Саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися, - Віткофф
Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже впродовж найближчих трьох тижнів. Також не виключається, що до переговорів може приєднатися Дональд Трамп.
Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Саміт за три тижні: що пропонує американська сторона
За його словами, нинішнє протистояння є "безглуздою війною", у межах якої сторони зосереджені на територіальних суперечках і не можуть дійти згоди саме щодо цього питання.
"Ми з Джаредом (Кушнером. - Ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа. - Ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.
Вісім зустрічей із Путіним і позиція Трампа щодо переговорів
Водночас Віткофф наголосив, що Трамп не вважає за доцільне проводити зустріч, якщо не бачить реальної перспективи результату.
"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.
Також спецпредставник повідомив, що зазнавав критики через регулярні контакти з диктатором Кремля Путіним. У відповідь він пояснив, що для досягнення домовленостей необхідно глибоко розуміти позицію іншої сторони, саме тому провів із Путіним вісім зустрічей.
"В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но и фактически в стратегическом и моральном плане уже проиграла, я сказал бы. Но, Россия - это как огромный динозавр. Когда динозавр падает, он может еще долго бить огромным хвостом направо и налево.
И мы мы сейчас в этой фазе. Как долго и как сильно они будут бить хвостом? Сказать сложно.
И, конечно, с ядерным оружием может быть очень опасная ситуация. Кто знает?
Но если рассуждать об этой войне как о неядерной обычной войне - то совершенно очевидно, что украинцы более смелые, более инициативные, более хитрые, у них лучше оружие, хотя его меньше, чем у России.
Но, нынешняя ситуация в войне не только вопрос оружия, но и того, как умело и быстро украинцы организовали свою армию, свою тактику, стратегию. Они очень умные, очень креативные и очень хорошо воюют, потому что ясно понимают и знают, за что они воюют, что стоит на кону в этой войне против агрессии России."