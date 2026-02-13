Зеленський хоче обговорити із Путіним питання територій: Ми вороги, але треба завершити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його мета – завершити повномасштабну війну, тому розмова з диктатором Путіним повинна бути саме про це.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Що скаже Путіну

"Річ не у тому, що я хочу дивитися йому в очі. Загалом, я не зацікавлений у сентиментах під час зустрічі з ним. У нас є питання, пов'язані з територією України, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі та виправдовуючи свої дії. Наразі є лише одна держава — Україна — яка фізично бореться проти нього", - зауважив Зеленський. 

  • За його словами, розмова з ним може бути зосереджена тільки на припиненні війни.

"Це означає, що наша розмова має бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Це просто розмова про те, як припинити війну, щоб вона не почалася знову", - сказав він.

Територіальне питання

Також глава української держави відповів на питання про те, як важко йому буде стримувати емоції під час такої зустрічі з кремлівським очільником.

"Чому я повинен бути емоційним або беземоційним? Яка різниця? Наша мета — закінчити війну. Я думаю, що він може мати іншу мету. Ми цього не знаємо. Під час війни ми не зустрічалися. Всі намагалися щось зробити, але війна триває. Тому, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів, які можуть обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні питання?" - пояснив він.

При цьому Зеленський не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.

"Ми вороги. Чесно кажучи, ніхто не висловлював бажання це зробити. Але є готовність. Я думаю, що зустрітися і спробувати закінчити війну — це правильне рішення. Американці запитують, що ми думаємо про ідею такої зустрічі. Ми сказали, що підтримаємо її. Ми готові зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви чи Білорусі", - додав він.

Зеленський постійно випрошує переговори з Путіним, як побачення без взаємності. Він розуміє, наскільки принижує всю країну, воїнів і весь український народ своїми прогинаннями то під Трампа, то під Путіна? Провалив всі програми, обіцянки і тепер хоче танці з бубнами водити
13.02.2026 22:46 Відповісти
Дивні перемовини проросійський клоун і міжнарожний терорист убивця сотень тисяч українців ,виходить він так нічого не зрозумів.
13.02.2026 22:47 Відповісти
Тобто міжнародне право вже у смітнику? Адже обговорення "питань, пов'язаних з територією" з вуст "зелених" це або здача територій без бою (як у 2022-му), або зупинка по лінії фронту. Вже ніхто не згадує визнані і зафіксовані (в тій же ООН) кордони держави, не згадують договори України та московії, де кремляді визнають теріторіальну цілісність, незалежність України та недотрканність її кордонів (здається 2003 рік і підпис там саме пУтіна). Я вже мовчу про 3 десятки "безпекових угод", які цей "потужний хриплосик" понапідписував. Ну а про згадку про усілякі форуми миру взагалі "позитивні" заклюють.
І саме цікаве: про що домовилось наше недолуге найвеличніше і що збирається винести під виглядом "20 пунктів мирного плану" на референдум???
13.02.2026 22:55 Відповісти
Хазяїн-слуга:хто кого перетягне
13.02.2026 22:44 Відповісти
Геть іллюзії: тільки фізична ліквідація скаженого виродка Пуйла припинить цю війну Всі ресуси на ліквідацію цього мерзотника!
14.02.2026 00:19 Відповісти
Знленого мерзотника втопити в його лайна пока остаточно не продав України
14.02.2026 09:10 Відповісти
Буда не справився з роллю укр.скорцені, тому був знятий з посади і направлений на посаду...глави оп.
14.02.2026 09:13 Відповісти
якщо ми оберемо ЗЄлєнського на другий термін, то
він поверне те, що проср...ав за перший термін

