Зеленський погодив нові бойові операції СБУ: Будемо й надалі послаблювати ворога

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Євгенія Хмари

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Нові удари по РФ

"Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога", - повідомив Зеленський.

Втрати росіян

Глава держави також відзначив українських військових та подякував їм за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон "Капустин Яр" для запуску "Орєшніків"

"Наші "фламінго" відпрацювали. Відчутні результати й в підрозділів на передовій: попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів у січні вдалося втримати результат по ураженнях окупанта. Грудень – показник був 35 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Січень – 30 тисяч. Українські позиції тримаємо", - додав Зеленський.

