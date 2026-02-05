Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ: Будем и дальше ослаблять врага

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

Новые удары по РФ

"Есть хорошие результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции. Мы будем и дальше ослаблять врага", – сообщил Зеленский.

Потери россиян

Глава государства также отметил украинских военных и поблагодарил их за умение достать даже такие объекты, как полигон "Капустин Яр", используемый для запуска "Орешника".

"Наши "Фламинго" отработали. Ощутимые результаты и у подразделений на передовой: несмотря на чрезвычайно неблагоприятную погоду, сильный холод и многие другие сложности, в январе удалось удержать результат по поражениям оккупанта. Декабрь – показатель был 35 тысяч убитых и тяжелораненых оккупантов. Январь – 30 тысяч. Украинские позиции держим", – добавил Зеленский.

