Зеленський погодив нові бойові операції СБУ: Будемо й надалі послаблювати ворога
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Євгенія Хмари
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Нові удари по РФ
"Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога", - повідомив Зеленський.
Втрати росіян
- Глава держави також відзначив українських військових та подякував їм за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон "Капустин Яр" для запуску "Орєшніків".
"Наші "фламінго" відпрацювали. Відчутні результати й в підрозділів на передовій: попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів у січні вдалося втримати результат по ураженнях окупанта. Грудень – показник був 35 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Січень – 30 тисяч. Українські позиції тримаємо", - додав Зеленський.
Рятування вагнерівців від України, він теж погодив!!!
Ось такий він СРАТЬєх з шоблою!!
бо тільки цим він і займається,нажаль дуже успішно…послаблює ворога…і