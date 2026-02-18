Зеленский поручил украинской команде организовать его встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский дал указание украинской делегации на переговорах организовать встречу в Женеве с диктатором Путиным.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Он считает, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории на переговорах - это личная встреча с Путиным.

Зеленский добавил, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

По словам главы государства, во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали провести консультации с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Читайте: Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

Что предшествовало?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры.

В Кремле считают, что встреча диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна состояться в Москве.

Читайте также: Зеленский поручил заместителю председателя СБУ Покладу провести "очистку" структуры