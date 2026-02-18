РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 878 38

Зеленский поручил украинской команде организовать его встречу с Путиным

Зеленский хочет встретиться с Путиным: что известно?

Президент Владимир Зеленский дал указание украинской делегации на переговорах организовать встречу в Женеве с диктатором Путиным.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Он считает, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории на переговорах - это личная встреча с Путиным.

Зеленский добавил, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

По словам главы государства, во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали провести консультации с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Читайте: Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

Что предшествовало?

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

  • Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры.

  • В Кремле считают, что встреча диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна состояться в Москве.

Читайте также: Зеленский поручил заместителю председателя СБУ Покладу провести "очистку" структуры

Зеленский Владимир (10495) путин владимир (15934)
+11
+10
в сауні,по старій звичці?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:16 Ответить
+7
Дибіл.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:17 Ответить
Головне зараз, щоб Пукін не здох раніше цієї зустрічі...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:32 Ответить
ну він же старіший за коксонюха.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:34 Ответить
Ага, думає що сфоткає компромат в сауні та й буде пуйло шантажувати!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:56 Ответить
Але цей дибіл знищить нас
показать весь комментарий
18.02.2026 09:19 Ответить
Думає, що пуйло злякається його патужної персони і зразу ж відступить!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:58 Ответить
Заманюйте його на мене - Зеля - а шо воно дасть?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:19 Ответить
Гдє та пасрєдінє дасть, як і обіцяв у 2019 році.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:20 Ответить
Той що з терористами не веде переговори, тепер особисто легалізує його.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:19 Ответить
В карий глаз заглянути?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:20 Ответить
Треба в тій самій камері, в яку гтвоя рьобана зелена хуцпа посадила Магомедрасулова!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:20 Ответить
Трампа не забудьте прихопити, тоді всі покидьки будуть умповному складі! 🤬
показать весь комментарий
18.02.2026 09:21 Ответить
І жахнуть туда тарпєдой!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:54 Ответить
Хоче "стать на коліна", і "разайтись пасередине"?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:21 Ответить
Та тільки в очі не дивись,
Бо закохаєшся колись!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:23 Ответить
Воно остаточно *********!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:27 Ответить
... тільки у присутності дипломатів та представників ЄС.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:29 Ответить
ПреЗЕдент потужно бігає за Пукіним з пропозицією зустрічі...Сюр...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:30 Ответить
пуйло теж вчиться - одним папірцем його тепер не зупинки!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:54 Ответить
Тобто команда має терміново виставитися на "ПРОЗОРО" на закупівлю памперсів
показать весь комментарий
18.02.2026 09:38 Ответить
Що зеленський що путін це два підараса.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:39 Ответить
Нахіба? Щоб в очко подивитися? Це ж уже було. До того ж чому Зеленський вирішив, що путін з ним захоче зустрічатися?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:41 Ответить
Все залежить від умов. Якщо Нелох запропонує зійтись десь по середині р. Дніпро, то чому х...йло відмовлятися?
показать весь комментарий
18.02.2026 09:46 Ответить
у ного є мрія-------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати'' з інтерв'ю-----------''мої дві голини з володимиром зеленським''-----там ще багато цікавого.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:47 Ответить
Захоче, якщо зелений покидьок підпише капітуляцію
показать весь комментарий
18.02.2026 09:57 Ответить
Заборону собі зустрічатися з путлером відмінив? Як можна зустрічатися коли діє заборона...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:42 Ответить
Тепер кілька місяців лохторат годуватимуть близькою зустріччю з путіном і можливим перемирям.
А це ще тисячі загиблих, це ще втрачені території, це ще мільярди грошей вкрадені зеленським і його ефективними
показать весь комментарий
18.02.2026 09:45 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 09:51 Ответить
Це виглядає як погроза, погроза Україні.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:45 Ответить
Чекаємо на заяви з ОПи, що Міндіч організовував зустріч з Пукіним, а для цього йому постійно була потрібна "двушка на Москву"...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:48 Ответить
Як заї"али ті артисти!!! Перед виборами тре терміново "запіліть" відосик, щоб всі не забули, що то ВОНО, найвеличніше, янелох оманський, портрет мир несе Україні! Не забудем і розмінування Чонгару, і ліквідацію механізованих підрозділів ЗСУі Баканова з іншими чекістами... все в вироку згадаємо!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:48 Ответить
Воно вже зусрічалося з путіним сам - на сам, хоча того дегенерата й попереджали, щоб не здумав. Але воно вирішило, що дуже розумне і великий дипломат і переговорник. Що було потім, пам'ятаємо. Війська відводилися, ракетні програми згорталися, мінні поля розміновувалися. Чудовий результат заглядання в очко чекісту.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:49 Ответить
Доручив, а зачем?!
показать весь комментарий
18.02.2026 09:55 Ответить
Вы, бл*, издеваетесь? Опять запутались в двух строчках английского текста.

Зеленский НЕ ПОРУЧАЛ своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.

Ни о какой прямой встрече на фоне переговоров в Швейцарии речь НЕ ИДЁТ.

Зеленский попросил своих переговорщиков в Женеве поднять вопрос (raise) о встрече с Путиным, так как считает, что лучший способ достичь прорыва по территориям - это встреча с Путиным лицом к лицу.

(Ничего нового в этом нет, так как Зеленский ещё в мае 2025 ждал Путина в Стамбуле. Путин не явился).

Поднять вопрос его переговорщики могут. И не просто могут, а поднимают на каждых переговорах. И США поднимают. Только Путин, естественно, ни на какую встречу не пойдёт, как и раньше не шёл.

А офис Зеленского не может организовать за администрацию Путина встречу с Путиным.

Опять накормили аудиторию какой-то несуществующей в природе х***ёй.https://www.axios.com/2026/02/17/ukraine-russia-negotiations-zelensky-donbas
показать весь комментарий
18.02.2026 10:03 Ответить
Два курдупеля хочуть позаглядати в очі один одному! І що вони там побачать? Безмежну пустоту?
показать весь комментарий
18.02.2026 10:05 Ответить
 
 