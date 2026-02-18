Зеленський доручив українській команді організувати його зустріч із Путіним
Президент Володимир Зеленський дав вказівку українській делегації на переговорах організувати зустріч у Женеві із диктатором Путіним.
Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він вважає, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території на переговорах - це особиста зустріч із Путіним.
Зеленський додав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
За словами глави держави, під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли провести консультації з Москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.
Що передувало?
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
- Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.
У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.
Зеленский НЕ ПОРУЧАЛ своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.
Ни о какой прямой встрече на фоне переговоров в Швейцарии речь НЕ ИДЁТ.
Зеленский попросил своих переговорщиков в Женеве поднять вопрос (raise) о встрече с Путиным, так как считает, что лучший способ достичь прорыва по территориям - это встреча с Путиным лицом к лицу.
(Ничего нового в этом нет, так как Зеленский ещё в мае 2025 ждал Путина в Стамбуле. Путин не явился).
Поднять вопрос его переговорщики могут. И не просто могут, а поднимают на каждых переговорах. И США поднимают. Только Путин, естественно, ни на какую встречу не пойдёт, как и раньше не шёл.
А офис Зеленского не может организовать за администрацию Путина встречу с Путиным.
Опять накормили аудиторию какой-то несуществующей в природе х***ёй.https://www.axios.com/2026/02/17/ukraine-russia-negotiations-zelensky-donbas
