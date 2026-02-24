Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в течение 10 дней, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться в течение 10 дней.

Об этом глава государства заявил во время заседания "Коалиции желающих" в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем то, что можем, чтобы привлечь европейцев в этот процесс. Рассчитываем на ваше лидерство во всем этом переговорном процессе.

У нас будет трехсторонний формат (США, Украина, РФ. - ред.), думаю, в течение этой недели, возможно, 10 дней", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир, но стоит готовиться к любым другим вызовам со стороны России.

Что предшествовало?

