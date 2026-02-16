УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5911 відвідувач онлайн
Новини Спецоперації СБУ Призначення в СБУ
6 295 34

Зеленський доручив заступнику голови СБУ Покладу провести "очищення" структури

зеленський,поклад

Президент України Володимир Зеленський анонсував чистки в Службі безпеки України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завдання Покладу

Зеленський заслухав доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада, зокрема по протидії російським операціям.

"Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Альфа" СБУ за місяць знищили 300 ворожих БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Доповідь Хмари

Хмара розповів про протидію російським операціям та бойову роботу Служби безпеки України.

"Працюємо і на посилення захисту українських виробників дронів: викриття коригувальників, робота на випередження. Була також доповідь про наші кібероперації. Є в служби напрацювання для протидії російським хакерам. Очікую на впровадження та доповідь за результатами", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський погодив нові бойові операції СБУ: Будемо й надалі послаблювати ворога

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) СБУ (13891) Хмара Євгеній (14) Поклад Олександр (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Очистка від кого? Від професіоналів і патріотів України? Іншого від Поклада важко очікувати...
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
+21
Создать подотдел очистки. Не ново.
показати весь коментар
16.02.2026 21:25 Відповісти
+20
А хто ж тоді напихав касапських шпигунів та зрадників в СБУ?
А хто ж тоді впихнув в СБУ зрадника літінанта Ваню?
А самого Поклада, якого в 1997 році було засуджено за здирництво (ч.3 ст.144)?
показати весь коментар
16.02.2026 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Создать подотдел очистки. Не ново.
показати весь коментар
16.02.2026 21:25 Відповісти
коли вже ми займемося "очісткой" ЗЄлєнського ?

.
показати весь коментар
16.02.2026 21:39 Відповісти
Як казав бульбофюрер кадри потрібно перетрахівать перетрахівать
показати весь коментар
16.02.2026 21:27 Відповісти
Відмивальний благодійний фонд Галущенка у Швейцарії - ланцюжок - Послиця Венедіктова, Єрмак-форуми миру там же ???

Вовка так вже до тебе в притик підкралися - СБУ чиститися доручаєш?
показати весь коментар
16.02.2026 21:27 Відповісти
Й зараз імітація перемовин з ніким Мєдінським й заклики ***** взяти україну під зовнішнє управління ? Случааайна? США спустили НАБУ з цепури на Галущенка случайна?
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
Де баканов то?
показати весь коментар
16.02.2026 21:28 Відповісти
ета другоє...
показати весь коментар
16.02.2026 21:41 Відповісти
Якщо Покладу доручив, то СБУ (України) стане СБЗ (Зєлєнского).
показати весь коментар
16.02.2026 21:29 Відповісти
Шоб його не зняли))
показати весь коментар
16.02.2026 21:29 Відповісти
почни с свого дружка баканова!
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
оставіть надьожних.
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
Очищення від чого - від ЗЕленої плісняви яка роз'їдає всю Україну і веде її до повного краху???
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
Очистка від кого? Від професіоналів і патріотів України? Іншого від Поклада важко очікувати...
показати весь коментар
16.02.2026 21:30 Відповісти
Як це по сталінськи...
показати весь коментар
16.02.2026 21:31 Відповісти
Для "очищення" призначив найбруднішого!
показати весь коментар
16.02.2026 21:34 Відповісти
А хто ж тоді напихав касапських шпигунів та зрадників в СБУ?
А хто ж тоді впихнув в СБУ зрадника літінанта Ваню?
А самого Поклада, якого в 1997 році було засуджено за здирництво (ч.3 ст.144)?
показати весь коментар
16.02.2026 21:34 Відповісти
"Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Джерело: https://censor.net/ua/n3600900

Це він, в тому числі, й про себе?
показати весь коментар
16.02.2026 21:36 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 21:39 Відповісти
поклад - людина дєрьмака
показати весь коментар
16.02.2026 21:49 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 21:49 Відповісти
Малюка зняли через те, що не доповів Єрмаку про справу Мідас, а потім відмовився захищати людей Єрмака від НАБУ. Ось Зеленський і хоче почиистити під себе СБУ, бо покладатися йому більше вже нема на кого
показати весь коментар
16.02.2026 21:54 Відповісти
Ясно. Бісам поставлено завдання провести обряд екзорцищму, а бджолам вичистити весь мед.
показати весь коментар
16.02.2026 21:55 Відповісти
Насамперед нехай займуться очищенням на Банковій.
А взагалі, що то за служба безпеки, якщо їм треба доручати такі елементарні речі, які вони і так мають робити.
показати весь коментар
16.02.2026 22:16 Відповісти
Зеленский вдруг решил "почистить" СБУ. «Сегодня состоялся доклад генерал-майора СБУ Александра Поклада о противодействии планам врага против нашей страны. Я также поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам. Нужны решительные действия и действительно полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», - заявил Зеленский. Фактически, это наезд на Малюка. Так как сейчас в СБУ все начальники - его люди, с них и спрос. Но на самом деле, начинать чистить СБУ нужно с людей Баканова и Наумова. С тех, кто помогал им воровать и разлагать СБУ. Ну и начинать нужно именно с Баканова, иначе как-то несправедливо получается. Фактически разоружил службу перед полномасштабкой и никак за это не ответил. Не ответил и за воровство своего друга Наумова. Ну и по кейсу Ваганяна вопросы есть. Хорошо бы очную ставку устроить на предмет миллионов, которые Ваганян передавал Баканову. Но нет, конечно нет. В результате очередной "чистки" выгонят наиболее умных и честных. Оставят тех, кто готов будет обеспечить Зеленскому второй президентский срок. А нужно было бы оставить тех, кто обеспечит ему первый тюремный срок.
показати весь коментар
16.02.2026 22:18 Відповісти
Питання - чому це не було зроблено ще в 2014 після втечі Якименка ?
показати весь коментар
16.02.2026 22:32 Відповісти
Якщо дозволяють існування кротоферми,про яку відомо як всередині країни,так і закордоном,то ніякого очищення в принципі не може бути.
показати весь коментар
16.02.2026 22:40 Відповісти
Тобто, Поклад під гаслами пошуку зрадників повинен зачистити СБУ від залишків порядних та беззаперечно нелояльних ЗЄ-владі людей.
показати весь коментар
16.02.2026 22:46 Відповісти
Там и так стерильно,никто не замечает агента сивковича в раде,все старательно обслуживают шоу-бизнес.
показати весь коментар
16.02.2026 23:56 Відповісти
Дурко телевізійне...
показати весь коментар
17.02.2026 01:02 Відповісти
Я так розумію від Малюка вже "очистили", далі буде більше...
показати весь коментар
17.02.2026 02:17 Відповісти
Вітаю службу божу України специ і Герої
показати весь коментар
25.03.2026 17:26 Відповісти
 
 