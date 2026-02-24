РУС
Территориальные вопросы нужно решать только на встрече с Путиным, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому вещателю ARD, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры стран о перемирии

По словам Зеленского, военная часть трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ является конструктивной.

"Что касается военной части переговоров – благодаря американцам я считаю встречу конструктивной. Они предложили свое участие в мониторинге прекращения огня. И сейчас мы уже на этапе, когда все стороны этого треугольного формата его приняли", – рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций оккупационных администраций, - указ (обновлено)

Он уточнил, что Украина и Россия будут осуществлять мониторинг со своей стороны, а "США возьмут на себя лидерство", добавив, что было бы желательно привлечь и европейские страны.

"Было бы желательно, чтобы к этому присоединились и европейцы, потому что у них есть соответствующие технические средства. Это точно было бы полезно. Россияне до сих пор против европейцев во всех сферах", - отметил Зеленский.

Вопрос о территориях на личной встрече

В то же время, по его словам, в политическом измерении переговоров ситуация сложнее.

"Коротко говоря, –– вопрос территорий. Это неприемлемо. У нас разные взгляды", - подчеркнул он, добавив, что россияне настаивают на своих требованиях и "хотят Донбасс".

"Наши технические группы пытаются найти компромиссные решения, которые предложили американцы – с учетом наших взглядов, с уважением к Украине. У россиян своя позиция. Россия хочет Донбасс. Точка. Хотя это не обязательно точка. Да, россияне хотят Донбасс. Но если дать им мизинец –– заберут всю руку. Это российский подход", - заявил Зеленский.

Он считает, что компромисс должен быть приемлемым для украинского общества и военных и сопровождаться гарантиями безопасности.

"Логично, если вопрос территорий в группах не удается решить – а сейчас они его не решили, – то перенести его на уровень встречи с Путиным. Такая встреча является единственным путем или единственным шансом договориться о территориальных вопросах", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в течение 10 дней, - Зеленский

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) путин владимир (16303) территориальная целостность (215) переговоры с Россией (1102)
Топ комментарии
+21
Які ще територіальних питання ? Нам Кубань та Слобожанщина не потрібни зараз.
24.02.2026 17:25 Ответить
24.02.2026 17:25 Ответить
+19
Немає і не буде ніяких територіальних питань, Україна - це суверенна держава, і ніякі територіальні питання обговоренню не підлягають!
24.02.2026 17:34 Ответить
24.02.2026 17:34 Ответить
+18
Зелений уйобок таки хоче "сойтісь па сєрєдінє"?
Це по Дніпру?
24.02.2026 17:31 Ответить
24.02.2026 17:31 Ответить
... але це буде уже без тебе!!!
24.02.2026 17:24 Ответить
24.02.2026 17:24 Ответить
МерЗЕнна потвора хоче особисто здати путлеру українськи території, щоб це було цого заслугою перед пуйлом!
24.02.2026 17:43 Ответить
24.02.2026 17:43 Ответить
Ти зібрався всупереч Конституції України вирішувати територіальні питання???
24.02.2026 17:55 Ответить
24.02.2026 17:55 Ответить
це питання тоді без нього навіть ставитися не буде на порядок денний... Я про це!
24.02.2026 17:58 Ответить
24.02.2026 17:58 Ответить
Шбтиздх, Буратіна! - пролог- побажання до розповіді генерала Кривоноса

ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...

