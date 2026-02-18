Зеленский поручил украинской команде организовать его встречу с Путиным
Президент Владимир Зеленский дал указание украинской делегации на переговорах организовать встречу в Женеве с диктатором Путиным.
Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Он считает, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории на переговорах - это личная встреча с Путиным.
Зеленский добавил, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.
По словам главы государства, во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали провести консультации с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.
Что предшествовало?
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
-
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
- Зеленский пригласил Путина в Киев на переговоры.
-
В Кремле считают, что встреча диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна состояться в Москве.
Бо закохаєшся колись!
А найвеличніший лідер світу не може і за підтримки всієї Європи та десятками потужних "безпекових" угод.
А це ще тисячі загиблих, це ще втрачені території, це ще мільярди грошей вкрадені зеленським і його ефективними
Зеленский НЕ ПОРУЧАЛ своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.
Ни о какой прямой встрече на фоне переговоров в Швейцарии речь НЕ ИДЁТ.
Зеленский попросил своих переговорщиков в Женеве поднять вопрос (raise) о встрече с Путиным, так как считает, что лучший способ достичь прорыва по территориям - это встреча с Путиным лицом к лицу.
(Ничего нового в этом нет, так как Зеленский ещё в мае 2025 ждал Путина в Стамбуле. Путин не явился).
Поднять вопрос его переговорщики могут. И не просто могут, а поднимают на каждых переговорах. И США поднимают. Только Путин, естественно, ни на какую встречу не пойдёт, как и раньше не шёл.
А офис Зеленского не может организовать за администрацию Путина встречу с Путиным.
Опять накормили аудиторию какой-то несуществующей в природе х***ёй.https://www.axios.com/2026/02/17/ukraine-russia-negotiations-zelensky-donbas