Территориальные вопросы нужно решать только на встрече с Путиным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом глава государства сказал в интервью немецкому вещателю ARD, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры стран о перемирии
По словам Зеленского, военная часть трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ является конструктивной.
"Что касается военной части переговоров – благодаря американцам я считаю встречу конструктивной. Они предложили свое участие в мониторинге прекращения огня. И сейчас мы уже на этапе, когда все стороны этого треугольного формата его приняли", – рассказал он.
Он уточнил, что Украина и Россия будут осуществлять мониторинг со своей стороны, а "США возьмут на себя лидерство", добавив, что было бы желательно привлечь и европейские страны.
"Было бы желательно, чтобы к этому присоединились и европейцы, потому что у них есть соответствующие технические средства. Это точно было бы полезно. Россияне до сих пор против европейцев во всех сферах", - отметил Зеленский.
Вопрос о территориях на личной встрече
В то же время, по его словам, в политическом измерении переговоров ситуация сложнее.
"Коротко говоря, –– вопрос территорий. Это неприемлемо. У нас разные взгляды", - подчеркнул он, добавив, что россияне настаивают на своих требованиях и "хотят Донбасс".
"Наши технические группы пытаются найти компромиссные решения, которые предложили американцы – с учетом наших взглядов, с уважением к Украине. У россиян своя позиция. Россия хочет Донбасс. Точка. Хотя это не обязательно точка. Да, россияне хотят Донбасс. Но если дать им мизинец –– заберут всю руку. Это российский подход", - заявил Зеленский.
Он считает, что компромисс должен быть приемлемым для украинского общества и военных и сопровождаться гарантиями безопасности.
"Логично, если вопрос территорий в группах не удается решить – а сейчас они его не решили, – то перенести его на уровень встречи с Путиным. Такая встреча является единственным путем или единственным шансом договориться о территориальных вопросах", – добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
- Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.