https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 20:13 Ответить
24.02.2026 20:13 Ответить
Які ще територіальних питання ? Нам Кубань та Слобожанщина не потрібни зараз.
24.02.2026 17:25 Ответить
24.02.2026 17:25 Ответить
" Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним" Приєднуюсь до запитання. Які можуть бути територіальні питання?
24.02.2026 17:33 Ответить
24.02.2026 17:33 Ответить
ніхто не зможе ні захопити, ні утримати дані території в доступному для огляду майбутньому.
24.02.2026 18:08 Ответить
24.02.2026 18:08 Ответить
Кучно пішли заяви стосовно зупинки війни, гарний знак.
24.02.2026 17:25 Ответить
24.02.2026 17:25 Ответить
ще один колуан, якій сподівається на зупинку війни
24.02.2026 17:33 Ответить
24.02.2026 17:33 Ответить
Є таке, сподіваюсь, щось маєш проти?
24.02.2026 17:37 Ответить
24.02.2026 17:37 Ответить
те що ти колуан не маю нічого проти
24.02.2026 17:39 Ответить
24.02.2026 17:39 Ответить
Такі як ти в меньшості всюди за межами Цензору. Та і на цензорі в меньшості були б, якби не блокували інших. Коли воювати підеш, потужний? Якщо треба треба продовження війни, то хтось має воювати, нє?
24.02.2026 17:52 Ответить
24.02.2026 17:52 Ответить
Чи біднота в окопах хай ще посидить, поки ти потижничати будеш?
24.02.2026 17:56 Ответить
24.02.2026 17:56 Ответить
чому це "біднота"? Може вони справжні захисники своєї землі, родин, а нре така бидлота як ти? І що ти тут забув "Виталий з Румунії"?
24.02.2026 18:08 Ответить
24.02.2026 18:08 Ответить
Це, судачи за все, таке його ставлення. В Україні все життя живу.
24.02.2026 18:11 Ответить
24.02.2026 18:11 Ответить
Треба враховувати що правди лідор не каже ніколи, тож все наоборот.
24.02.2026 19:24 Ответить
24.02.2026 19:24 Ответить
Відправляйте хламідію!
Дуже талановитий імбецил з мармизою дегенерата.
І мішок кислючих сухумських ********, хай з собою везе.
24.02.2026 17:26 Ответить
24.02.2026 17:26 Ответить
які ще територіальні питання? даун, іди ядерку роби, поки не пізно
24.02.2026 17:27 Ответить
24.02.2026 17:27 Ответить
Передайте вашому Зе що територіальні питанні вирішить українська армія.
24.02.2026 17:39 Ответить
24.02.2026 17:39 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
24.02.2026 20:11 Ответить
24.02.2026 20:11 Ответить
синагога сатани буде знищена
24.02.2026 20:19 Ответить
24.02.2026 20:19 Ответить
Ні, тільки народ Великого Ізраелю врятує Україну!
24.02.2026 20:49 Ответить
24.02.2026 20:49 Ответить
поки що міндічі тільки гроші рятують, з України
24.02.2026 20:57 Ответить
24.02.2026 20:57 Ответить
Якi ще територiальнi питання ???
24.02.2026 17:28 Ответить
24.02.2026 17:28 Ответить
Зелений уйобок таки хоче "сойтісь па сєрєдінє"?
Це по Дніпру?
24.02.2026 17:31 Ответить
24.02.2026 17:31 Ответить
а хто його знає, воно може і р. Прут запропонувати... "Какая разніца" для нього...?
24.02.2026 17:37 Ответить
24.02.2026 17:37 Ответить
Немає і не буде ніяких територіальних питань, Україна - це суверенна держава, і ніякі територіальні питання обговоренню не підлягають!
24.02.2026 17:34 Ответить
24.02.2026 17:34 Ответить
Буде вбито 100 млн. кацапів і українські війська вийдуть на кордони 1991 року!
Дмитро Михайловський не дасть збрехати!
24.02.2026 20:13 Ответить
24.02.2026 20:13 Ответить
Територіальні питання ,були вирішені в Омані і тепер треба їх вирішувати лише на зустрічі з Путіним, знову ж в Омані - Зеленськийа всі переговори .котрі проводилися за участі США БУЛИ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ Я З КУЙЛОМ ПОГОДИЛИ ОМАНСЬКИЙ ПЛАН ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ .
