Зеленський доручив українській команді організувати його зустріч із Путіним

Президент Володимир Зеленський дав вказівку українській делегації на переговорах організувати зустріч у Женеві із диктатором Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Він вважає, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території на переговорах - це особиста зустріч із Путіним.

Зеленський додав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

За словами глави держави, під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли провести консультації з Москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Читайте: Зеленський хоче говорити з Путіним про питання територій та причини війни

Що передувало?

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Зеленський запросив Путіна до Києва на переговори.

У Кремлі вважають, що зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського має відбутися у Москві.

Читайте також: Зеленський доручив заступнику голови СБУ Покладу провести "очищення" структури