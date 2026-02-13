Зеленський хоче обговорити із Путіним питання територій: Ми вороги, але треба завершити війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його мета – завершити повномасштабну війну, тому розмова з диктатором Путіним повинна бути саме про це.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Що скаже Путіну
"Річ не у тому, що я хочу дивитися йому в очі. Загалом, я не зацікавлений у сентиментах під час зустрічі з ним. У нас є питання, пов'язані з територією України, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі та виправдовуючи свої дії. Наразі є лише одна держава — Україна — яка фізично бореться проти нього", - зауважив Зеленський.
- За його словами, розмова з ним може бути зосереджена тільки на припиненні війни.
"Це означає, що наша розмова має бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Це просто розмова про те, як припинити війну, щоб вона не почалася знову", - сказав він.
Територіальне питання
Також глава української держави відповів на питання про те, як важко йому буде стримувати емоції під час такої зустрічі з кремлівським очільником.
"Чому я повинен бути емоційним або беземоційним? Яка різниця? Наша мета — закінчити війну. Я думаю, що він може мати іншу мету. Ми цього не знаємо. Під час війни ми не зустрічалися. Всі намагалися щось зробити, але війна триває. Тому, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів, які можуть обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні питання?" - пояснив він.
При цьому Зеленський не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.
"Ми вороги. Чесно кажучи, ніхто не висловлював бажання це зробити. Але є готовність. Я думаю, що зустрітися і спробувати закінчити війну — це правильне рішення. Американці запитують, що ми думаємо про ідею такої зустрічі. Ми сказали, що підтримаємо її. Ми готові зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви чи Білорусі", - додав він.
він поверне те, що проср...ав за перший термін
чтоб созрел нужен явный проиграш россии.тамагавками и фламингами затераризировать - тогда поймут ,зауважают.
І саме цікаве: про що домовилось наше недолуге найвеличніше і що збирається винести під виглядом "20 пунктів мирного плану" на референдум???
Суд Божий та покарання злочинців - уже сьогодні , хто взяв меча, від меча загине
Как ещё один маленький кусочек территории может устранить противоречия?
Такие заявления Зеленського имеют смысл только в случае большой игры, для демонстрации нашей уступчивости, и обвинения Кремля. И весь этот возможный цирк нужен только для убеждения одного чубатого жмыха с деменцией...
Я скажу Путіну: дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу? - сказав Зеленський.
Схоже хтось чи щось, загнало його в кут.
Їдь якщо там і залишишся ми сумувати не будемо