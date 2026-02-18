Зеленський доручив українській команді організувати його зустріч із Путіним

Зеленський хоче зустрітися із Путіним: що відомо?

Президент Володимир Зеленський дав вказівку українській делегації на переговорах організувати зустріч у Женеві із диктатором Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він вважає, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території на переговорах - це особиста зустріч із Путіним.

Зеленський додав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

За словами глави держави, під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли провести консультації з Москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Що передувало?

  • Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

  • Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.

  • У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.

Порох одним мінським папірцем зупинив русню. Одним сцяним папірцем!
А найвеличніший лідер світу не може і за підтримки всієї Європи та десятками потужних "безпекових" угод.
18.02.2026 09:31 Відповісти
18.02.2026 09:16 Відповісти
18.02.2026 09:19 Відповісти
18.02.2026 09:32 Відповісти
18.02.2026 09:34 Відповісти
18.02.2026 09:56 Відповісти
18.02.2026 11:20 Відповісти
18.02.2026 12:10 Відповісти
18.02.2026 09:17 Відповісти
18.02.2026 09:58 Відповісти
Цей дебіл заявив, що Пуйло знищив (розбомбив) лінію по виготовленню "Фламінго". Тобто ту лінію на яку з бюджета виділені мільярди гривень. Де гроші? Пуйло розбомбив.
18.02.2026 12:17 Відповісти
Я з Вами погоджуюся. Голобородько придумав класну схему відмазати мародерів Умерова, Міндіча, Штілермана і себе від мародерства в оборонці. Поки НАБУ чекали, коли Умерову можна вручити підозру, як він закінчить переговірний процес, куди його всунів Голобородько. НАБУ підготували підозру Міндичу і його сворі та Штілерману і призначили різні експертизи по цій компанії. А Голобородько одним ударом їх всіх переміг, заявивши в Мюнхені- ворог точним ракетним ударом знищив всю лінію(підприємство) на які виділені сотні мільярдів наших бюджетних грошей і західної допомоги. Все згоріло і перетворилося в сміттяІ Деркачу заробив ще один орден - бо його інформація від української "еліти" знадобилася (хоча там не було що бомбити), все(гроші) вивезені давно в офшори. Кцапів попросили замести сліди "точнимми" ракетними ударами, як колись вбили Героя України Вадатурського і поцілили по місцю перебування головкома Залужного після дзвінка з ОПи.
Цим він і перед своїми виборцями маладєць коли обіцяв 3000 ракет. Ніби все було готове, але не дали зробити кцапи "точним" ударом. І світовій спільноті навішав локшини і тим, хто дав купу мільярдів. Наріде 73%, вам не соромно? Як думаєте перемагати ворога з ворогами всередині країни, які займають найвищі посади і мають доступ до секретів?
18.02.2026 13:51 Відповісти
18.02.2026 13:56 Відповісти
18.02.2026 14:01 Відповісти
18.02.2026 09:19 Відповісти
18.02.2026 09:20 Відповісти
18.02.2026 09:19 Відповісти
18.02.2026 09:20 Відповісти
18.02.2026 12:55 Відповісти
19.02.2026 19:15 Відповісти
18.02.2026 09:20 Відповісти
18.02.2026 09:21 Відповісти
18.02.2026 09:54 Відповісти
18.02.2026 09:21 Відповісти
18.02.2026 09:23 Відповісти
18.02.2026 09:27 Відповісти
18.02.2026 09:29 Відповісти
18.02.2026 09:30 Відповісти
18.02.2026 09:31 Відповісти
18.02.2026 09:54 Відповісти
18.02.2026 10:43 Відповісти
18.02.2026 11:09 Відповісти
18.02.2026 11:37 Відповісти
18.02.2026 15:17 Відповісти
18.02.2026 09:38 Відповісти
18.02.2026 09:39 Відповісти
18.02.2026 09:41 Відповісти
18.02.2026 09:46 Відповісти
18.02.2026 09:47 Відповісти
18.02.2026 09:57 Відповісти
18.02.2026 11:00 Відповісти
18.02.2026 11:38 Відповісти
18.02.2026 09:42 Відповісти
18.02.2026 09:45 Відповісти
18.02.2026 09:51 Відповісти
18.02.2026 09:45 Відповісти
18.02.2026 09:48 Відповісти
18.02.2026 09:48 Відповісти
18.02.2026 09:49 Відповісти
18.02.2026 09:55 Відповісти
Вы, бл*, издеваетесь? Опять запутались в двух строчках английского текста.

Зеленский НЕ ПОРУЧАЛ своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.

Ни о какой прямой встрече на фоне переговоров в Швейцарии речь НЕ ИДЁТ.

Зеленский попросил своих переговорщиков в Женеве поднять вопрос (raise) о встрече с Путиным, так как считает, что лучший способ достичь прорыва по территориям - это встреча с Путиным лицом к лицу.

(Ничего нового в этом нет, так как Зеленский ещё в мае 2025 ждал Путина в Стамбуле. Путин не явился).

Поднять вопрос его переговорщики могут. И не просто могут, а поднимают на каждых переговорах. И США поднимают. Только Путин, естественно, ни на какую встречу не пойдёт, как и раньше не шёл.

А офис Зеленского не может организовать за администрацию Путина встречу с Путиным.

Опять накормили аудиторию какой-то несуществующей в природе х***ёй.https://www.axios.com/2026/02/17/ukraine-russia-negotiations-zelensky-donbas
18.02.2026 10:03 Відповісти
18.02.2026 10:05 Відповісти
18.02.2026 10:18 Відповісти
18.02.2026 10:24 Відповісти
18.02.2026 10:41 Відповісти
18.02.2026 10:43 Відповісти
18.02.2026 10:58 Відповісти
18.02.2026 10:59 Відповісти
18.02.2026 11:54 Відповісти
18.02.2026 11:56 Відповісти
18.02.2026 13:44 Відповісти
