не повідомляли?
25.02.2026 12:58 Ответить
 
 