.
14.02.2026 00:28 Відповісти
Скоріше прос@ре те, що ще залишилось.
14.02.2026 01:21 Відповісти
Тобто,поверне ермака
14.02.2026 09:15 Відповісти
ну не созрел вопрос.
чтоб созрел нужен явный проиграш россии.тамагавками и фламингами затераризировать - тогда поймут ,зауважают.
13.02.2026 22:46 Відповісти
13.02.2026 22:46 Відповісти
"прогинаннями то під Трампа, то під Путіна" = одне й те саме, ІМХО
13.02.2026 22:57 Відповісти
13.02.2026 22:47 Відповісти
А що ця жаба зелена може зрозуміти? Блазень є блазень-- і буде ним ЗАВЖДИ!
14.02.2026 08:43 Відповісти
у гравця на піаніно є давня мрія----------------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.------докладніше тут------------ ''мої дві години з володимиром зеленським''
14.02.2026 09:00 Відповісти
А може він ту нечисть задушити хоче привселюдно!,тому куйло ніколи з ним не погодиться зустрітись.Хіба тільки в кремлі,але тоді зеля з вітам вже не повернеться.Буде як з Качинсьим,або Пригожиним.
13.02.2026 22:56 Відповісти
Тупішого ніж це ЗЕлене лайно мабуть ніколи не було і не буде!!!
13.02.2026 22:48 Відповісти
Тупіші лише 73% його виборців...
13.02.2026 22:56 Відповісти
13.02.2026 22:55 Відповісти
Айкью можна градусником міряти у свідків міжнародного права. Ніякі права та закони не мають ваги, якщо немає механізму його застосування. Для цього наприклад і існують правоохоронні органи
13.02.2026 23:03 Відповісти
не вбий, не вкради, не передвигай межі...
це з Біблії
Суд Божий та покарання злочинців - уже сьогодні , хто взяв меча, від меча загине
Бог є
14.02.2026 01:34 Відповісти
Просроченный и Обнуленный.
13.02.2026 22:58 Відповісти
І ще й потенційний державний зрадник. Оскільки відчуження територій українською Конституцією не передбачене в жодному варіанті, а за КК є державним злочином.
14.02.2026 07:22 Відповісти
Що значит "питання територій?" У Зеленського є свій клаптик та дача, обговорюй свою територію, город віддай, будку віддай собачу з собакою разом. А от права обговорювати наші території чму, хто влаштував катастрофу у 2022 році а-ля 1941рік, немає.
13.02.2026 22:59 Відповісти
Метрополия (Кремль) хочет восстановить контроль над колонией (Украина). Украина хочет уйти от влияния Кремля.
Как ещё один маленький кусочек территории может устранить противоречия?
Такие заявления Зеленського имеют смысл только в случае большой игры, для демонстрации нашей уступчивости, и обвинения Кремля. И весь этот возможный цирк нужен только для убеждения одного чубатого жмыха с деменцией...
13.02.2026 22:59 Відповісти
...і в "глаз", не забудь заглянути!
13.02.2026 23:01 Відповісти
"73%" були б в захваті, якщо б він це зробив ось так:
13.02.2026 23:02 Відповісти
Ну, Зє ще повинен виконати свою передвиборну обіцянку:
Я скажу Путіну: дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу? - сказав Зеленський.
https://24tv.ua/shho_zelenskiy_skazhe__putinu_na_zustrichi_dyakuyu_shho_povernuv_teritoriyu_donbasu_n1134816
13.02.2026 23:08 Відповісти
Два сапога
13.02.2026 23:19 Відповісти
придурок
13.02.2026 23:29 Відповісти
Але ж путін не є антисемітом
13.02.2026 23:33 Відповісти
Пуйло є українофобом.
14.02.2026 01:22 Відповісти
Обговорення українських державних територій це вже тягне на державну зраду. Припинити війну без повного звільнення України і українських людей це називається капітуляція і смерть української держави. Припинити війну це як для хворого припинити лікування, що рівно смерті. Так що називайте все своїми іменами. Ти вже припиняв війну тиждень назад оголошуючи ''енергетичне перемир'я''. Результат- перемир'я не було і дня і рашисти знищили всю нашу енергетику без будь яких наслідків і покарання для себе. Тому тільки мертві рашисти можуть припинити війну.
13.02.2026 23:36 Відповісти
ЦЕ не тягне-- це ВЖЕ державна ЗРАДА!
14.02.2026 08:44 Відповісти
Те що Зе весь час топчеться по Конституції вже не дивує. Але що змусило його потоптатися навіть по своєму указу № 679/2022, від 30.09.2022 р -(Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.)
Схоже хтось чи щось, загнало його в кут.
13.02.2026 23:36 Відповісти
Це він нас у кут загнав.
13.02.2026 23:43 Відповісти
так. ви реальні вороги. обидва. вороги для України.
13.02.2026 23:37 Відповісти
Бздун актор хоче обговорити з профі КГБ, щоб той віддав загарбані території. І на який результат тут сподіватись? Що Пуйло забереться нах?
13.02.2026 23:48 Відповісти
Нах.. за рюзьке кораблем, каZап їбучий.
14.02.2026 01:17 Відповісти
Зеленський хоче нарешті остаточно виконати перед москальським окупаційним ****** Оманські домовленості.
14.02.2026 00:12 Відповісти
Квартальний недоумок, що ти несеш??? Територія України це святе!
14.02.2026 01:11 Відповісти
Опа,вже й про території заговорив. А Конституція, Янелох? Чи троїця Ванєчка,Ондрюша,МіндічЬ все ж додавлюють?
14.02.2026 03:00 Відповісти
Вован, подивись йому в очі, обійми крепко. І висмикни чеку...
14.02.2026 03:29 Відповісти
Та хай шмаркля шо хоч обговорює...пох...є Констітуція України...
14.02.2026 04:05 Відповісти
єдиний для нас варіант це зупинка війни по лініі фронту і потім корейський сценарій 30км смуга безпеки і війська оон . це можуть підписати командуючі військами і нач. генштабів з обох боків --- яка нахер може бути зустріч зельця з ******-чортом який убиває наших дітей кожного дня і влаштував холодомор
14.02.2026 07:38 Відповісти
У нас не має " питань території", у нас є окуповані території, обговорення цього з москалями- узаконення загарбаного загарбниками
14.02.2026 08:18 Відповісти
ну так якби хотів і була мета "закінчити війну" то муйло тебе вже 100 разів запрошував до московії.

Їдь якщо там і залишишся ми сумувати не будемо
14.02.2026 10:32 Відповісти
 
 