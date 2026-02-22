РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться, - Уиткофф

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение ближайших трех недель. Также не исключается, что к переговорам может присоединиться Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Саммит через три недели: что предлагает американская сторона

По его словам, нынешнее противостояние является "бессмысленной войной", в рамках которой стороны сосредоточены на территориальных спорах и не могут прийти к согласию именно по этому вопросу.

"Мы с Джаредом (Кушнером. - Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа. - Ред.). Посмотрим", - заявил спецпредставитель американского лидера.

Восемь встреч с Путиным и позиция Трампа по переговорам

В то же время Уиткофф подчеркнул, что Трамп не считает целесообразным проводить встречу, если не видит реальной перспективы результата.

"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.

Также спецпредставитель сообщил, что подвергался критике из-за регулярных контактов с диктатором Кремля Путиным. В ответ он пояснил, что для достижения договоренностей необходимо глубоко понимать позицию другой стороны, именно поэтому провел с Путиным восемь встреч.

Зеленский Владимир (10565) путин владимир (16196) Трамп Дональд (4616) Стив Уиткофф (279)
Топ комментарии
+30
Зустрічі Зеленського і ВВХ не буде.

Отнесите мои слова в банк, и получайте проценты (с)
показать весь комментарий
22.02.2026 08:10 Ответить
+23
Може відбутись, а може не відбутись. Може приєднатись, а може не приєднатись.
І взагалі, мирна угода близька, як ніколи (хтось з цієї компанії декілька місяців тому).
показать весь комментарий
22.02.2026 08:13 Ответить
+22
Цікаво, Вітьков сам хоч вірить у те, що говорить? 🤔 Якщо вірить, то дурний, якщо свідомо бреше - то брехун.
показать весь комментарий
22.02.2026 08:15 Ответить
Вірогіднсть як у тому радянському фільмі. "Що ,Кальтербрунер жениться на єврейці?"
показать весь комментарий
22.02.2026 19:23 Ответить
является "бессмысленной войной"

Пуйлу не понравится такая оценка его геополитических "успехов"
показать весь комментарий
22.02.2026 21:50 Ответить
с Путиным не о чем говорить. Украины позиция - вывод войск России со всей территории Украины и Крыма и Донбасса. Это путину сказать и он не согласен, так о чем с ним говорить?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:14 Ответить
Вони обов'язково зустрінуться...
В пеклі!
показать весь комментарий
22.02.2026 23:23 Ответить
Всемирно знаменитый американско-французский писатель Джонатан ЛИТТЕЛЛ в интервью для Радио СВОБОДА, записанном во Львове, на вопрос о войне сказал следующее:

"В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но и фактически в стратегическом и моральном плане уже проиграла, я сказал бы. Но, Россия - это как огромный динозавр. Когда динозавр падает, он может еще долго бить огромным хвостом направо и налево.

И мы мы сейчас в этой фазе. Как долго и как сильно они будут бить хвостом? Сказать сложно.

И, конечно, с ядерным оружием может быть очень опасная ситуация. Кто знает?

Но если рассуждать об этой войне как о неядерной обычной войне - то совершенно очевидно, что украинцы более смелые, более инициативные, более хитрые, у них лучше оружие, хотя его меньше, чем у России.

Но, нынешняя ситуация в войне не только вопрос оружия, но и того, как умело и быстро украинцы организовали свою армию, свою тактику, стратегию. Они очень умные, очень креативные и очень хорошо воюют, потому что ясно понимают и знают, за что они воюют, что стоит на кону в этой войне против агрессии России."
показать весь комментарий
23.02.2026 07:42 Ответить
