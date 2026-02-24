Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в течение 10 дней, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться в течение 10 дней.
Об этом глава государства заявил во время заседания "Коалиции желающих" в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем то, что можем, чтобы привлечь европейцев в этот процесс. Рассчитываем на ваше лидерство во всем этом переговорном процессе.
У нас будет трехсторонний формат (США, Украина, РФ. - ред.), думаю, в течение этой недели, возможно, 10 дней", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир, но стоит готовиться к любым другим вызовам со стороны России.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Від цих перемовин виграє тільки умєров, який намагається уникнути від покарання за свої темні справи!