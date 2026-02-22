Саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться, - Уиткофф
Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение ближайших трех недель. Также не исключается, что к переговорам может присоединиться Дональд Трамп.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Саммит через три недели: что предлагает американская сторона
По его словам, нынешнее противостояние является "бессмысленной войной", в рамках которой стороны сосредоточены на территориальных спорах и не могут прийти к согласию именно по этому вопросу.
"Мы с Джаредом (Кушнером. - Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа. - Ред.). Посмотрим", - заявил спецпредставитель американского лидера.
Восемь встреч с Путиным и позиция Трампа по переговорам
В то же время Уиткофф подчеркнул, что Трамп не считает целесообразным проводить встречу, если не видит реальной перспективы результата.
"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.
Также спецпредставитель сообщил, что подвергался критике из-за регулярных контактов с диктатором Кремля Путиным. В ответ он пояснил, что для достижения договоренностей необходимо глубоко понимать позицию другой стороны, именно поэтому провел с Путиным восемь встреч.
Пуйлу не понравится такая оценка его геополитических "успехов"
В пеклі!
"В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но и фактически в стратегическом и моральном плане уже проиграла, я сказал бы. Но, Россия - это как огромный динозавр. Когда динозавр падает, он может еще долго бить огромным хвостом направо и налево.
И мы мы сейчас в этой фазе. Как долго и как сильно они будут бить хвостом? Сказать сложно.
И, конечно, с ядерным оружием может быть очень опасная ситуация. Кто знает?
Но если рассуждать об этой войне как о неядерной обычной войне - то совершенно очевидно, что украинцы более смелые, более инициативные, более хитрые, у них лучше оружие, хотя его меньше, чем у России.
Но, нынешняя ситуация в войне не только вопрос оружия, но и того, как умело и быстро украинцы организовали свою армию, свою тактику, стратегию. Они очень умные, очень креативные и очень хорошо воюют, потому что ясно понимают и знают, за что они воюют, что стоит на кону в этой войне против агрессии России."