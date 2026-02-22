Саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться, - Уиткофф

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение ближайших трех недель. Также не исключается, что к переговорам может присоединиться Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Саммит через три недели: что предлагает американская сторона

По его словам, нынешнее противостояние является "бессмысленной войной", в рамках которой стороны сосредоточены на территориальных спорах и не могут прийти к согласию именно по этому вопросу.

"Мы с Джаредом (Кушнером. - Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа. - Ред.). Посмотрим", - заявил спецпредставитель американского лидера.

Читайте также: Зеленский поручил украинской команде организовать его встречу с Путиным

Восемь встреч с Путиным и позиция Трампа по переговорам

В то же время Уиткофф подчеркнул, что Трамп не считает целесообразным проводить встречу, если не видит реальной перспективы результата.

"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.

Также спецпредставитель сообщил, что подвергался критике из-за регулярных контактов с диктатором Кремля Путиным. В ответ он пояснил, что для достижения договоренностей необходимо глубоко понимать позицию другой стороны, именно поэтому провел с Путиным восемь встреч.

Читайте также: Зеленский хочет обсудить с Путиным вопрос территорий: Мы враги, но нужно завершить войну