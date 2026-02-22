Саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися, - Віткофф

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже впродовж найближчих трьох тижнів. Також не виключається, що до переговорів може приєднатися Дональд Трамп.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Саміт за три тижні: що пропонує американська сторона

За його словами, нинішнє протистояння є "безглуздою війною", у межах якої сторони зосереджені на територіальних суперечках і не можуть дійти згоди саме щодо цього питання.

"Ми з Джаредом (Кушнером. - Ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа. - Ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.

Вісім зустрічей із Путіним і позиція Трампа щодо переговорів

Водночас Віткофф наголосив, що Трамп не вважає за доцільне проводити зустріч, якщо не бачить реальної перспективи результату.

"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.

Також спецпредставник повідомив, що зазнавав критики через регулярні контакти з диктатором Кремля Путіним. У відповідь він пояснив, що для досягнення домовленостей необхідно глибоко розуміти позицію іншої сторони, саме тому провів із Путіним вісім зустрічей.

