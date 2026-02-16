Зеленский поручил заместителю главы СБУ Покладу провести "очистку" структуры

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.

Об этом он сказал в вечернем обращении 16 февраля.

Задачи Поклада

Зеленский заслушал доклады и.о. главы СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада, в частности по противодействию российским операциям.

"Отдельно Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты", - отметил он.

Доклад Хмары

Хмара рассказал о противодействии российским операциям и боевой работе Службы безопасности Украины.

"Работаем и над усилением защиты украинских производителей дронов: разоблачение корректировщиков, работа на опережение. Был также доклад о наших кибероперациях. У службы есть наработки для противодействия российским хакерам. Ожидаю внедрения и доклада по результатам", - добавил Зеленский.

