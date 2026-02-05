1 855 38
Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ: Будем и дальше ослаблять врага
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Новые удары по РФ
"Есть хорошие результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции. Мы будем и дальше ослаблять врага", – сообщил Зеленский.
Потери россиян
- Глава государства также отметил украинских военных и поблагодарил их за умение достать даже такие объекты, как полигон "Капустин Яр", используемый для запуска "Орешника".
"Наши "Фламинго" отработали. Ощутимые результаты и у подразделений на передовой: несмотря на чрезвычайно неблагоприятную погоду, сильный холод и многие другие сложности, в январе удалось удержать результат по поражениям оккупанта. Декабрь – показатель был 35 тысяч убитых и тяжелораненых оккупантов. Январь – 30 тысяч. Украинские позиции держим", – добавил Зеленский.
Топ комментарии
+26 Олександр Дніпро
показать весь комментарий05.02.2026 20:50 Ответить Ссылка
+24 Olga A #374484
показать весь комментарий05.02.2026 20:43 Ответить Ссылка
+23 CrossFirenko
показать весь комментарий05.02.2026 20:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рятування вагнерівців від України, він теж погодив!!!
Ось такий він СРАТЬєх з шоблою!!
бо тільки цим він і займається,нажаль дуже успішно…послаблює ворога…і