24.02.2026 17:36 Ответить
24.02.2026 17:36 Ответить
які територіальні питання????? їх немає- кацапи, давай. нах..й!
24.02.2026 17:37 Ответить
24.02.2026 17:37 Ответить
Зєля хоче побалакати з садистом? От дурне...
24.02.2026 17:38 Ответить
24.02.2026 17:38 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що питання територіальних поступок або компромісів із Росією мають вирішувати українці, а не лише політики, через загальнонаціональний референдум або вибори.
24.02.2026 17:42 Ответить
24.02.2026 17:42 Ответить
Лично договориться о офшорных счетах за территориальные уступки.? Мерзость, домашние гниды страшнее внешнего врага
24.02.2026 17:42 Ответить
24.02.2026 17:42 Ответить
++
++
24.02.2026 17:49 Ответить
24.02.2026 17:49 Ответить
При личной встрече Зегевара очарует царя и тот передумает требовать неоккупированную территорию Донецкой области... Хз, для кого эти заливы, мб для фанатов пересидента.
24.02.2026 17:43 Ответить
24.02.2026 17:43 Ответить
У України нема територіальних питань. Є одна мразь шашлична.
24.02.2026 17:44 Ответить
24.02.2026 17:44 Ответить
Шр там решать, тем более с ****** а вот саму ботексную крысу порешить пора дано.. ну а самое главное, говорить даже чисто гипотетически о признании каких то там территорий за кацапами или тем более о уступках украинской земли оркам это пусть даже в голову никому не приходит, бо оторвут ту голову сразу...
24.02.2026 17:45 Ответить
24.02.2026 17:45 Ответить
4 р повномасштабної війни Зелю нігуя не навчили - зустрічайся
24.02.2026 17:50 Ответить
24.02.2026 17:50 Ответить
Маніакальне бажання зустрітись з упирем.Якщо ця зустріч нічого не принесе?Не вірю що вона щось вирішить.Тільки загнаний в кут щур може ще сісти за стіл переговорів.
Кращий переговорник це ЗСУ Твоя робота це українська балістика ( якщо ти людина слова) і привези далекобійні ракети з заходу.Здизаюча економіка і удари по стратегічним об'єктам паРаші зламають ху...ла.Краще б він здох.
24.02.2026 18:00 Ответить
24.02.2026 18:00 Ответить
які територіальні питання? почитай конституцію України. невіглас
24.02.2026 18:00 Ответить
24.02.2026 18:00 Ответить
Вождь племені буде про території вирішувати!А на що,до речі,наші перемовники вже погодилися?Мову,віру,армію,членство внато і єс вже "погодили"-віддали?
24.02.2026 18:26 Ответить
24.02.2026 18:26 Ответить
73 відсотка подадуть колись на зеленського до суду за травневі шашлики у 2022 році?
24.02.2026 18:39 Ответить
24.02.2026 18:39 Ответить
Анонсування черговоі серіі серіалу ,,Побачити мир в очах'': ремейк, на який ми не чекали
Це що, знову? Здається, таки ми знову повертаємося до витоків - туди, де складні геополітичні вузли розв'язуються магічним заклинанням ,,просто перестати стріляти'' та особистим шармом головного актора.? Заява зеленського про те, що територіальні питання можна вирішити лише через тет-а-тет із путіним, звучить вже не як дипломатія, а як діагноз. І Питання на мільйон: а навіщо ця зустріч? Це що, знову спроби пошуку чогось світлого в ,,потаємних місцях'' диктатора і вбивці? Можливо, мабуть минулого разу очі в нього були не тієї яскравості, і тепер треба зазирнути глибше, сподіваючись знайти там хоч натяк на совість між геноцидом і ядерним шантажем.?