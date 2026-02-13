Зеленский хочет обсудить с Путиным вопрос территорий: Мы враги, но нужно завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его цель – завершить полномасштабную войну, поэтому разговор с диктатором Путиным должен быть именно об этом.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Что скажет Путину

"Дело не в том, что я хочу смотреть ему в глаза. В целом, я не заинтересован в сентиментах во время встречи с ним. У нас есть вопросы, связанные с территорией Украины, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас есть только одно государство — Украина — которое физически борется против него", — отметил Зеленский.

По его словам, разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны.

"Это означает, что наш разговор должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Это просто разговор о том, как прекратить войну, чтобы она не началась снова", - сказал он.

Территориальный вопрос

Также глава украинского государства ответил на вопрос о том, как трудно ему будет сдерживать эмоции во время такой встречи с кремлевским руководителем.

"Почему я должен быть эмоциональным или бесстрастным? Какая разница? Наша цель – закончить войну. Я думаю, что у него может быть другая цель. Мы этого не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то сделать, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могут обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных вопросах?" - пояснил он.

При этом Зеленский не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.

"Мы враги. Честно говоря, никто не выражал желания это сделать. Но есть готовность. Я думаю, что встретиться и попытаться закончить войну — это правильное решение. Американцы спрашивают, что мы думаем об идее такой встречи. Мы сказали, что поддержим ее. Мы готовы встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси", - добавил он.

