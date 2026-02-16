Зеленський доручив заступнику голови СБУ Покладу провести "очищення" структури

Президент України Володимир Зеленський анонсував чистки в Службі безпеки України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання Покладу

Зеленський заслухав доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада, зокрема по протидії російським операціям.

"Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", - зазначив він.

Доповідь Хмари

Хмара розповів про протидію російським операціям та бойову роботу Служби безпеки України.

"Працюємо і на посилення захисту українських виробників дронів: викриття коригувальників, робота на випередження. Була також доповідь про наші кібероперації. Є в служби напрацювання для протидії російським хакерам. Очікую на впровадження та доповідь за результатами", - додав Зеленський.

