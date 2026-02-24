РУС
Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в течение 10 дней, - Зеленский

Трехсторонние переговоры: когда состоится следующая встреча?

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться в течение 10 дней.

Об этом глава государства заявил во время заседания "Коалиции желающих" в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем то, что можем, чтобы привлечь европейцев в этот процесс. Рассчитываем на ваше лидерство во всем этом переговорном процессе.

У нас будет трехсторонний формат (США, Украина, РФ. - ред.), думаю, в течение этой недели, возможно, 10 дней", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир, но стоит готовиться к любым другим вызовам со стороны России.

Что предшествовало?

І скільки разів за цей час нас обстріляють?
Від цих перемовин виграє тільки умєров, який намагається уникнути від покарання за свої темні справи!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:32 Ответить
Право розкривати їьальники кацапами ніхто не давав.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:14 Ответить
Голобородько готовий здати частину українських земель, зраду замаскувати під референдум, що це мов бажання народу і виключно з однією метою - залишитися з булавою, залишити свою свору, щоб дограбувати бідну Україну.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:41 Ответить
 
 