Зеленский поручил заместителю главы СБУ Покладу провести "очистку" структуры

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.

Об этом он сказал в вечернем обращении 16 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи Поклада

Зеленский заслушал доклады и.о. главы СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада, в частности по противодействию российским операциям.

"Отдельно Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты", - отметил он.

Доклад Хмары

Хмара рассказал о противодействии российским операциям и боевой работе Службы безопасности Украины.

"Работаем и над усилением защиты украинских производителей дронов: разоблачение корректировщиков, работа на опережение. Был также доклад о наших кибероперациях. У службы есть наработки для противодействия российским хакерам. Ожидаю внедрения и доклада по результатам", - добавил Зеленский.

+17
Очистка від кого? Від професіоналів і патріотів України? Іншого від Поклада важко очікувати...
16.02.2026 21:30 Ответить
+14
Создать подотдел очистки. Не ново.
16.02.2026 21:25 Ответить
+13
А хто ж тоді напихав касапських шпигунів та зрадників в СБУ?
А хто ж тоді впихнув в СБУ зрадника літінанта Ваню?
А самого Поклада, якого в 1997 році було засуджено за здирництво (ч.3 ст.144)?
16.02.2026 21:34 Ответить
коли вже ми займемося "очісткой" ЗЄлєнського ?

16.02.2026 21:39 Ответить
Як казав бульбофюрер кадри потрібно перетрахівать перетрахівать
16.02.2026 21:27 Ответить
Відмивальний благодійний фонд Галущенка у Швейцарії - ланцюжок - Послиця Венедіктова, Єрмак-форуми миру там же ???

Вовка так вже до тебе в притик підкралися - СБУ чиститися доручаєш?
16.02.2026 21:27 Ответить
Й зараз імітація перемовин з ніким Мєдінським й заклики ***** взяти україну під зовнішнє управління ? Случааайна? США спустили НАБУ з цепури на Галущенка случайна?
16.02.2026 21:30 Ответить
Де баканов то?
16.02.2026 21:28 Ответить
ета другоє...
16.02.2026 21:41 Ответить
Якщо Покладу доручив, то СБУ (України) стане СБЗ (Зєлєнского).
16.02.2026 21:29 Ответить
Шоб його не зняли))
16.02.2026 21:29 Ответить
почни с свого дружка баканова!
16.02.2026 21:30 Ответить
оставіть надьожних.
16.02.2026 21:30 Ответить
Очищення від чого - від ЗЕленої плісняви яка роз'їдає всю Україну і веде її до повного краху???
16.02.2026 21:30 Ответить
Як це по сталінськи...
16.02.2026 21:31 Ответить
Для "очищення" призначив найбруднішого!
16.02.2026 21:34 Ответить
А хто ж тоді напихав касапських шпигунів та зрадників в СБУ?
А хто ж тоді впихнув в СБУ зрадника літінанта Ваню?
А самого Поклада, якого в 1997 році було засуджено за здирництво (ч.3 ст.144)?
16.02.2026 21:34 Ответить
"Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам.

Це він, в тому числі, й про себе?

Це він, в тому числі, й про себе?
16.02.2026 21:36 Ответить
16.02.2026 21:39 Ответить
поклад - людина дєрьмака
16.02.2026 21:49 Ответить
16.02.2026 21:49 Ответить
Малюка зняли через те, що не доповів Єрмаку про справу Мідас, а потім відмовився захищати людей Єрмака від НАБУ. Ось Зеленський і хоче почиистити під себе СБУ, бо покладатися йому більше вже нема на кого
16.02.2026 21:54 Ответить
Ясно. Бісам поставлено завдання провести обряд екзорцищму, а бджолам вичистити весь мед.
16.02.2026 21:55 Ответить
Насамперед нехай займуться очищенням на Банковій.
А взагалі, що то за служба безпеки, якщо їм треба доручати такі елементарні речі, які вони і так мають робити.
16.02.2026 22:16 Ответить
Зеленский вдруг решил "почистить" СБУ. «Сегодня состоялся доклад генерал-майора СБУ Александра Поклада о противодействии планам врага против нашей страны. Я также поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам. Нужны решительные действия и действительно полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», - заявил Зеленский. Фактически, это наезд на Малюка. Так как сейчас в СБУ все начальники - его люди, с них и спрос. Но на самом деле, начинать чистить СБУ нужно с людей Баканова и Наумова. С тех, кто помогал им воровать и разлагать СБУ. Ну и начинать нужно именно с Баканова, иначе как-то несправедливо получается. Фактически разоружил службу перед полномасштабкой и никак за это не ответил. Не ответил и за воровство своего друга Наумова. Ну и по кейсу Ваганяна вопросы есть. Хорошо бы очную ставку устроить на предмет миллионов, которые Ваганян передавал Баканову. Но нет, конечно нет. В результате очередной "чистки" выгонят наиболее умных и честных. Оставят тех, кто готов будет обеспечить Зеленскому второй президентский срок. А нужно было бы оставить тех, кто обеспечит ему первый тюремный срок.
16.02.2026 22:18 Ответить
Питання - чому це не було зроблено ще в 2014 після втечі Якименка ?
16.02.2026 22:32 Ответить
Якщо дозволяють існування кротоферми,про яку відомо як всередині країни,так і закордоном,то ніякого очищення в принципі не може бути.
16.02.2026 22:40 Ответить
Тобто, Поклад під гаслами пошуку зрадників повинен зачистити СБУ від залишків порядних та беззаперечно нелояльних ЗЄ-владі людей.
16.02.2026 22:46 Ответить
Там и так стерильно,никто не замечает агента сивковича в раде,все старательно обслуживают шоу-бизнес.
16.02.2026 23:56 Ответить
Дурко телевізійне...
17.02.2026 01:02 Ответить
 
 