Чи це надія на диво? Що путін раптом розплачеться, покається і на додачу до Криму випише дарчу на Кубань як моральну компенсацію? Чи це такий творчий підхід зеленського до капітуляції Якщо раптом пошуки ,,миру'' в очах агресора знову проваляться, у президента завжди є запасний план - перевірений часом творчий перформанс. Кажуть, номер на роялі без рук колись мав шалений успіх у московських саунах перед Януковичем та його кураторами. Чому б не повторити? У ******** дипломатії це якраз той рівень аргументації, якого ми ,,заслуговуємо''. Але якщо без жартів - то будь-яка зустріч без позиції сили - це не переговори, а черговий акт капітуляції, загорнутий у яскраву обгортку патріотичного відосика. Коли ворог хоче тебе знищити, ,,розмови посередині'' завжди закінчуються там, де починається неволя. Поки захисники в окопах виборюють кожен метр землі, президент збирається на ностальгічне рандеву з тим, хто вже витер ноги об усі міжнародні договори.Цікаво, як це ,,щире бажання домовитися'' пояснять родичам загиблих? Можливо, варто вже нарешті зрозуміти: мир не знаходять у потаємних місцях терористів. Його виборюють силою. А намагання догодити вбивці - це не стратегія, це просто чергове приниження країни під соусом ,,миру за будь-яку ціну''. Так що там наступне в сценарії? Стамбул-3 чи відразу сольний концерт у Кремлі?
24.02.2026 18:46 Ответить
24.02.2026 18:46 Ответить
І де-небудь там, де цілком можно буде зробити так, щоб Путлера в Росію вже не повернувся (принаймні живий). Як казав колись 'батько народів', немає людини -- немає і проблеми з територіями.
24.02.2026 18:53 Ответить
24.02.2026 18:53 Ответить
Хоче особисто здатися в полон. - Забєрітє мєня на канец!!!
24.02.2026 19:08 Ответить
24.02.2026 19:08 Ответить
Похоже Конституцію ставит ниже договорняка с путлером.Как уже надоел zе.
24.02.2026 19:14 Ответить
24.02.2026 19:14 Ответить
Я б ще висловився б і по-французьки - остоп...Ів.
24.02.2026 21:46 Ответить
24.02.2026 21:46 Ответить
Яким треба бути самозакоханим бовдуром, щоб вірити, що зможе при особистій зустрічі, зазирнув у вічі, переконати замшелого досвідченного гебіста у своїй правоті. Це за аналогією буде нагадувати зустріч вужака зі зеленою жабою.
24.02.2026 19:15 Ответить
24.02.2026 19:15 Ответить
В коментарях пишуть, що Зеленський хоче здати території. Ні не так. Зеленський хоче на зустрічі застрелити Путіна та стати національним героєм України.
24.02.2026 19:16 Ответить
24.02.2026 19:16 Ответить
Ну, що це обкурене чмо із себе корчить!? Безтолковий дегенерат "рветься" в бій, знаючи, що з того ніц не буде. ***** запрошувало мудака. Ну то їдь!
24.02.2026 19:22 Ответить
24.02.2026 19:22 Ответить
ніц та най
ніц та най
завше завше
та нехай!
24.02.2026 20:15 Ответить
24.02.2026 20:15 Ответить
Володя, ти - кончений уйобок! Вирішувати можеш хоч з Ісусом Христом, а не лише з путіним! Але ці "вирішення все рівно будуть протизаконними!Тому що будь-які розмови про уступку комусь українських територій - забороняє Конституція!
24.02.2026 19:45 Ответить
24.02.2026 19:45 Ответить
Президент знає,що конституція забороняє змінювати кордони,тим паче президенту???
24.02.2026 20:31 Ответить
24.02.2026 20:31 Ответить
Зеленський не уповноважений вирішувати територіальні питання.
24.02.2026 20:31 Ответить
24.02.2026 20:31 Ответить
Себто москальське ***** - саме той ******** - якому Зеленський готовий в Порушення Конституції України подарувати Українські Землі разом з холопами Українцями.???
24.02.2026 22:39 Ответить
24.02.2026 22:39 Ответить
 
 