Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися, - Віткофф

зеленський та путін

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже впродовж найближчих трьох тижнів. Також не виключається, що до переговорів може приєднатися Дональд Трамп.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Саміт за три тижні: що пропонує американська сторона

За його словами, нинішнє протистояння є "безглуздою війною", у межах якої сторони зосереджені на територіальних суперечках і не можуть дійти згоди саме щодо цього питання.

"Ми з Джаредом (Кушнером. - Ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа. - Ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.

Вісім зустрічей із Путіним і позиція Трампа щодо переговорів

Водночас Віткофф наголосив, що Трамп не вважає за доцільне проводити зустріч, якщо не бачить реальної перспективи результату.

"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.

Також спецпредставник повідомив, що зазнавав критики через регулярні контакти з диктатором Кремля Путіним. У відповідь він пояснив, що для досягнення домовленостей необхідно глибоко розуміти позицію іншої сторони, саме тому провів із Путіним вісім зустрічей.

Топ коментарі
+30
Зустрічі Зеленського і ВВХ не буде.

Отнесите мои слова в банк, и получайте проценты (с)
22.02.2026 08:10 Відповісти
+23
Може відбутись, а може не відбутись. Може приєднатись, а може не приєднатись.
І взагалі, мирна угода близька, як ніколи (хтось з цієї компанії декілька місяців тому).
22.02.2026 08:13 Відповісти
+22
Цікаво, Вітьков сам хоч вірить у те, що говорить? 🤔 Якщо вірить, то дурний, якщо свідомо бреше - то брехун.
22.02.2026 08:15 Відповісти
Підтримуєш і хочеш продовження цієї політики і проти будь-якого миру, фактично, закликаєш до цього. Якщо не приводиш приклади ідеш ...ну сам знаєш куда..
22.02.2026 23:44 Відповісти
Вірогіднсть як у тому радянському фільмі. "Що ,Кальтербрунер жениться на єврейці?"
22.02.2026 19:23 Відповісти
является "бессмысленной войной"

Пуйлу не понравится такая оценка его геополитических "успехов"
22.02.2026 21:50 Відповісти
с Путиным не о чем говорить. Украины позиция - вывод войск России со всей территории Украины и Крыма и Донбасса. Это путину сказать и он не согласен, так о чем с ним говорить?
22.02.2026 22:14 Відповісти
Вони обов'язково зустрінуться...
В пеклі!
22.02.2026 23:23 Відповісти
Всемирно знаменитый американско-французский писатель Джонатан ЛИТТЕЛЛ в интервью для Радио СВОБОДА, записанном во Львове, на вопрос о войне сказал следующее:

"В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но и фактически в стратегическом и моральном плане уже проиграла, я сказал бы. Но, Россия - это как огромный динозавр. Когда динозавр падает, он может еще долго бить огромным хвостом направо и налево.

И мы мы сейчас в этой фазе. Как долго и как сильно они будут бить хвостом? Сказать сложно.

И, конечно, с ядерным оружием может быть очень опасная ситуация. Кто знает?

Но если рассуждать об этой войне как о неядерной обычной войне - то совершенно очевидно, что украинцы более смелые, более инициативные, более хитрые, у них лучше оружие, хотя его меньше, чем у России.

Но, нынешняя ситуация в войне не только вопрос оружия, но и того, как умело и быстро украинцы организовали свою армию, свою тактику, стратегию. Они очень умные, очень креативные и очень хорошо воюют, потому что ясно понимают и знают, за что они воюют, что стоит на кону в этой войне против агрессии России."
23.02.2026 07:42 Відповісти
Ну вже Зеленський зустрічався з Патрушевим в Омані і що з цього вийшло всі побачили- кривава війна з величезними втратами не для Зеленського і його друзів, у них все в шоколаді, а для України, доречі зустрічався не законно, без протоколу і делегації тількі за цю зраду повинин вже був сісти . Тому зустрічатися повинні ті кому українці довіряють накшталт Залужного- Драпатого і то присутності делегацій країн ЄС які допомогають Україні.
26.02.2026 18:04 Відповісти
