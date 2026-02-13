РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11407 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 067 18

Зеленский хочет обсудить с Путиным вопрос территорий: Мы враги, но нужно завершить войну

зеленский,путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его цель – завершить полномасштабную войну, поэтому разговор с диктатором Путиным должен быть именно об этом.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что скажет Путину

"Дело не в том, что я хочу смотреть ему в глаза. В целом, я не заинтересован в сентиментах во время встречи с ним. У нас есть вопросы, связанные с территорией Украины, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас есть только одно государство — Украина — которое физически борется против него", — отметил Зеленский. 

  • По его словам, разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны.

"Это означает, что наш разговор должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Это просто разговор о том, как прекратить войну, чтобы она не началась снова", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию — это неправильно

Территориальный вопрос

Также глава украинского государства ответил на вопрос о том, как трудно ему будет сдерживать эмоции во время такой встречи с кремлевским руководителем.

"Почему я должен быть эмоциональным или бесстрастным? Какая разница? Наша цель – закончить войну. Я думаю, что у него может быть другая цель. Мы этого не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то сделать, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могут обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных вопросах?" - пояснил он.

При этом Зеленский не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.

"Мы враги. Честно говоря, никто не выражал желания это сделать. Но есть готовность. Я думаю, что встретиться и попытаться закончить войну — это правильное решение. Американцы спрашивают, что мы думаем об идее такой встречи. Мы сказали, что поддержим ее. Мы готовы встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси", - добавил он.

Читайте также: Трамп: Зеленский должен "начать действовать", если хочет достичь мирного соглашения с Россией

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) путин владимир (32733)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Зеленський постійно випрошує переговори з Путіним, як побачення без взаємності. Він розуміє, наскільки принижує всю країну, воїнів і весь український народ своїми прогинаннями то під Трампа, то під Путіна? Провалив всі програми, обіцянки і тепер хоче танці з бубнами водити
показать весь комментарий
13.02.2026 22:46 Ответить
+1
Дивні перемовини проросійський клоун і міжнарожний терорист убивця сотень тисяч українців ,виходить він так нічого не зрозумів.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:47 Ответить
+1
Не маєш права говорити про наші території з терористом
і загарбником , якщо ти не Оманський агент кремля 😡
показать весь комментарий
13.02.2026 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хазяїн-слуга:хто кого перетягне
показать весь комментарий
13.02.2026 22:44 Ответить
ну не созрел вопрос.
чтоб созрел нужен явный проиграш россии.тамагавками и фламингами затераризировать - тогда поймут ,зауважают.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:46 Ответить
Зеленський постійно випрошує переговори з Путіним, як побачення без взаємності. Він розуміє, наскільки принижує всю країну, воїнів і весь український народ своїми прогинаннями то під Трампа, то під Путіна? Провалив всі програми, обіцянки і тепер хоче танці з бубнами водити
показать весь комментарий
13.02.2026 22:46 Ответить
"прогинаннями то під Трампа, то під Путіна" = одне й те саме, ІМХО
показать весь комментарий
13.02.2026 22:57 Ответить
Дивні перемовини проросійський клоун і міжнарожний терорист убивця сотень тисяч українців ,виходить він так нічого не зрозумів.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:47 Ответить
Не маєш права говорити про наші території з терористом
і загарбником , якщо ти не Оманський агент кремля 😡
показать весь комментарий
13.02.2026 22:47 Ответить
А може він ту нечисть задушити хоче привселюдно!,тому куйло ніколи з ним не погодиться зустрітись.Хіба тільки в кремлі,але тоді зеля з вітам вже не повернеться.Буде як з Качинсьим,або Пригожиним.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:56 Ответить
БЛ!!!!!!! ШО Б ТИ ЗДОХ ЕВРЕЙ ГРЕБАНИЙ
показать весь комментарий
13.02.2026 22:47 Ответить
💯 це булоб як найкраще для нас
показать весь комментарий
13.02.2026 23:05 Ответить
Тупішого ніж це ЗЕлене лайно мабуть ніколи не було і не буде!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 22:48 Ответить
Тупіші лише 73% його виборців...
показать весь комментарий
13.02.2026 22:56 Ответить
Тобто міжнародне право вже у смітнику? Адже обговорення "питань, пов'язаних з територією" з вуст "зелених" це або здача територій без бою (як у 2022-му), або зупинка по лінії фронту. Вже ніхто не згадує визнані і зафіксовані (в тій же ООН) кордони держави, не згадують договори України та московії, де кремляді визнають теріторіальну цілісність, незалежність України та недотрканність її кордонів (здається 2003 рік і підпис там саме пУтіна). Я вже мовчу про 3 десятки "безпекових угод", які цей "потужний хриплосик" понапідписував. Ну а про згадку про усілякі форуми миру взагалі "позитивні" заклюють.
І саме цікаве: про що домовилось наше недолуге найвеличніше і що збирається винести під виглядом "20 пунктів мирного плану" на референдум???
показать весь комментарий
13.02.2026 22:55 Ответить
Айкью можна градусником міряти у свідків міжнародного права. Ніякі права та закони не мають ваги, якщо немає механізму його застосування. Для цього наприклад і існують правоохоронні органи
показать весь комментарий
13.02.2026 23:03 Ответить
Просроченный и Обнуленный.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:58 Ответить
Що значит "питання територій?" У Зеленського є свій клаптик та дача, обговорюй свою територію, город віддай, будку віддай собачу з собакою разом. А от права обговорювати наші території чму, хто влаштував катастрофу у 2022 році а-ля 1941рік, немає.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:59 Ответить
Метрополия (Кремль) хочет восстановить контроль над колонией (Украина). Украина хочет уйти от влияния Кремля.
Как ещё один маленький кусочек территории может устранить противоречия?
Такие заявления Зеленського имеют смысл только в случае большой игры, для демонстрации нашей уступчивости, и обвинения Кремля. И весь этот возможный цирк нужен только для убеждения одного чубатого жмыха с деменцией...
показать весь комментарий
13.02.2026 22:59 Ответить
...і в "глаз", не забудь заглянути!
показать весь комментарий
13.02.2026 23:01 Ответить
"73%" були б в захваті, якщо б він це зробив ось так:
показать весь комментарий
13.02.2026 23:02 Ответить
 
 